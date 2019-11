T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SE DISPERSA EN MÉXICO, EL NARCO TERRORISMO”

ASÍ COMO LOS Diputados de Tamaulipas, ya legislan “para tipificar como narco-terrorismo”, los actos violentos suscitados en Nuevo Laredo, donde hubo enfrentamientos entre autoridades y grupos delincuenciales, aparte de diversos narco-bloqueos, con vehículos de carga en llamas, el pasado 19 de noviembre, señalado esto con gran valentía por Gerardo Peña Flores Diputado-Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, esta incitativa de los Diputados tamaulipecos, por las irremediables circunstancias de alto riesgo, “Congresos de otros estados”, ya vienen valorando este posicionamiento de los Diputados Locales de Acción Nacional.

POR LO QUE, “la valerosa postura de los legisladores de Tamaulipas, encabezados por Peña Flores, “ha causado enorme impacto político”, no solo en la geografía nacional, sino también en el extranjero, porque incluso, un Senador Republicano del vecino país norte, indignado, junto al gobierno norteamericano, han reparado, por el evidente narco terrorismo que, “se ha venido dispersando” en varios estados de la República, entre estos Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y en ese mismo entorno, no se descarta que más congresos locales del país, por “la tibieza del gobierno federal”, declaren las acciones de los grupos delincuentes como “narco terrorismo”, lo que de suceder, generaría la intervención de países extranjeros en territorio mexicano. Porque Peña Flores señaló candente que, el narcoterrorismo, es algo que no puede tolerarse ni en Tamaulipas, ni en ningún lugar de México.

CON SU EXPOSICIÓN, el Diputado-Presidente del Congreso Gerardo Peña Flores, respaldó en plan tajante la postura del Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien en Nuevo Laredo, declaró que, “los hechos suscitados en aquel puerto fronterizo “son actos de narcoterrorismo”, motivo por el cual el legislador tamaulipeco dijo que, “este flagelo”, es un tema que, definitivamente “vamos a tener que analizar, con absoluta atención y detalle”, porque el utilizar escudos humanos, para tales acciones violentas, “eso ya son otro tipo de nivel de tácticas”. Y por ello, reiteró: En Tamaulipas se legislará para combatir el “narcoterrorismo”.

Y AUNQUE la Secretaria de Gobernación (SeGob) Olga Sánchez Cordero, en un marco de clara irresponsabilidad política, haya dicho “no compartir la idea” del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, su negativa es, porque “ella no vive en carne propia”, los hechos violentos suscitados en esta entidad. Y si es cierto, como dice que, “la Federación está apoyando en la seguridad pública a Tamaulipas”, en los hechos no se vislumbra esa participación del Gobierno de la República, porque la misma gente observa y opina que, “a Tamaulipas se le está dejando solo”, en este problema social. Y en efecto, lo suscitado en Nuevo Laredo, “no es un asunto político, sino de seguridad” y por esta razón “la Federación, tiene la ineludible obligación de poner más atención a este flagelo”.

NO PODEMOS tratar a los criminales como si fueran gente de bien, eso es intolerable, además creo que la estrategia en Tamaulipas, ha sido muy clara y ha habido toda la voluntad de parte del Ejecutivo Estatal García Cabeza de Vaca, para combatir los actos delincuenciales, a pesar de no ser su responsabilidad directa”, remarcó el Diputado Gerardo Peña, quien abundó que, “la única manera de avanzar en seguridad”, es enfrentado a los delincuentes, con toda la fuerza del Estado. Y para ello, apuntó que, “ante la ausencia de la federación en el combate a los delitos”, el gobierno estatal, tiene que asumir la tarea de proteger a los tamaulipecos, lo que está haciendo el ejecutivo y en eso, dijo, “hay que cerrar filas”.

Y TRAS LA severa declaratoria del Presidente del Congreso de Tamaulipas Gerardo Peña Flores, de que, “en Nuevo Laredo, hay narco terrorismo” y que Morena, ante la contumaz delincuencia “está de brazos caídos”, porque “gobierna con amor, pero con amor a los delincuentes”, los Diputados Morenos, de manera irresponsable, abandonaron la tribuna, confirmándose con ello que, el retiro del recinto de estos legisladores de Morena, es porque no tuvieron argumentos firmes, para rebatir la valerosa exposición del líder del Congreso de Tamaulipas.

HAY QUE MENCIONAR que, los Diputados de Morena, con su retiro de la sesión del Congreso, mostraron una tangible cobardía e irresponsabilidad política, porque lejos de analizar y atender con valor y calidad el problema de “narco terrorismo” en el municipio de Nuevo Laredo, se mostraron indiferentes, cuyo lamentable posicionamiento, es la muestra tangible de que, a los Diputados de Morena, integrantes de la mal llamada “Cuarta Transformación”, no les importan los graves problemas que, agravian y laceran a la sociedad tamaulipeca.

POSICIÓN DE COMERCIANTES ORGANIZADOS DE FECANACO-TAMAUALIPAS.

POR SU PARTE, el Presidente de FECANACO Julio César Almanza Armas, señaló que, si el Congreso del Estado de Tamaulipas, en uso de su soberanía “legisla sobre la figura de narco terrorismo”, como lo ha declarado el Presidente de la Junta de Coordinación Política Diputado Gerardo Peña Flores, esto también abriría la puerta para permitir que EU intervenga sin necesidad de autorización de México, cuestión que repito, ya ha causado impacto en la Unión Americana.

INCLUSO Almanza Armas, señaló candente que, a los empresarios de las Cámaras de Comercio, no les interesa si la seguridad viene de México, EU o de la ONU, “solo necesitan de garantías” y que Estado y Federación, tengan una adecuada coordinación, para “salvaguardar la integridad física y patrimonial de los tamaulipecos” y sobre todo no suceda lo que está pasando en Nuevo Laredo, mostrándose con ello, el sólido apoyo del comercio organizado al Gobernador Cabeza de Vaca, “de mantener su lucha contra los violentos”.

INDIGNA A COPARMEX PEF 2020, “PONE EN RIESGO DEMOCRACIA DEL PAÍS”

PARA EL PRESIDENTE de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) MARIO FLORES PEDRAZA, la reducción del presupuesto de Egresos de la Federación 2020, “pone en riesgo el equilibrio económico y la democracia del país”, lamentando la posición del nuevo Gobierno Federal, porque dijo que, “la reducción de recursos afecta a todas las entidades de México” y eso, impactaría en agravio de las familias que menos tienen, cuyo tema, ya se está dejando sentir en muchas regiones de la geografía nacional.

TAMBIÉN aseguró Flores Pedraza que, lo más triste de este escenario es que, “no fueron tomados en cuenta”, los puntos de vista, de los sectores involucrados en el crecimiento del país. Y como muestra de tan escabroso agravio socio-económico, es la baja del 45 % en el renglón turístico. Remarcando que lo que de igual manera extraña a Coparmex “es la reducción de presupuesto en el rubro de Seguridad Pública”. Pues tal baja presupuestal también recae en la Fiscalía General de la República y en el Poder Judicial de la Federación.

CONSIDERANDO a la vez insuficiente la asignación de recursos a los municipios, cuyo detalle impedirá que, los Ayuntamientos puedan subsanar, “los recortes del gasto federalizado”, apuntando Flores Pedraza que, “eso no va acorde con los retos que se viven en el país”. Y cuestionó “desconocer como el nuevo Instituto de salud (Insabi)”, podrá actuar para “hacerle frente a las carencias que aquejan a los pueblos de México”, porque el nuevo esquema central anunciado, a su juicio será insuficiente, porque indebidamente, el Gobierno de la República, también ya ha erradicado “las partidas como el Fondo de Protección contra gastos catastróficos” y va que en esto, como en todo lo expuesto por el titular de COPARMEX, hay claro sentido. Pero en fin veremos que habrá de suceder. Pues “los hechos hablan por si solos”.

Tampico es Referente Nacional, Hay confianza y Certidumbre: Chucho Nader

X.-Encabeza una nueva jornada de limpieza en la colonia Arenal-

HOY TAMPICO es la ciudad más limpia de Tamaulipas y referente nacional de seguridad, confianza, certidumbre y transparencia; aseguró el Presidente Municipal Chucho Nader al encabezar, la mañana de este sábado una nueva jornada de orden y limpieza en la colonia Arenal, en el marco del programa “Tampico Brilla”.

EL JEFE EDILICIO acompañado por los titulares y personal de las diferentes dependencias, recorrió las diferentes vialidades de este sector, donde sostuvo diálogos con los vecinos a quienes exhortó a sumarse a las tareas de limpieza que lleva a cabo la administración municipal en todos los sectores de la ciudad.

ESTAMOS transformando Tampico en una ciudad más competitiva, con mayor desarrollo económico y bienestar social, por ello es importante que todos los ciudadanos participemos en estas tareas de limpieza que llevamos a cabo, todos los días, con la participación de un ejército de trabajadores comprometidos con el cambio y el progreso de la ciudad. Recalco el alcalde porteño.

CHUCHO NADER subrayó que a través del manejo ordenado y eficiente de los recursos se ha optimizado el servicio de limpieza y recolección de basura en todo el municipio y se ha modernizado el parque vehicular de servicios públicos para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía.

“ACABAMOS de adquirimos una barredora que será incorporada las tareas de limpieza en la zona centro de la ciudad, la cual tuvo una inversión municipal de un millón 400 mil pesos; y también vamos a incorporar una unidad con canastilla para el departamento eléctrico, con el fin de mantener en óptimas condiciones el servicio de alumbrado público en la ciudad”, finalizó.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx