LETRAS PROHIBIDAS

¿Se caería el ‘negocio’ de Tiempo Completo?

Clemente Zapata M.

“Negocito” en riesgo está/

allí en Tiempo Completo,/

la verdad no es un secreto/

que el billete acabará…

…Alimento y gasolina/

de entrada terminarían/

y hasta “cuates parirían”/

al modificar rutina…

Este martes 26 de noviembre del actual, el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, advirtió que las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) podrían desaparecer.

Su sentencia, cruda y ácida, pero apegada a la verdad, la basa en la “rasurada” que tendrá el presupuesto (aprobado) por el orden del 50 por ciento, para el próximo año.

Así de simple, este programa, o los planteles bajo esta modalidad de Tiempo Completo, tendrán la mitad del presupuesto durante el 2020 de lo que manejan en el actual.

La diputada LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, también advirtió, a mediados de noviembre, que el presupuesto del programa ETC, sería reducido en un 50 por ciento.

Pero la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional, del distrito once de Matamoros, también dijo que lo “rasurado” se enviaría directamente a los planteles educativos; esperemos que sea cierto…

¿Qué tanto ha mejorado la educación, o el promedio, en las Escuelas de Tiempo Completo con relación a las de “tiempo normal” que operan en la entidad?

¿Hay algún parámetro que nos dé una luz sobre si permanecer más tiempo en el plantel produzca mejores generación de estudiantes con relación a sus contrapartes…?

Tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Educación de Tamaulipas, no han dado cifras sobre si esta modalidad educativa sea mejor a la tradicional.

Lo que sí es cierto, y esto es comprobado por los padres de familia: las Escuelas de Tiempo Completo les “facilita” el trabajo que desarrollan cada uno para llevar alimento a la mesa de su hogar.

Prácticamente los planteles que operan con esta modalidad, sean primarias o secundarias, “funcionan como guarderías”, como cendis, además de recibir su instrucción escolar.

Además, si las Escuelas de Tiempo Completo desaparecen en Tamaulipas, se pondrá fin a un negocio muy sustancial que es la compra, preparación y entrega de alimentos.

Un negocio que representa millones de pesos para quienes los manejan y que no necesariamente beneficia a todos los alumnos, a pesar de que sus padres tienen qué desembolsar el pago al inscribirlos.

Multiplique el número de alumnos por el número de planteles y el resultado multiplíquelo por el costo del platillo diario o por el costo anual y la cifra le sorprenderá…

Con o sin Tiempo Completo, la educación de los niños no debería resultar afectada. Lo que sí trastocará sería el tiempo de los padres que deben estar sujetos a un horario laboral.

También trastocaría el ingreso económico de los maestros que entregan “horas extras” en las de Tiempo Completo. Aunque todos sabemos que en ocasiones dicho pago padece “tortuguismo”.

Igual se pondría fin al “uso discrecional” de la gasolina que se emplea en las ETC y que se denunció en la tribuna, del Congreso local, de que había “mano pachona” antes de que GÓMEZ MONROY llegara.

En la Capital, si se acaba esta modalidad, también agudizaría la hora pico, pues todos los planteles tendrían una misma hora de salida y: ¡Ay te encargo…!

En resumen, si las ETC llegan a su fin, también llegaría a su fin una fuente de recursos para algunos que supieron aprovechar la oportunidad para hacer negocio y que sale de los bolsillos de los padres de familia. Pendientes…

ÁGORA

LAMENTO PROFUNDAMENTE LA muerte de Mariano del Ángel, un inocente de seis años de edad… Realmente me impactó enterarme del triste final de una vida que prometía mucho… No puedo imaginar el enorme dolor que ha dejado su partida a quienes lo amaban… Yo, que no tuve el privilegio de conocerlo ni estrechar su mano, me lastima su partida porque soy padre, soy esposo, soy hijo, soy tío, soy hermano, soy compadre y soy amigo… Soy un ser humano más que está abiertamente en contra de este tipo de actos y más cuando es un menor quien lo sufre… Que su muerte no sea en vano y que nos sirva para mantener “la guardia alta” y en alerta de tus hijos y de los hijos de los demás… Lo menos que podemos hacer como sociedad para honrar la memoria de Mariano, que ya es un ángel, es impedir que algo así nuevamente suceda… Doy mi más sentido y solidario pésame a la respetable familia de Mariano del Ángel, que Dios lo tenga en su Gloria…

ENTRETELONES…

1.- ME COMENTAN QUE… Resulta paradójico que el senador suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, haya venido a Tamaulipas a lanzar lodo en la búsqueda de ser el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, en un momento en donde su jefe político, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, está pasando saliva tras el anuncio del mandatario gringo, DONALD TRUMP, de declarar a los “empresarios del delito” como terroristas… También me comentan que gente cercana al “cuadro chico” de los integrantes de GOAN (Gobernadores de Acción Nacional) aplaudieron el anuncio del Presidente yanqui, pues los dichos de TRUMP demuestran que los mandatarios azules tenían razón cuando sentenciaban que la Cuarta Transformación carece de una estrategia de seguridad y que el “fuchi y guácala” así como “abrazos, no balazos” sólo sirven para un anecdotario… ¡Ah canijo!

2.- ME COMENTAN QUE… La Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Capital de Tamaulipas está siendo limpiada suave y gradualmente… La limpia no se ha detenido sólo ha bajado de velocidad, pero en breve dará más de que hablar… Nombres y apellidos de personajes con probada corrupción serán despedidos y saldrán a la luz… ¡Asumecha!

3.- ME COMENTAN QUE… La llegada de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, apodado “El Cachorro”, a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido atractiva para algunos exalcaldes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hasta cuadros identificados con el Movimiento de Regeneración Nacional, pues ahora andan muy cerquita y hasta de visita por el 22 Berriozábal… Pero lo que no se dice es que los exalcaldes priistas, además de buscar la oportunidad de regresar a las mieles presupuestales, también buscan, al arrimarse al PAN, sus cuentas públicas no les provoquen problemas… No sería la primera vez que eso pase, pues ya el PAN recibió en algunos municipios a exalcaldes priistas y los puso a realizar talacha electoral… ¡Así comentan!