David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Se calienta la disputa por Morena

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), destacado por Enrique Peña Nieto, formador de profesionistas económicos, y de donde es egresado Luis Videgaray Caso, podría tomar las riendas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través de Antonio Attolini Murra, ex integrante del #YoSoy132.

El egresado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el ITAM, Attolini Murra, hasta hace unos días a cargo de la coordinación Técnica de Vinculación Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en su carta de renuncia hizo un llamado a no dejar solo al presidente Andrés Manuel López Obrador: “frente a los embates de quienes pretenden retomar al viejo régimen de corrupción y privilegios que dejó en el abandono a las grandes mayorías de nuestro país”.

El también ex asesor en el Senado de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y originario de Torreón, Coahuila; cuando se integró a la campaña presidencial del ahora Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, lanzaba tuits severamente críticos subrayando la fallida estrategia de seguridad y aquella perspectiva de empleo pobre durante el peñismo. Ahora con David León, sabemos que los que estaban tras bambalinas, hoy ocupan cargos federales. En fin.

Últimamente como asesor de Zoé Robledo, y viviendo del erario federal, Atrolini, ha sido uno de los más fieles y agresivos aplaudidores de la autodenominada Cuarta Transformación.

Del joven crítico luchón de las minorías, solo quedó el recuerdo y sus apariciones en TV.

Lo ahora interesante de su vida al servicio del poder, Antonio parece que va a ser el verdadero adversario del Senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, quien ha venido exigiendo piso parejo en la contienda del partido fundado por el presidente de México.

A este personaje ex colaborador de Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal; también le da por hacer cartas y publicarlas en redes sociales, y aunque no es ningún chavito, es uno de esos animales de la política mexicana que no se anda con rodeos.

Recientemente Díaz Durán, dirigió una carta al presidente del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova; el morenista le puntualizó el presunto incumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); pues a decir de Alejandro Rojas, el INE no garantiza una elección democrática a la presidencia de Morena, beneficiando de esta forma a quienes aspiran a la dirigencia desde cargos públicos y partidistas, solo que ahora Alejandro, tiene enfrente al porrista de AMLO.

Ya lo dijo Gerardo Fernández Noroña, la desaparición de los 43 aún no ha sido esclarecida y el porrista Attolini, ni pío dice.

