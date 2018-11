Tendencias

Se cumplen 50 días de gobierno

Con 50 días de gobierno es más que suficiente para que los ciudadanos se den cuenta si un presidente municipal hará un buen gobierno, sí responderá a sus demandas y atenderá sus peticiones, porque como bien dicen por ahí, al buen gobernante se le conoce por sus hechos, por los resultados que ofrece y la comunicación que mantiene con la sociedad.

En la pasada elección local cuatro alcaldes de los 10 municipios más importantes de Tamaulipas se reeligieron como son los de Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando y Altamira, en los otros seis que están en Rio Bravo, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante, Ciudad Madero y Tampico se renovaron sus ayuntamientos, pero existen algunos detalles que no sabemos si fue para bien o para mal.

Por lo pronto, nunca entendimos porqué el PAN impuso a Xico González como candidato a la presidencia municipal de Victoria si entre sus filas y sus aliados tiene gente leal, más preparada, con experiencia y mejores ideas para gobernar la capital de Tamaulipas.

Esto lo comentamos porque Xico tiene ciertas ocurrencias que generan molestia entre la ciudadanía, ya que busca realizar obras y acciones que no son prioritarias y el municipio necesita mejorar sus vialidades, el transporte público, la limpieza y su seguridad.

Xico es una gran decepción para los panistas que lo apoyaron y un ejemplo de esto sucedió con los comerciantes de la calle Hidalgo a quiénes mintió y luego quiso madrugarlos cerrando esta calle en el “Buen Fin” cuando días antes se había comprometido hacerlo hasta el 21 de diciembre.

Además la presentación que hizo de “su proyecto” para cerrar el centro de Victoria no tiene sustento, argumentos válidos, estudios serios que convenzan a los comerciantes y lo único que busca -en la opinión de los comerciantes- es promover el ambulantaje, el comercio irregular y la competencia desleal.

Otro ejemplo de lo que hizo sin consultar a los comerciantes fue quitar los parquímetros de la calle Hidalgo, cuando estos realmente evitaban que la gente se estacionara por muchas horas y que los ambulantes se apropiaran de estos espacios, de tal manera que los parquímetros que debió quitar son los que están alrededor de la presidencia municipal y del palacio de gobierno, pero todo lo hizo al revés y ahora el centro se ha convertido en un caos.

No hay lugar para estacionarse y la gente tiene que pagar hasta 30 pesos por una hora en un estacionamiento privado así que los potenciales clientes del comercio del centro de Victoria prefieren irse a las plazas comerciales donde les ofrecen este servicio gratuitamente.

Con estas acciones y otras más, Xico González, en tan sólo 50 días se ha convertido en un gran decepción para los panistas y los victorenses que le dieron su voto y quiénes ingenuamente creyeron que un “candidato ciudadano” aliado al PAN podía ser un buen gobernante y resultó ser todo lo contrario por sus ocurrencias que dañan a la sociedad.

Un caso de éxito se presenta en Tampico donde Chucho Nader está demostrando que trae ganas de trabajar y sin perder el tiempo todos los días se pone el overol y anda por toda la ciudad limpiando, supervisando los trabajos de la COMAPA, platicando con la gente y atendiendo las principales necesidades de la sociedad.

Los resultados de Chucho confirman que los tampiqueños no se equivocaron en llevarlo a presidencia municipal y es justo reconocer que en tan sólo 50 días esté dando respuestas inmediatas a las demandas que cómo el caso de la fuga de aguas negras que existían -desde hace más de una década- en los mercados municipales ahora estén resueltas.

Sin duda que Chucho Nader le garantiza al PAN hacer un buen gobierno y con los resultados que le está ofreciendo a la ciudadanía conseguirá que este partido se posicione de los electores y seguramente volverán a refrendar sus triunfos en la próxima elección.

Cabe señalar que esto mismo no sucede en Reynosa con Maki Ortiz, ya que esta ciudad fronteriza está peor que antes y sigue dando la nota con diversos actos de corrupción lo cual ha provocado que uno de los síndicos tuviera que pedir licencia para no ser cómplice del saqueo que se comete todos los días en este gobierno municipal.

Maki sabe muy bien lo que hace y está consciente aunque seguirá enferma, pero sabe también que no le harán nada aunque el apoyo político que tenía con Margarita Zavala haya desaparecido y esto es lo inexplicable porque existe alguna concesión que otorgó para seguir abusando de la administración municipal o conoce algo que la hace cómplice y eso une más que la sangre. ¿Será? Con el tiempo lo sabremos…

Pero bueno, en Altamira donde también la alcaldesa Alma Laura Amparán se reeligió, se desconocen aún actos irregulares, pero cometió el grave error de contratar a Víctor Joffre Mora, quien es uno de los funcionarios señalados como saqueador del gobierno municipal de Tampico que presidió Oscar Pérez Inguanzo y nunca cayó en la cárcel porque huyó del estado y nunca lo encontraron ya que se escondió en la Ciudad de México y desde ahí, preparó su reaparición en Altamira utilizando sus lazos familiares.

Así que nadie duda que Joffre vuelva a cometer algún peculado y todo es cuestión de tiempo para verlo envuelto en otro escándalo, pero esperamos que no embarre en esta ocasión a la presidenta porque ahora sí, nunca se la acabará con las represalias que pudiera tener. ¿Verdad?

En Nuevo Laredo con el presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar las cosas de del gobierno municipal siguen igual y cada vez mejorando, en su anterior periodo demostró que haciendo bien su trabajo y manteniendo su relación con el poder estatal, se pueden lograr buenos resultados para la ciudadanía.

Así que Rivas Cuellar va bien y mejorando cada día lo cual no sucede en ciudad Madero donde el alcalde Adrián ¡Oh! Ceguera Kernion no se asienta y como bien dicen en el café de la maldad, lo que más le daña es que habla demasiado y no hace nada.

Y es tal su desprecio por la gente de Madero que contrató a gente como Juan Antonio “El Tapón” Ortega Juárez, quien ni siquiera conocía el municipio y mucho menos a los grupos y ciudadanos.

Lo peor es que no llegó solo, sino que se llevó a gente vinculada al ex gobernador Egidio Torre Cantú, pero como ¡Oh! Ceguera es pocho de Mission, Texas pues no sabe quién es quién.

El caso es que “El Tapón” no le sirve de nada, ya que lo deja decir muchos disparates como eso de que solicitará a la Secretaria de Energía una oficina para supervisar y los avances que se tengan en la Refinería como si el gobierno municipal tuviera injerencia en lo que haga el gobierno federal. ¿Qué les parece?

Claro que esto mismo no sucede en Matamoros donde el alcalde Mario “La Borrega” López está haciendo un buen gobierno municipal, es coherente, respetuoso de la autoridad estatal y es seguro que siga teniendo éxitos en su gestión.

En fin, ojala que los presidentes que están presentando buenos resultados sigan por ese camino y sigan haciendo mejor su trabajo, pero los que no lo hacen esperamos que reacción, hagan una pausa en su camino, sean autocríticos y reconstruyan su camino, porque la ciudadanía ya aprendió el valor que tiene su voto y pudieran cambiarlo en la elección de 2019. Así de simple.

