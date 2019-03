Tendencias

Oscar Contreras Nava

Se cambia evento de AMLO

El evento que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado para llevarse a cabo en el centro de Madero, a un lado de la tienda Arteli, se cambió a los patios de la Refinería y la entrada será por la puerta número uno, pero únicamente dejarán pasar a los que tengan invitación.

Con este cambio los invitados al evento presidencial serán tan sólo unos cuántos por lo que el presidente López Obrador no tendrá ningún abucheo o rechifla, ya que varios de los grupos que han sido afectados por su decisión de reducir el presupuesto y cambiar las reglas de los programas federales le tenían preparada una serie de protestas.

Lo que sucede es que AMLO no le ha cumplido a los tamaulipecos y se sabe que son más de tres mil millones de pesos los que redujo del presupuesto federal destinado para el estado, y con las obras que le harán a la refinería no es suficiente para apoyar a Tamaulipas ya que esta inversión sólo beneficia a sus amigos y socios.

Por ello, un grupo de empresarios y dirigentes de las cámaras empresariales del sur de Tamaulipas, le entregarán una solicitud para que la inversión de obras que su gobierno hará en la remodelación de la refinería, le dé prioridad a los constructores, proveedores y profesionistas de la zona conurbada porque de esta manera se reactivará la economía regional.

Así como sucedió con el pago de los dos mil 500 pesos que el gobierno federal le depositó a los estudiantes del nivel medio superior, quienes más tardaron en recibir su mensualidad que en gastarse este apoyo en celulares, pizzas, tenis y cervezas.

Y para lo que estaba destinado ese apoyo no más no lo aplicaron y esto provocará conflictos en algunas familias pero nada se puede hacer, ya que los padres de estos beneficiarios no tienen control de esas tarjetas y ellos pueden hacer lo que quieran con ese dinero.

Pero bueno, se tiene programado que AMLO llegue por la tarde-noche del sábado a Tampico y pernocte en el puerto donde atenderá algunos compromisos de trabajo y es posible que cene con amigos, familiares y algunos de sus colaboradores.

Por supuesto que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estará en el evento acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador y se espera que le exprese el sentir de los tamaulipecos por lo que sucede en Matamoros, por la reducción de los recursos federales, por lo del IVA que no es para todos en la frontera así como también lo de la homologación de la gasolina, la reducción de las tarifas eléctricas y la falta de apoyo para bajar los índices delictivos.

En fin, sabemos que a López Obrador no le gusta que lo cuestionen, ni le señalen sus errores o le pidan más recursos que los que tiene destinados para cada estado, pero como presidente de la República tiene que tratar de enfrentar con inteligencia los retos que le deparan en su destino, el cual no es como para ponerse a cuestionar lo que sucedió hace 500 años cuando los desafíos del futuro superan al pasado. Así de simple.

Por cierto, es importante que sepa que Tamaulipas nunca fue conquistado y los habitantes originarios de este territorio –huastecos y chichimecas- nunca les permitieron a los españoles asentarse y sólo pudieron colonizar el estado cuando disminuyó la población indígena, además de que se dio por cuestiones económicas, militares y políticas.

De tal manera que si le envían la carta del perdón o no lo hace ni el Rey de España o su santidad el Papa, nos tiene sin cuidado, porque nuestros antepasados a los enviados de Cortés siempre los echaron en corrida. Ni más ni menos.

Punto final. Arias Consultores acaba de publicar su encuesta del mes de marzo de 2019 y se confirma que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se mantiene entre los cinco mandatarios estatales mejor evaluados:

Quirino lidera el “top 5” de gobernadores con 65.1% de aprobación. Le sigue Mauricio Vila Dosal, en Yucatán, con 64.7%; José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, con 52.8%; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, con 49.7% y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, con 47.8%.

La encuesta fue aplicada a través de redes sociales del 22 al 24 de marzo, con 7 mil 644 personas consultadas.

