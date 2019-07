Candelero

Se le hace bolas el engrudo al Presidente

Por: Abraham Mohamed / [email protected]

En las expresiones triunfalistas que hace el Presidente López la gente nota más y más su enojo al responder las críticas que van en aumento porque son mayores los perjuicios que los beneficios que prometió iban a generarse con la “Cuarta Transformación de México para el Bienestar”, que arrancaría al asumir el poder.

Hasta ahora, lo que ha causado con su Administración y Políticas Públicas en los más de 7 meses que lleva gobernando, ha sido sensible baja en las encuestas que sobre su trabajo se han realizado, las cuales se promedia que el nivel de desaprobación en el último mes subió de 35.1 al 38% lo cual es causa del malestar popular porque del bienestar prometido no se les ha cumplido nada.

Está claro que la escasez de todo se ha agudizado entre más de 60 millones de mexicanos, casi la mitad de la población nacional, porque hasta ahora la Austeridad Republicana que el Presidente López ya consiguió elevar a Ley, no ha dado los beneficios que anhelan los más de 30 millones- que ilusionados votaron por él con la esperanza de que los sacara de jodidos, y que están peor, aunque se advierte que el Congreso de La Unión, que domina AMLO haya revivido la “Partida Secreta” con la que tendrá $90 mil millones de pesos para disponer a su antojo, en lo que más le convenga, tal vez aumentando las limosnas que reparte disfrazadas con los diversos “programas sociales” urdidos, en vez de llegar a entendimientos con los empresarios para generar empleos permanentes, bien remunerados y con prestaciones sociales.

Tiene que aceptarse que esa escasez de todo empieza con la falta de empleos, que creció con los recortes de personal en todas las dependencias gubernamentales; ¡y que obviamente repercutió en la falta de dinero en los hogares!; bajó la seguridad social, la seguridad pública, la seguridad jurídica y la autoridad oficial.

También, con mucha prudencia y respeto hay que revelar que ya empezó a escasear la confianza en el gobierno lopista y que por eso subió en éste último mes de 35.1 a 38 % la desaprobación de la gente por la equivocada forma en que administra los recursos públicos, lo cual también hizo que los inversionistas cerraran sus carteras por la incertidumbre prevaleciente, aduciendo no hay seguridad en nada.

Ah, pero no hay que pensar mal con lo de la Partida Secreta Presidencial cuya bolsa es de $90 mil millones anuales, ¿eh?

Tengamos presente que el Presidente López advirtió que para evitar “el sospechosismo” esa lana se va a manejar a través de Hacienda para ocuparse, de ser necesario, en los icónicos Proyectos del Tren Maya y el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía en la CDMX y otros que surjan.

También sugiero recordar que premisa de su gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad y que sus principios personales, de siempre, son los de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

En mi afán de comprender más al señor Presidente López he llegado a imaginarme que actúa como guiado por una luz ¿divina? que desde su interior surge alumbrándole el camino ya trazado para que él cumpla con la encomienda que aceptó de ser el guía del pueblo mexicano para llevarlo a su superación espiritual, moral y económica para envolverlo en el bienestar que es el umbral de la felicidad.

Y no vayas a enarcar o levantar las cejas, ni tampoco hagas muecas o esboces sardónicas sonrisas o de plano sueltes la carcajada por lo que acabas de leer….no, la neta que eso me imagino porque, a ver: para que le pidió a su Pastor espiritual de cabecera, Arturo Farela Gutiérrez dirigente de más de 7 mil templos integrados en la (Confraternice) que es la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, le pidió, repito, que le ayudara a repartir entre los fieles que asisten a todas las iglesias de su congregación esparcidas por todo el país, 10 mil ejemplares mensuales de la Cartilla Moral del maestro Alfonso Reyes, lo cual puede ser eficaz tarea evangelizadora para que, fanatizados por los pros y los contras que mediante el estímulo de la fe e ideología que les imbuyan a los creyentes, acepten ser obedientes para manipularlos más fácilmente al estar catequizados políticamente. ¿Será?

Y si me sigo llevando por mi imaginación(?), tengo que decir que en esta singular tarea pastoral en pleno Siglo XXI ya hasta se haya proyectado la posibilidad de convertir en otra Tierra Santa a nuestro amado México y que en el Pastor de los Pastores, Arturo Farela Gutiérrez –el de Confraternice- haya encarnado San Pedro que en su tiempo y función fue el Apóstol Mayor, encargado por el maestro Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, para que tras su sacrificio, él se encargara de guiar a sus ovejas -o sea a los demás Apóstoles- para que repartidos por el mundo trasmitieran el mensaje divino para la salvación de la humanidad, que en éste caso y en este tiempo, después de dos mil años, algo semejante, como folclórica réplica, ya empezó por obra y gracia del Señor que está en la Presidencia de México quien está plenamente convencido de que su obra será para la salvación de los mexicanos, lo cual trascenderá también por los siglos de los siglos.

Me imagino que sublimado por el poder que ya tiene, por eso está plenamente seguro que lo hará será posible……

Yo de mi parte, ya en serio –de veras- coincido con varios imparciales y respetables clérigos pertenecientes a diversas corrientes eclesiásticas y analistas políticos que con detalles exponen que el Señor ha incurrido y sigue incurriendo en graves errores por lo que coloquialmente dicho, “se le anda haciendo bolas el engrudo”, y que, en vez de ser caprichoso, berrinchudo y enojón por las críticas, debiera serenarse y corregir sus equivocaciones como un ecuánime y lúcido Presidente que atinadamente gobierne imparcialmente para todos.

Si esto que pudiera ser alucinación se convierte en realidad, como patrióticamente lo deseamos, entonces sí, la situación y circunstancias cambiarán y será factible que se logre la necesaria unidad nacional, que se recupere la seguridad y la confianza y así, seguro que habrá más apoyo y se tendrán avances rápidos y eficaces para hacer realidad la Cuarta Transformación para el Bienestar que tiene proyectada el Presidente López.

Bueno, eso proponemos los que coincidimos……

-x-x-x-x-x-x-

PD: Esta columna iba a ser un coctel de temas, obviamente todos de actualidad, pero me llegaron una serie de versiones sobre lo que acabas de leer y no me aguanté las ganas de comentarlas contigo.

Ya en el próximo Candelero te daré a conocer lo que quedó pendiente…..

Saludos y mi cordial abrazo con mis mejores deseos….