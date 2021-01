Dialogando

Se enredó la pita en Jaumave

Por Roberto Olvera Pérez

Ya se les hizo bolas el engrudo en el blanquiazul en Jaumave. Por un lado, se registró como pre candidato de este instituto político Abel Alejandro Cruz Medina, más conocido como el “bely” para los amigos, y por el otro lado este miércoles 27 se registra al parecer también por el PAN en este mismo municipio, el actual alcalde “ganadero” César Martín Rodríguez García, que según va por la reelección.

Lo que no sabemos si es que el munícipe trae línea desde muy arriba para volver a jugar en el ruedo electoral y lo que sí más parece una estrategia “maestra” para debilitar al aspirante independiente José Luis Gallardo Flores, más conocido en el argot político local como el “gallo”; ya que el “bely” se disgustó con éste por no haberlo incluido en la primera regiduría para él y optó retirarse, abandonar el barco de ese corral.

¿Qué cree usted que vaya a pasar una vez que el Comité Directivo Estatal del PAN valide el registro obviamente de uno de ellos y que podría pasar más adelante? Si de por si hay disgusto, división y enfrentamiento entre ellos mismos ahí, por lo que seguramente se pondrá sabroso el asunto.

Insistimos, ¿con quién será la jugada para el próximo 6 de junio del 2021? Lo que sí es cierto, que los de enfrente, sobre todo los de la oposición están esperando sea quien sea el abanderado azul para eliminarlo en las urnas afirman. Y que no aguanta más una jugada en la próxima contienda electoral, ya que la ciudadanía está cansada de estos mismos y aseguran que les darán el rechazo, pues no han hecho un buen gobierno municipal y en bien de los jaumavenses, por lo que estaremos al pendiente del desenlace en este municipio y de la decisión del blanquiazul con sede en el 22 Berriozábal de la capital del Estado y entonces estaremos dialogando más al respecto. Ojalá y seleccionen a alguien mejor que ellos para asegurar el triunfo.

Por cierto, este mismo día miércoles por ahí de las 3 de la tarde se registra también por el PAN, el polémico Toño “laminas” Leija Villarreal, por el municipio de Tula y se afirma que vendrá con un buen contingente de azules. Que él llegará a la sede del PAN en caballo como es su estilo. Que viene un poco más llenito; tamales, menudo, pozole y las enchiladas tultecas no las ha dejado últimamente, pues siempre anda a las pegadas y a ver quién le invita algo. De gorrón no lo bajan por allá, aunque se dice que ya lo andan bajando del penco para que no juegue y se cambie de jinete. ¿Sera?

Que también para este fin de semana, por ahí del sábado tentativamente, vendrá toda la formula neolaredense a registrarse a los diferentes cargos de elección popular. Desde la alcaldía, diputación federal y las tres diputaciones locales. Entre ellos lo hará el favorito de Salvador “Chava” Rosas, que va por la reelección en el Congreso de la Unión y lo hace y se sostiene por su buen desempeño en la tribuna más alta de San Lázaro. Todos son de unidad del PAN, pues ahí no hay problema, hay entendimiento y dialogo en el proyecto del número uno de Tamaulipas. Que bueno.

Todos ya están listos para su registro ante la Comisión Organizadora del PAN, en un proceso electoral atípico por la pandemia del Covid-19. Que hasta las maletas ya las tienen listas por si hay que quedarse a pernoctar aquí en Victoria.

NOTAS CORTAS

1.- Prácticamente ya se está acabando el primer mes del año y no hemos visto, si es que se acuerdan de las famosas “cabañuelas”, aunque para algunos han enviado buenas señales y para otros no. Estos pronósticos a lo más viejo del “ranchero”, metido en el calendario campesino para saber más o menos como nos ira en el resto del año. Según los arcaicos, tenían fe o confianza en estos augurios desprendibles de esta etapa y casi siempre se cumplían sin saber lo que decía o manejaba el Servicio Meteorológico Nacional, pero el medioambiente esta hoy en día muy dañado y más en esto de los pronósticos del clima más vale andarse con cuidado, pues no vayan agarrar un resfriado y se convierta en COVID. Cuídense lo más posible y si no hay que salir de casa no lo haga.

Las “cabañuelas” también nos están dando otra lectura, sobre todo en política y más con las sorpresas de los partidos políticos, en donde ahora los priistas son azules o morenos y así viceversa con los demás institutos políticos. Coincidencia o no pero así es, es más bien interés y seguir en el poder. Que más.

2.- La verdad no sabemos a qué está jugando el PRI. La unidad de los priistas en Tamaulipas se perdió, sobre todo los de media tabla para arriba. Ya lo vimos en el registro del reciente pasado donde vimos a varios rostros que la misma gente ya no los quiere ver ni en pintura y se aferran a su objetivo de mantener o ampliar el control del tricolor. Otros de plano brincaron de charco antes de tiempo y a ver cómo les va ahora y si son aceptados por allá en su aventura.

El campechano de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI deberá llamar a su bunker a todos y leerles de una vez la cartilla, diciéndoles el compromiso que tiene el partido de cara a las elecciones del próximo 6 de junio; si es que se quiere ganar y recuperar espacios perdidos. Esto deberá suceder ya antes de que sea demasiado tarde, porque no se vale que nada más algunos cuantos si traigan la camiseta bien puesta de los colores blanco, rojo, verde, gris y negro y otros no. Ya no más simulaciones dicen.

3.- La mejor Universidad está aquí y es la Universidad del Norte de Tamaulipas, y tu futuro comienza aquí. Por ello, no te quedes sin estudiar pues la UNT te ofrece las mejores carreras, desde Bachillerato, Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías, así que aprovecha e inmediatamente recibes descuento en la inscripción y beca para cursar lo que anhelas. ¡Ahora somos la solución virtual y tu aprendizaje en línea, la mejor de las experiencias! “TÚ SABES QUE SOLO TENDRÁS ÉXITO SI CREES QUE PUEDES TENERLO Y SÉ QUE SI PUEDES”.!!! Inscríbete YA!!!

www.educaweb.mx › centro › universidad-norte-tamau…

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.