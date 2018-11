SE EFERMA EMFERMERIA…

CORRESPONDENCIA

Por José Luis Castillo

La intoxicación masiva de alumnos y maestros de la facultad de enfermería en ciudad Victoria, debido a la ingesta de alimentos en mal estado durante el Congreso de Enfermería, bien merece una investigación y sanción respectiva, luego de que fueron poco más de 105 las personas afectadas.

Y es qué aun cuando muchos han querido ocultar las cosas, la compra de alimentos a quien les venda más barato y les garantice un mayor porcentaje a los intermediarios del “negocio”, la salud de alumnos y maestros se puso en riesgo, ocasionó un problema serio de salud y una vez más saturó a los hospitales que dejaron entrever que no están preparados para casos de este tipo.

Aunque se dice que la intervención a los estudiantes fue oportuna, la duda surge cuando muchos de los estudiantes permanecieron internados por varias horas para restablecer su salud, otros más esperaron hasta este fin de semana para poder restablecerse del mal que padecieron aun cuando la autoridad, ninguna, llámese, IMSS, ISSSTE, H. General o H. Civil, menos la Secretaria de Salud, han dado a conocer cuál fue la causa de esta intoxicación masiva.

La Directora de la facultad de enfermería, Laura Roxana de los Reyes, lo ha dicho, “es una situación lamentable, circunstancial”, pero y si hubiera sido uno de sus familiares, ¿hubiera sido así de comprensiva?, ojalá que se aplique una sanción a quien provocó este problema de salud entre los asistentes a este tipo de eventos y que al menos, la facultad de enfermería, evite que sus enfermeros se enfermen, sino imagínese, dio nos agarre confesados.

2.-¿A ver a ver, como esta eso de que Jesús García, el experimentado, “pulcro” y “transparente” supervisor del área de recursos humanos de la Secretaria de Salud de Tamaulipas, es un trabajador homologado con plaza federal de apoya administrativo A1, con adscripción, en Reynosa, sin oficio de comisión a esta capital actualmente?, con un sueldo e 8 mil pesillos a la quincena y decimos ¿cómo ésta eso?, cuando el exige el cumplimiento cabal y estricto de permanencia y cumplimiento estricto y obligatorio a las condiciones laborales de trabajo en cada uno de los centros de salud que supervisa.

Pero y si eso fuera poco, ¿cómo ésta eso de que cuenta con una segunda base estatal?, como paramédico, sin tener título afín, adscrito a la oficina central cuyo sueldo es cercano a las 7, mil pesos por quincena y lo que es peor, según los lineamientos legales como él debe saber, se establece que si el trabajador es homologado no puede tener una segunda plaza, bueno él si…

Seguramente la doctora Gloria Molina Gamboa, no está enterada de lo que pasa en estas oficinas en donde claro está, los supervisores son “candil de la calle, oscuridad de su casa”, más aún cuando este tipo de personajes llega a las unidades de salud aparentando una “pulcritud” y “transparencia”, envidiable, que no más no tienen y lo que es peor es solapado por otro personaje que cambia de color como más le conviene, él mismo que por cierto puso a su hermana en calidad de baja temporal, para activarla una vez que salga la administración actual, sí, atinó, es la misma que siempre ha vivido en el DF, pero que cobra en las oficinas del 17 disque por trabajar.

3.-En esta semana los legisladores del PRI en el Congreso del Estado, habrán de rendir sus informes de labores como lo establece la Ley, Alejandro Etienne Llano, Carlos Morris Torre y creo que otros más, harán lo propio ahí mismo en las instalaciones del “Honorable” poder legislativo.

Ojalá que sea un informe apegado a la realidad, que sea de resultados y se rinda ante invitados de honor, autoridades y a la comunidad a quien verdaderamente representan, que sea serio, no un simulación como sucedió con el informe de Glafiro y sus seguidores.

El Maestro Alberto Guerra, lo señaló puntualmente, fueron sólo los trabajadores del Congreso y los guardaespaldas de los diputados azules, quienes presenciaron el informe de labores legislativas de los diputados panistas y nosotros agregamos, vaya que el Diputado Panista, Ciro Hernández, reconoció de entrada que, la sociedad está muy decepcionada de su actuar y eso, simplemente no es cosa buena, tomando en cuenta que viene un proceso electoral muy importante para quien manda en Tamaulipas.

4.-No lo platique pero la lógica dice que si la calle Hidalgo en la capital el Estado será peatonal, por acuerdo del Alcalde, entonces para que se van a necesitar parquímetros en la misma, ¿lógico no?, No hay carros, no hay aparatos de ese tipo, ni recaudación por ese motivo.

Entonces pues, para que tanto ruido por parte del Presidente Municipal Xicoténcatl, González Uresti, al anunciar el retiro de esos aparatos de esa calle, recordemos que la promesa de campaña fue de retirar todos los parquímetros de esta ciudad capital, cosa que no ha sucedido, pero en fin, ya es presidente.

