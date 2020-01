David Ed Castellanos Terán

Se asomó el Dino

En su defensa dicen los priístas que seis años después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya los daban por muertos y en 2012 volvieron a ocupar Los Pinos con Enrique Peña Nieto.

A 26 años del levantamiento armado en el sureste mexicano, encabezado por el Subcomandante Marcos; en su tierra natal el Dirigente del PRI Tamaulipas, Edgardo Melhem Salinas, se reunió con los destacados activos del Revolucionario Institucional de Tampico, entre ellos la ex diputada federal Mercedes del Carmen Guillen Vicente.

Para Edgardo Melhem Salinas, las ventajas de la reunión sostenida en el Hotel Posada, fue haber saludado a quienes no se habían acercado para nada al Comité Directivo Municipal, pero Melhem y Gustavo Torres Salinas (GTS), son bastante inteligentes como para saber que la administración del ex alcalde GTS, fue aún más polémica y supuestamente corrupta que la del gran Oscar Rolando Pérez Inguanzo (2008-2010), por eso mismo a la siguiente reunión el ex edil no aparecerá sentado al lado del poderoso nuevo dirigente estatal del PRI Tamaulipas, y tampoco todos esos longevos y cansados políticos que sólo representan un arcaico PRI, lo mismo de siempre; nada nuevo y todo lo contrario, un dinosaurio que espanta a los nuevos valores tampiqueños.

Lo interesante en la agenda de Edgardo Melhem por Tampico, fue reunirse con los regidores del Cabildo porteño de la fracción priísta: Ana Esther de Gorordo, Isabel Goldaracena y Benito Abad, tres perfiles interesantes del PRI Tampico, que había quedado moribundo y en el abandono. Esta reunión se da con la intención de marcar una línea de trabajo e impedir que los tres terminen la administración 100 por ciento alineados al alcalde panista Jesús Nader Nasrallah, quien de acuerdo en la consulta Mitofsky, es el tercero mejor posicionado de 60 Alcaldes de México.

La empresa encuestadora subrayó que la aprobación promedio de los 60 alcaldes medidos en esta ocasión es de 41 por ciento, de los cuales 10 de ellos se ubican en el top 10 con aprobaciones arriba del 50 por ciento; 17 medidos con aprobación alta, es decir arriba del promedio general; 18 con aprobación media; 12 con aprobación baja y 3 alcaldes con aprobación menor a 20%.

Chucho Nader, iniciando bien el 2020 y casi casi asegurando la candidatura para reelección al menos que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo ocupe para otros quehaceres.

