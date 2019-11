Tendencias

Se fue Cabal llega Rivera Schotte

Se confirmó que Adolfo Cabal salió de la COMAPA Tampico debido a la incapacidad que siempre demostró durante los últimos tres años en que estuvo en la gerencia general. Llega el empresario Jorge Rivera Schotte quien no tiene conocimiento ni experiencia en el manejo del agua y del drenaje, pero eso no importa, cuenta con el apoyo del Senador Ismael García Cabeza de Vaca y con eso basta y sobra para que ocupe ese cargo.

Rivera Schotte entra en un momento crucial para la COMAPA Tampico, ya que en breve se tendrán que hacer fuertes inversiones para cambiar toda la red del agua y el drenaje de la zona conurbada del sur de Tamaulipas y con ello hacer más eficiente estos servicios.

Por lo pronto, Jorge Rivera tendrá que poner en orden el manejo de la administración y las finanzas; hacer más eficiente la cobranza y diseñar un plan de pagos puntuales para los proveedores, ya que muchos de ellos le han retirado el crédito a la COMAPA debido a que no les pagan en el tiempo acordado y establecido.

Así como conocer las necesidades materiales que tiene el personal para realizar mejor su trabajo, reestablecer la relación con el sindicato y sacar de ese organismo a las personas que generan más problemas que soluciones, ya que son ellos los que han ido acabando con el prestigio y la eficiencia que antes la distinguía a COMAPA Tampico.

Es urgente que le solicite a los técnicos que le den a conocer el diagnostico de cómo se encuentra todo el sistema de la distribución del agua y el drenaje así como el amplio mapa de fugas que existen por toda la ciudad y la problemática que se comparte con las COMAPAS de Altamira y Ciudad Madero.

Ojalá que Jorge Rivera Schotte sepa que la COMAPA es un lugar a donde se va a trabajar de tiempo completo, que no es una empresa privada, sino pública y que ahí, no se va a hacer negocios particulares, porque ese es un mito que existe debido a que los priistas que estuvieron en la gerencia general, de la noche a la mañana, se convirtieron en millonarios y ahora hasta juegan golf cuando antes no jugaban ni a las canicas.

Esperamos que no sea tan soberbio y sea humilde, porque si no sabe sobre el tema del agua y el drenaje, ojalá que al menos se ponga a estudiar; le pregunte a los que saben y si puede, recontrate a los técnicos que renunciaron porque nunca les reconocieron su capacidad.

¡Ah! por cierto, nos dicen que hay dos Jorge Rivera Schotte, pero uno es Federico y el otro Eduardo, son hermanos pero muy distintos en su trayectoria, y aunque nadie en Tampico nos ha podido definir cuál de los dos, es el bueno o el malo, esperamos que quien llega a la COMAPA sea el bueno, porque del otro existen evidencias que lo convierten en toda una fichita por ejemplo tiene:

Una demanda de la CFE porque no terminó un trabajo en Ciudad Mante; tiene problemas con el IMSS por falta de pagos y fue inhabilitado por el API Altamira debido a un irregular comportamiento en su trabajo y en especial porque:

De acuerdo con investigaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder, a Jorge Rivera Schotte se le vincula al caso “Odebrecht”, ya que formaba parte de un círculo empresarial que apoyaba al entonces candidato del PRI al gobierno del estado, Rodolfo Torre Cantú y al parecer fue quién recibió la aportación de esta constructora brasileña de 350 mil dólares americanos para la campaña del priista. ¿Qué tal, eh?

En fin, esperamos que este Jorge Rivera Schotte no sea el que tiene este curriculum que acabamos de presentarles, porque la COMAPA debe estar manejada por gente honesta, transparente, responsable y en especial, que esté en sintonía con el trabajo que realiza Chucho Nader, el presidente municipal, quien todos los días trabaja para que Tampico Brille y sea un mejor lugar para vivir…

