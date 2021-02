CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Se apuntó el primero…

Dos fueron los atractivos que le inyecto el Senador Américo Villarreal Anaya a Morena en aquella campaña del 2018, le entregó una solvencia moral que otros aspirantes de esa organización no podían presumir tan fácilmente y la confianza al elector de que tenían un candidato con los pies en la tierra, sin ser estridente hizo una campaña que por circunstancias, como el que Andrés Manuel López Obrador estuviera en la boleta de candidato a Presidente, también hay que decirlo, le fue suficiente para ganar la elección.

En aquella elección lo peor que se pudo decir de Américo Villarreal como candidato al Senado es que era demasiado parco, incluso gris para el debate político con respecto a la importancia de ese proceso y los rivales que tenían mucho peso político, después de eso solo se mencionó que era demasiado codo, excesivamente agarrado y austero para gastar dinero en la política lo que, para lo que estamos acostumbrados, esto último parecía el mal mayor, el pecado que le podía costar el triunfo lo que el ciudadano finalmente no sopesó de la misma manera que los analistas políticos.

El caso es que de ese político tímido y demasiado austero en las palabras queda poco, la prueba es que Américo esta semana fue el primero que se apuntó, casi abiertamente, como aspirante a la gubernatura en el 2022, para la elección del siguiente año, “me estoy preparando”, lo dijo y lo hace mezclando el lenguaje mesurado que le caracteriza, reconociendo incluso trabajo y avance del actual gobierno, pero con matices de lo que es Morena, puntuales en los señalamientos que le han permitido, a ese partido, parecer real, ya el tiempo dirá si en realidad lo son, en su lucha a favor de los más pobres.

El Congreso de la Unión, el Senado en particular, como lo decían los políticos de antes, de siempre ha sido buena escuela para preparar un candidato a la gubernatura, por ahí pasó el actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también los priístas Manuel Cavazos Lerma, el propio padre del actual Senador Américo Villarreal y Enrique Cárdenas, además Eugenio Hernández y Tomás Yarrington antes de ser gobernadores fueron Diputados federales y la lista se puede ampliar con los anteriores mandatarios que ha tenido Tamaulipas.

Con todo y que es el primero que se apunta, casi abiertamente, el Senador tamaulipeco por Morena tiene en este momento muchas circunstancias en contra, de entrada apenas del 2017 a la fecha acompaña a ese movimiento y no está formado en la grilla, mientras que los dos con los que competirá, hasta ahorita es la lista más sería, son expertos en la misma y tienen patrocinadores de peso, uno de ellos es Héctor Martin Garza González, ya fue el candidato a gobernador por Morena en el pasado proceso para este puesto, es actual Oficial Mayor de la Secretaria de Economía y ha ocupado en esta administración de Andrés Manuel el mismo cargo, pero en las Secretarias de Educación y Gobernación, presume que su padrino o quien confía en él es el Secretario de Hacienda, como también una cercanía con el presidente; el otro competidor interno se llama Rodolfo González Valderrama, igual grillo de muchísimos años, Director de Radio y Televisión de la Secretaria de Gobernación, amigo muy cercano del líder del Senado Ricardo Monreal y entre sus medallas la que más presume es la de haber sido designado para revisar la situación de fideicomisos que Andrés Manuel pretende desaparecer, concretando, una tarea prioritaria para el presidente, en resumen, los dos tienen más tiempo en esa organización, los dos son más conocidos por el presidente, aclaro, esos tres es lo de hoy, todo puede cambiar con el resultado de la elección de junio, con quienes puedan ganar los puestos para los que se serán designados candidatos y sus intereses personales.

A favor del primer apuntado hay que decir que falta la elección de este año y si es real su versión de que se prepara para el 2022 lo que aprenda y los resultados de esta le pueden servir para adelantarse a su competencia interna.

El caso es que ya se apunto el primero y eso es lo bueno para Tamaulipas, ojalá en el PAN, el PRI y los otros partidos políticos hagan lo mismo quienes aspiren al cargo de gobernador porque eso le ayudará a los ciudadanos, las largas precampañas siempre traen beneficios ya que de una u otra manera los políticos con ambiciones, legitimas o no, los que se apuntan, y más al cargo de gobernador, tienen estrictamente prohibido decirle no a la gente cuando les solicitan cubrir las necesidades que tienen para sus comunidades, para vivir mejor, ya le comentaremos conforme se vayan destapando y por lo pronto con la consigna de siempre, revise lo que dice el Filósofo de Güémez, primero es el 21 y luego el 22, es decir, no pierda de vista los candidatos a alcaldes, Diputados y Diputados federales que participarán en junio, revise sus perfiles, sus historias y participe para que gane el mejor o cuando este no exista por lo menos quien garantice un mejor trabajo a favor de todos.

RESULTA TAMAULIPAS EJEMPLO NACIONAL DE ACUERDO A DATOS DEL CONEVAL… EL Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer en conferencia con la prensa que Tamaulipas es la entidad del país que más acciones y programas ha dispuesto para atender y contener la contingencia sanitaria y económica provocada por la Covid-19, de acuerdo a un panorama presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

“Tamaulipas hoy en día sigue adelante a pesar de la pandemia, los indicadores ponen a Tamaulipas como ejemplo nacional y eso es derivado de las diferentes acciones que hemos llevado a cabo sociedad y gobierno. Acerca del panorama presentado por el CONEVAL, son 72 políticas públicas que ha implementado el Gobierno del Estado de Tamaulipas tanto para contener los efectos de la pandemia como para la desaceleración económica que se ha dado a nivel nacional”, dijo.

Acompañado por el Secretario de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez y la Secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, destacó que también Tamaulipas es el segundo mejor estado del país para realizar negocios, de acuerdo con la firma internacional Deloitte y que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubica Al Estado como uno de los 4 con mejor recuperación económica durante la pandemia y uno de los 3 con mayor captación de Inversión Extranjera Directa del país.

El CONEVAL presentó en días recientes el Panorama de los Programas y Acciones Sociales en las Entidades Federativas para dar Respuesta a los Efectos de la Pandemia por Covid-19, en el que Tamaulipas obtiene también los primeros lugares en políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación y a la educación, así como en programas para reactivar la economía local.

Destaca la construcción de 8 hospitales Covid-19 para ampliar la capacidad hospitalaria a nivel estatal, las campañas de concientización de sana distancia, uso de cubrebocas y la colaboración con sectores productivos para contener los contagios sin afectar la economía local.

La entrega de paquetes alimentarios a la población en condiciones de vulnerabilidad, la habilitación de comedores comunitarios tanto en zonas urbanas como rurales, así como la implementación de materiales impresos y electrónicos para apoyar la educación a distancia, así como materiales especiales para docentes y alumnos sin acceso a Internet.

En materia económica, CONEVAL detectó en Tamaulipas la mayor cantidad de incentivos fiscales y programas de microcréditos y créditos empresariales para apoyar a los sectores productivos.

Por su parte, la Secretaria de Salud del Gobierno de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, destacó que los casos activos de Covid-19 en Tamaulipas continúan a la baja y que la ocupación hospitalaria disminuyó del 40 por ciento al inicio del 2021, al 29 por ciento en la actualidad. Llamó a no bajar la guardia y a continuar con las medidas preventivas para evitar contagios.

CELEBRA UAT A LA MUJER CIENTIFICA… En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, realizó el evento denominado “Mujeres Universitarias en la Ciencia”.

La actividad virtual se desarrolló a través de la plataforma Facebook Live, con el propósito de presentar la trayectoria académica y científica de destacadas investigadoras de la máxima casa de estudios del estado.

La apertura de actividades estuvo a cargo de la Directora de Investigación de la UAT, Dra. Gabriela Sarabia Altamirano, quien destacó el propósito de compartir con el público en general la carrera de algunas de las profesoras de la universidad, en la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

“En la universidad compartimos la idea, de que la diversidad en la investigación, amplía el número de trabajos de calidad, la perspectiva, el talento y creatividad”, indicó.

“Las Mujeres Universitarias en la Ciencia”, se desarrolló durante dos días con la participación de la Dra. Ana Bertha Ríos Alvarado, profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, quien compartió su experiencia en materia de investigación en el área de tecnología, Aseguró que la evolución informática ha permitido que hasta los niños y adultos mayores puedan interactuar con las aplicaciones, lo que hace años era impensable.

Visits: 152 Today: 152 Total: 316572