“SE DESTAPÓ LA CLOACA, PERO FALTA DETENER A HUACHICOLEROS”

EN DEFINITIVA, el proceder del Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por su postura de gran valentía, dadas las terminantes acciones adoptadas por su gobierno y “CORTAR DE TAJO EL ROBO DE LAS GASOLINAS” a Petróleos Mexicanos, esto a juicio de propios y extraños, es un hecho inédito, el que ha dejado a todo mundo atónito, pero lo que ahora falta “es detener a los delincuentes de cuello blanco”, es decir a los ex directores de la paraestatal, así como a empresarios, políticos, ex Presientes de la República involucrados, sin olvidar al contumaz cacique y saqueador de hidrocarburos líder nacional del STPRM CARLOS ROMERO DESCHAMPS e incluso a los 36 representantes de las secciones sindicales de PEMEX.

LO QUE HOY en México se está viviendo, nadie en lo absoluto imaginó sucedería, además ni le daban crédito a este candente menester judicial del nuevo mandatario mexicano, pensándose que AMLO, sería cómplice de los integrantes de “la mafia del poder”, y que incluso toleraría los MEGA-ARCHI-millonarios latrocinios de carburantes a la máxima industria del país, PERO NO, porque hoy los resultados para los ex intocables, están siendo desastrosos y alarmantes, primero porque “ya se les acabó el negocio millonario” y segundo porque los involucrados en este hurto, sin duda, serán objeto de la acción penal, de cuya cuestión, no me qua la menor duda y que bueno, porque ya hacía falta “frenar este indiscriminado robo de las gasolinas”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador, en su conferencia matutina de ayer allá en México, dijo que en los Gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, siempre se actuó “con omisión”, en el hurto de carburantes, pero ayer mismo le respondió Felipe Calderón, diciéndole a AMLO que él, en su gobierno, “siempre combatió toda clase de acciones del crimen organizado” incluyendo el robo de gasolinas, aceptando que, “en su mandato, este problema si lo hubo” pero en una proporción 10 veces menor a lo que hoy, hay.

SIN EMBARGO, las investigaciones sobre el alarmante robo ultra-millonario de productos carburantes a PEMEX, siguen su curso y sobre la Marcha, el nuevo Gobierno Federal, irá dando amplia cuenta de lo que seguirá emergiendo sobre este contumaz delito, por lo que no dudo que, “los actores en este atraco de gasolinas y diesel”, al verse descubiertos, tendrán que “poner tierra de por medio” o bien “pies en polvorosa”, porque la autoridad judicial, librará las correspondientes ordenes de presentación o aprehensión, contra los presuntos responsables de este escandaloso robo de gasolinas.

POR SU PARTE, el Presidente Andrés Manuel, pidió al pueblo mexicano no entrar en pánico, por el desabasto de carburantes en el país, provocado esto por la estrategia que ha venido instrumentando para combatir este grave flagelo, cuyo detalle, la verdad es un tema ultra-delicado, pero tenía que ejercerse, porque de no ser así, el robo de combustibles, seguiría su curso y eso, ya no podría ser tolerado, esquema que todo mundo en el país, viene aplaudiendo, porque si bien es cierto que, ha se ha creado un enorme descontento entre el contexto ciudadano, por la escasez de gasolinas, también es cierto e importante tener que erradicarse lo que le hace daño al país y al pueblo mexicano.

LA DECISIÓN del Gobierno de la República para combatir el hurto de combustibles, fue “cerrar los ductos en las terminales de distribución” en las refinerías existentes en todo México, obrándose por hacer los envíos de gasolinas y diesel por vía terrestre “en ´pipas” a las gasolineras de todo el país, cuya cuestión, es lo que ha generado el desabasto, pero de que hay gasolina, para que todo mundo la adquiera y se surta, si la hay, pero por algo se tenía que empezar, para que los productos de Pemex, ya no sean robados, como alarmantemente venía sucediendo desde los gobiernos pasados.

Y LO QUE todo mundo espera, es que se ponga tras las rejas, no solo a los nefastos funcionarios de PEMEX, sino también a “los políticos de baja caterva moral”, porque estos, también son directamente responsables de lo sucedido en el país, cuyo tema llama poderosamente la atención, porque, “México cada día, iba más hacia la bancarrota financiera”, por el robo de quien sabe que tantos miles de millones de pesos diarios en productos carburantes y demás productos derivados del petróleo , cuya cuestión, de seguir ejerciéndose, llevaría hacia el abismo político, Social y económico al pueblo mexicano, porque al final de cuentas, es el pueblo el que siempre sufre los perjuicios consumados por los malos funcionarios públicos.

ADEMÁS, lo interesante de este tema, es que al final de “todo este embrollo político”, se obre judicialmente contra los protagonistas de este escenario, para que se siente un precedente y se les encarcele y por ende, no se deje al olvido este agravio que, ha venido colapsando al país, por el desbasto de gasolinas y más por las temibles corruptelas de quienes por años mangonearon a nuestra querida República Mexicana, a como les dio su regalada gana, cuya cuestión no se vale y por ello, el pueblo mexicano estará en plan terminante, demandando acción penal contra el sátrapa “amante de lo ajeno” CARLOS ROMERO DESCHAMPS y contra varios ex directores de PEMEX y por esta razón, todo mundo confía que, “lo que ha venido haciendo LOPEZ OBRADOR, tenga los resultados esperados”, pero de que muchos emprenderán la fuga para evitar su captura y encierro en los penales del país, de eso no tengo la menor duda.

