POR: JOSE EDUARDO PACHECO TORRES

SE ALISTAN LOS PARTIDOS

LOS ANIMOS POLITICOS SE EMPIEZAN A CALDEAR EN TODO TAMAULIPAS, CON LA MENCION DE UNO QUE OTROS NOMBRES DE SUSUPIRANTES QUE QUIEREN LLEGAR AL CONGRESO DEL ESTADO, LOS PARTIDOS QUE COMPETIRAN SERA EL PRI, EL PAN Y MORENA Y DEJALE DE CONTAR, solo que en el PRI pocos le apuestan o se atreven a participar por la reputación que carga este partido, y no es que el Partido Revolucionario Institucional sea malo, sino que viene arrastrando errores del pasado que algunos políticos que participaron y llegaron a puestos de elección popular le fallaron a los electores, y sería interminable mencionar sus nombres y sus puestos, pero fueron Alcaldes, Diputados, Senadores Funcionarios Gubernamentales y GOBERNADORES los que ensuciaron el nombre de ese Partido.

Y SERA DIFICIL, SINO QUE SUICIDA PARA ALGUNOS ATREVERSE A QUE EL PRI LOS POSTULE, A NO SER QUE VAYAN “ARREGLADOS”, ya esa franquicia está muy devaluada y es poco atractiva, pero no faltara quien se apunte, estaremos atentos a lo que se avecine que será, no lo dude, interesante.

LOS NOMBRES DEL PAN

POR OTRA PARTE EL PARTIDO ACCION NACIONAL YA ANDAN EN LAS REDES Y EN LAS COLUMNAS ALGUNOS NOMBRES DE POSIBLES CANDIDATOS, ALGUNOS SON ACTUALMENTE FUNCIONARIOS Y ALCALDES y uno que otro externo, la ventaja de este partido político es que actualmente el Gobierno del Estado, que es precisamente de esa corriente política, y que además el Gobernador con las acciones y programas sociales que tiene y las que está llevando a cabo, les allanara y planchara el camino a los candidatos, pero no será justo que le dejen a EL GOBERNADOR TODO EL TRABAJO, ya bastante tiene con el de GOBERNAR TAMAULIPAS.

CANDIDATOS JOVENES AL PAN

EL PAN DEBERA DE ABRIR LAS PUERTAS A GENTE CAPAZ Y JOVEN A NIVEL ESTATAL, QUE ES LO QUE LA CIUDADANIA ESPERA, Y HABLANDO DE JOVENES, NO PIERDA DE VISTA A UNO EN ESPECIAL, QUE PODRIA SER UN BUEN PROSPECTO PARA UNA DIPUTACION EN LAREDO, DE PROFESION ABOGADO Y PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE TAMAULIPAS A.C. EL LIC. ARTURO JAVIER LOPEZ CORDOBA, DE 36 AÑOS, tiene dentro de su Currículo cargos como: PRESIDENTE DE LA BARRA DE ABOGADOS DE NUEVO LAREDO, PARTE DEL EQUIPO DE TRANSICION DEL ACTUAL ALCALDE ENRIQUE RIVAS CUELLAR EN EL PERIODO 2016-2018 Y CON EL CUAL TIENE UNA BUENA RELACION, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DURANTE 6 AÑOS EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, ASESOR JURIDICO DE LA CANACO DE NUEVO LAREDO, Y, ACTUALMENTE SE DEDICA A LA ABOGACIA, NO LO PIERDA DE VISTA A ESTE JOVEN PROFESIONISTA DEL CUAL SE HABLA MUCHO ALLA EN LAREDO EN LOS CORRILLOS POLITICOS Y EN LOS CAFES. SEGUIREMOS LA PISTA DE ESTE PROFESIONISTA DE CERCA.

MORENA SU DESORDEN Y ACELERADOS

EL PARTIDO MORENA DE LA 4T ASI LE LLAMAN, LOGRO LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA JUNTO A LAS DOS CAMARAS, PERO DESPUES DEL PRIMERO DE JULIO, TODO SE APAGÓ.

Y AL DECIR se apagó me refiero a que sin esa euforia LOPEZ OBRADORISTA que llevo a candidatos sin trayectoria y sin campaña a ganar, SALVÓ ALGUNAS EXEPCIONES DE ALGUNOS, ahora se encuentra desarticulado y sin cabeza pese a existir una; Vemos un partido que a pesar de haber logrado todo, no tiene nada, es decir que a nivel ESTATAL sus agremiados no hay tales.

Y súmele a los acelerados que andan con la bandera y bendición de RENATO, eso dicen ellos, asustando a los verdaderos morenistas, diciendo que son los elegidos para las CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES LOCALES, son personas que llegaron de otros partidos, algunos traen mucha cola, y algunos eran aviadores en dependencias, con todo esto ya sabrá usted de qué tipo de personas son y todos estos pertenecieron al PRI, creen que con mostrar fotografías con OBRADOR EN LA REDES lograran lo que pretenden, están equivocados, y estos son los que más andan acelerados con esta bandera, lo que no logran entender ellos, es que no es el PRI, es MORENA, tarde o temprano los aterrizaran los verdaderos MORENISTAS, QUIENES TIENEN MANO EN LO QUE SIGUE.

A NO SER QUE ALGUNA MANO NEGRA INTERVENGA EN EL PARTIDO DE LOS MORENOS.

