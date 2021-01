¿SE LE ACABARON LAS CORTINAS DE HUMO AL PRESIDENTE?

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Ahora se le ocurrió al presidente López Obrador ofrecer asilo político a Julián Assange. ¿What?

Interpone denuncia la Secretaría General de Gobierno para que la Fiscalía investigue sobre el documento apócrifo presentado por CFE.

Que los partidos políticos en Tamaulipas no se equivoquen como MORENA en Guerrero, con Salgado Macedonio.

México es enlace del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con la Corte Penal Internacional

A los colegas, ¡Feliz Día del Periodista!

En su púlpito mañanero de este lunes, el primero del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ofrecerá asilo político y buscará que se indulte a Julián Assange, fundador de Wikileaks, luego que la justicia de Reino Unido negó la extradición a Estados Unidos del programador y periodista, lo cual celebró y aseguró que fue un “triunfo de la justicia”.

¿What? Me quedé verdaderamente sorprendido con la escandalosa, por decir lo menos, declaración del inquilino del Palacio Nacional. ¿Qué tiene que ver Julián Assange con México? ¿Por qué de repente tan estridente afirmación presidencial? ¿Será acaso que se le terminaron las cortinas de humo nacionales y por eso tuvo que evocar un argumento mundial? Mmmmmmm. Raro, me pareció muy raro, sobre todo después de haber utilizado como cortina de humo la rifa del avión presidencial, la cual terminó sin ser rifa y el avión presidencial, el Dream Liner 787-8, hoy forma parte de las aeronaves al servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Será esta alguna nueva ocurrencia presidencial? ¿Cuál será el tema, o los temas, de los cuales el titular del ejecutivo federal quiere distraer la atención nacional? El caso es que Andrés Manuel López Obrador declaró que ordenará “al canciller Marcelo Ebrard Casaubón que realice los trámites para este ofrecimiento” de ofrecer asilo político al creador del portal Wikileaks.

“Celebro que en Inglaterra no se haya autorizado la extradición a Estados Unidos – de Julián Assange-. Creo que es un triunfo de la justicia, celebro el que en Inglaterra se actúe de esa forma, porque Assange es un periodista y merece una oportunidad, estoy a favor de qué se le indulte”. ¿O sea cómo? ¿Los periodistas internacionales si “merecen una oportunidad” mientras a los mexicanos no nos baja de “chayoteros y fifís”? Más mmmmmmmmmmmmmmmm…

Y fue más allá al señalar que “voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrezca asilo político”.

“Nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer ese asilo y felicitamos a la justicia del Reino Unido por la decisión que se tomó hoy, fue una buena decisión. Nosotros le daremos protección, haremos esta gestión”, dijo López Obrador.

¿Será? ¿Le habrán quedado ganas al titular del ejecutivo federal después del fracaso que resulto la visita de Evo Morales a México? Me parece que deben de pensarse dos o más veces los temas que se usen como cortinas de humo, porque hay algunos, como el caso Assange que, me parece, nomás no sirven.

1. La Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas presentó ante la Fiscalía General de Justicia del estado, una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por la elaboración y difusión de documentos apócrifos. Y es que la Comisión Federal de Electricidad justificó el apagón a más de 10.3 millones de mexicanos, ocurrido un día antes, por las supuestas afectaciones de un incendio de pastizales a dos líneas de transmisión localizadas en la zona del municipio de Padilla, Tamaulipas.

Para justificarse, la CFE exhibió un documento apócrifo con el propósito de atribuirle a la Coordinación Estatal de Protección Civil una comunicación que nunca existió, por lo que la falsificación de documentos, en este caso, es evidente.

2. A partir de ahora, México será enlace del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con la Corte Penal Internacional. Así lo informó la Misión Permanente de México en las Naciones Unidas, además de agregar que será hasta noviembre de 2021 cuando México presida el Consejo de Seguridad; mientras tanto operará bajo el liderato de Túnez. Durante una ceremonia oficial, México tomó posesión junto a India, Noruega, Irlanda y Kenia. 3. Y no falta mucho para que los diferentes partidos políticos salgan a territorio con sus diferentes candidatos rumbo a la elección del próximo seis de junio. Los momios se cruzan ya en los mentideros políticos y, todos, candidatos y partidos, se encuentran listos en la línea de salida.

Por cierto, los partidos en Tamaulipas no deben equivocarse como lo hizo MORENA en Guerrero, al elegir como candidato al gobierno del estado, a un personaje polémico que ya abrió los enfrentamientos entre tirios y troyanos por un pedazo del poder en esa entidad que hoy exige, a gritos, una estrategia inteligente para salir de la difícil hondonada en que se encuentra desde hace varios años. ¿Félix Salgado Macedonio perderá la elección? A mí, en lo personal, desde ahora, me parece que sí, porque no sólo Salgado deberá enfrentarse a los ciudadanos, sino también a los morenistas encabritados.

4. Felicidades a mis compañeros periodistas, a quienes, si lo son, a quienes si sudan la camiseta y a quienes si entienden lo que significa ser periodista. Muchas felicidades a quienes han sudado este apostolado a pesar de todo. A todos ellos y todas ellas, un fuerte abrazo en este Día del Periodista.

