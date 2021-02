DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA…….

SE DESINFLA CANDIDATO INDEPENDIENTE EN MATAMOROS; SE SUMA A LA CAMPAÑA DE SU HERMANA

AMLO PIDE QUE GOBERNADORES NO SE METAN EN EL PROCESO ELECTORAL Y RECOMIENDA Y PROTEGE A CANDIDATOS DE MORENA CON NEGROS ANTECEDENTES.

LA MISMA GATA EN ESTE GOBIERNO PERO REVOLCADA

El primer paso para poder dar un consejo es aplicarlo a uno mismo y parece que el presidente ha sido cuestionado por mandar a los demás a hacer las cosas y no hacerlo de manera propia, nos referimos a que en muchos temas surge la duda sobre que es primero.

Ha solicitado a los gobernadores que no metan la mano en las elecciones, todo indica que esta de cuerpo completo haciendo lo contrario; no solamente utiliza su mando para sacar negros antecedentes de sus adversarios utilizando el poder judicial, sino impone perfiles con candidatos de larga historia obscura como es el caso de FELIX SALGADO MACEDONIO entre otros.

En tiempo de elecciones la guerra sucia funciona muy bien; en dos años y medio de gobierno de AMLO, se han dedicado a sacar toda la escoria que formaron otros gobiernos y así pasa el tiempo, el tema de corrupción se ha convertido en la constante del gobierno federal pero todo tiene un fin y parece que ante la imposición de candidatos por parte de MORENA ahora los electores empiezan a reaccionar que es la misma gata pero revolcada.

La reforma eléctrica mayoriteada en el Congreso es una muestra de que los grupos de la sociedad no están de acuerdo en que solo se siga beneficiando a un solo grupo considerando que los monopolios ya quedaron obsoletos como la CFE pero sobre todo que no van a generar ningún beneficio colectivo para los consumidores de energía eléctrica y si un incremento en el servicio de este.

La compra de medicamentos de botepronto sin licitación exhibe que no solamente otros gobiernos han pretendido o han sido corruptos sino también en este existen grupos que se dedican a saquear las arcas del país y nos referimos específicamente a este tema en especial que exhibe un medio de comunicación nacional y que da detalles de los 3 mil millones de pesos para la adquisición de anestésicos y anticoagulantes que se compraron a una empresa lituana con dudosos antecedentes.

Mientras la guerra sucia que enfrentan ciertos personajes como es el caso del gobernador de Tamaulipas, mantiene entretenidos a muchos pensando que podrían meterlo a la cárcel lo cual causa el peor morbo de los últimos años, se cocinan otros temas en el Congreso como es la reforma eléctrica y la compra de estos medicamentos y con ello la generación de una gran danza de billetes donde seguramente algunos funcionarios federales fueron beneficiados y quizá sean juzgados como los de ahora por el gobierno entrante.

Aquí en bajito nos referimos a Matamoros, la política sigue su curso y como dicen mientras no les digan que no tampoco les dicen si, así siguen los aspirantes a la alcaldía de Matamoros, todo indica en la recta final se la rifan ALEJANDRO MAYER y el alcalde MARIO LOPEZ.

La incertidumbre continua en el partido morena, igual, en los 43 municipios, la novedad es que ya le dijeron a algunos que no se emocionen y que gracias por participar, como es el caso de BETO GRANADOS, quien se registró por alguna diputación local pero quizá con pocas posibilidades ya que en los dos años y poco más de su paso por la Secretaria de Desarrollo Social que le regalaron ha sido poco su dinamismo y lo cierto es que sus gurús de medios y relaciones públicas poco actualizados están en cuanto al manejo de la mejor información y de los contenidos en redes para posicionar la imagen de su aspirante, o es que le falto acción al funcionario local.

Dice una estrofita de una canción de Joan Manuel Serrat, Caminante no hay camino se hace camino al andar

Lo mismo sucede con otros personajes políticos a quienes les venden ideas cuando mejor deberían venderles intenciones de ganarse a la gente a través del sentido común que es el trato cercano y el trabajo permanente, pero en fin en esta brega electoral que se avecina por lo menos en Matamoros nada para nadie.

En esta frontera hay dos formas de saber lo que la gente piensa y es en los cafés y en las redes sociales, así que en alguno de estos dos, replicaron las opiniones de muchos personajes de alto linaje azul, cuestionando la candidatura de cierto actor político que no ha podido posicionarse en el ámbito electoral para poder lograr penetrar en el ánimo de los ciudadanos.

Con gran desesperanza observan que poco se puede hacer para incursionar en el círculo perimetral que han generado, que sus oídos están cerrados a las voces experimentadas y que ante este panorama lo mejor es replegarse y esperar otros tres años.

En cuanto a los candidatos Independientes, el que se rajo así como dicen acá por el norte es el notario público, que ya se desinflo para ayudarle a su hermana en la diputación federal, pero el problema es que exhibió a muchos priistas que se emocionaron con el proyecto del Licenciado RAUL CESAR GONZALEZ y pensaron que en verdad podría ser alcalde.

Lo malo es que ahora quieren regresar algunos al PRI y otros andan mendigando posiciones en otros partidos, es más andan hasta ofreciendo que cuánto valen las regidurías, así de mal el tema con este grupo que aun con tan buen operador como es el caso del amigo LUPE REYES se les fueron las cabras, o claro así les convino jugar.

O quizá se les acabo el subsidio porque los patrocinadores no les vieron futuro, es decir la suma y divisiones que pudieron haber logrado no aplico, el enemigo más fuerte ya lo saben no es el PRI es Morena y a este partido pocos le han hecho frente.

Sugerencias y comentarios [email protected]

Visits: 100 Today: 100 Total: 1075340