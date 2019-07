SE ACUERDA INEDITO PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA EL NORESTE DE MÉXICO

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

SE ACUERDA INÉDITO PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA EL NORESTE DE MÉXICO

Mientras que muchos políticos invierten su tiempo en analizar como grillan a los demás, hay otros que se preocupan por entender la política y buscar como servir, y hacerlo mejor, a quienes gobiernan, porque, por lo menos en teoría, ese fue el compromiso asumido cuando rindieron protesta para asumir el cargo, cualquiera que este haya sido.

Y esto lo comento, porque para nadie es un secreto que Tamaulipas, durante el sexenio anterior, en donde “gobernaba” el priísta Egidio Torre Cantú, en donde Tamaulipas nunca dejó de estar en el top ten de las entidades más violentas de México, lo que, a él, por ignorancia del tema y porque no le preocupaba mientras trajera un equipo de seguridad que destacaba con el de otros gobernadores.

Así, Egidio viajaba por todo el territorio tamaulipeco y por todo el territorio nacional. Y dicen que los gobernadores que lo observaban se quedaban con la boca abierta al conocer el tamaño del equipo de seguridad que lo acompañaba por su tamaño y su costo, claro, costo que se pagaban de las arcas tamaulipecas, léase los ciudadanos, aunque eso al entonces mandatario no le preocupaba mucho y los dineros que se dedicaban a la seguridad no iban a obras y servicios.

Y así se replicaba este exagerado aparato de seguridad con su papá, con su señora, algunos miembros de su familia y con sus principales colaboradores, lo que, si le pone usted ceros a la cifra, podrá imaginarse porque no había presupuesto que alcanzara para otros rubros y porque Tamaulipas no salía del top ten de las entidades más inseguras de México a la voz de “aquí no pasa nada”. ¿Recuerda Usted?

Todo ello se lo platico porque ayer pasó algo no sólo en Tamaulipas, sino en toda la región noreste, en donde los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; y Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, firmaron desde la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, un convenio de colaboración en materia de seguridad pública, a fin de contribuir con la preservación del orden público y la paz en la región y donde las autoridades se comprometieron a instrumentar y ejecutar acciones conjuntas en materia de Derechos Humanos, prevención, investigación y persecución del delito, participación ciudadana, atención a víctimas y ofendidos del delito, desaparición de personas, migración, combate a la corrupción, intercambio de información y capacitación de los cuerpos policiacos.

Y esta suma de voluntades entre los mandatarios de la región es inédito, como inéditos para Tamaulipas han sido la policía estatal carretera y los Angeles Azules, entre muchos otros programas que han tenido como objetivo mitigar la violencia en el estado, lo que si bien no se ha conseguido si se ha avanzado una barbaridad, al grado de que Tamaulipas ya salió de las entidades más violentas de México, lo que insisto, eso en el reciente pasado era impensable.

Entre las primeras acciones a desarrollar se encuentran el sellamiento de las vías de acceso a los estados, patrullaje y bases mixtas de operación, y la operación de las acciones de seguridad será coordinada por mandos de la 4ta. Región Militar, de las Zonas Militares, y Naval en el caso de Tamaulipas, en colaboración con las Secretarías Generales de Gobierno, Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías de cada una de las entidades que suscribieron el acuerdo.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca habló de lo inédito de este programa al asegurar que “nunca en la historia se había firmado un convenio de esta naturaleza. Esto demuestra la voluntad política que existe entre los 3 estados para unir esfuerzos, capacidades, talentos y recursos para poder garantizar lo que hoy exigen y demandan las familias en nuestros estados: seguridad y bienestar” y agregó que esta acción gubernamental tripartita envía un claro mensaje a propios y extraños: “aquellos que crean que al cruzar la línea divisoria de un estado hacia otro van a evadir la justicia, están equivocados. Porque hoy estamos trabajando de manera más coordinada los 3 Gobiernos Estatales”.

Por su parte, el mandatario neolonés, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco” destacó que el convenio y las acciones coordinadas que de él deriven, generarán seguridad y confianza, y se traducirán en inversión y turismo para las 3 entidades fronterizas: “por esta zona cruza la mayoría de la economía de México. Aquí se genera la riqueza de este país en términos de las exportaciones e importaciones. Hay una convivencia totalmente vecinal donde tenemos una correlación con nuestros vecinos del norte, particularmente Texas y evidentemente queremos generar confianza para que la gente nos visite”, aseguró.

Y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dijo que Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, “somos 3 estados que han luchado mucho para obtener los indicadores que merece nuestra sociedad. Hemos tenido tiempos malos, tiempos buenos y creo que vienen tiempos mejores. Este convenio, estoy seguro, nos obligará a mejorar nuestras tecnologías que también nos permitan intercambiar más información”.

Reitero, este programa interinstitucional es inédito y suma las voluntades, los recursos y las estructuras para trabajar por construir la región más fuerte y más segura de todo el territorio nacional, lo que redundará en las inversiones, los proyectos económicos y una mejor movilidad entre los ciudadanos de las tres regiones lo que también abonará a mejorar la actividad turística y comercial.

1. Por cierto, este no es el primer programa interinstitucional que impulsa en gobernador de Tamaulipas. Lo hizo antes, el 7 de junio de 2018, cuando los gobiernos de Texas y Tamaulipas se comprometieron a buscar en conjunto a 9 objetivos delincuenciales que operan en la frontera de México y el Valle del Río Grande en Estados Unidos de América, como parte del programa llamado Campaña de Seguridad y Prosperidad. Y también, el programa dio muy buenos resultados con la detención de los objetivos que tenían en proyecto. A eso se llaman resultados. 2. El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de Tamaulipas, Gilberto Estrella Hernández, no se va, a pesar de la campaña que pareciera “fuego amigo” para intentar descarrilar los objetivos alcanzados por Estrella. Así que no deje Usted de mortificarse querido lector. Al día de hoy no hay razones de quien manda en Tamaulipas por prescindir de tan eficiente colaborador.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected] Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.