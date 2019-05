T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SE LES CAE EL CANTÓN” AL SENADOR MONREAL Y “A SU PERRO PANTORRILLERO”

¿A QUIEN QUIEREN ENGAÑAR? AHORA EL PRI, DOMINA DESDE MORENA.

LOS HOY Candidatos a Diputados por MORENA, en su mayor parte, son gente que provienen del corrupto PRI; Partido que, por muchos años traicionó y engañó criminalmente a los mexicanos y en especial a los tamaulipecos, porque dejaron “una estela de huellas imborrables de corrupción e impunidad” y pese a estos graves flagelos de tangible agravio social, con los que lastimaron de manera cruel, criminal y meramente lamentable a las familias humildes, ahora estos ex militantes del PRI, “muy campantemente aparecen cobijados como candidatos a Diputados por MORENA”, motivo por el que surge la pregunta: ¿A QUIEN QUIEREN ENGAÑAR?…..Porque estos traidores del Revolucionario Institucional, son parte y esencia “de la misma gata, pero revolcada”. Pues los hechos así lo corroboran.

Y LO PEOR ES QUE, el partido Morena, “al verse plagado de traidores y renegados” integrantes del PRI, está dejando un mal sabor de boca entre los mexicanos que realmente creían en este órgano político, al que consideraban realmente “como la esperanza de México, pero hoy el pueblo se ha percatado que, el Movimiento de Regeneración Nacional, “NO ES MÁS QUE COMPARSA” del Partido Revolucionario Institucional, porque eso, es lo que, por obviedad, se refleja en el engranaje político conocido hoy como PRI-MOR.

O SEA QUE, a base del engaño, mentira y traición LOS PRIISTAS, disfrazados DE MORENOS, ya identificados a plenitud por el pueblo, en la realidad “no quieren ser Diputados para servir”, porque su real propósito, “es continuar pegados a las ubres presupuestales” de los Gobiernos en turno y por este motivo, la mayoría de estos candidatos del identificado PRI-MOR, repito, se mantienen aferrados a vivir “de los dineros del pueblo”, porque simplemente, “no están impuestos a trabajar y devengar un salario decoroso”, pues la mayor parte de estos políticos “TRAIDORES Y VENDE PATRIAS, DEL PRI”, ahora incrustados en MORENA; tienen como “Modus Vivendi y Operandi” aprovecharse de las benevolencias que da la política, sin que les importe volver a traicionar y engañar a las familias, “a las que hoy, sin escrúpulos” y sin vergüenza alguna, andan “pidiendo nuevamente el voto al electorado”, para ser Diputados” y obviamente. “PARA SEGUIR EN EL AJO”. Esa es la cruda realidad, “aunque lo niegue”.

EJEMPLOS tangibles de que el partido MORENA. “está plagada de Priistas” salta a la vista de todos. Pues en ciudad Mante Javier Villarreal Terán “el quemado Javo”, porque no lo quieren ni en su pueblo, fue alcalde de la ciudad del ingenio por el PRI y candidato del mismo tricolor a Diputado por Tampico en el 2002-2004, ¿lo recuerdan? y hoy éste, sin pena, ni gloria, es candidato del Partido de MORENA A Diputado. ¿Cómo la ven?.

OTRO caso más que, “confirma que el PRI hoy intenta dominar los pueblos a través MORENA” es la nominación de Delta Josefina García de la Torre, quien fue activista en Desarrollo Social del PRI en Reynosa durante 2015-2016. Y Jorge Herrera Martínez, hoy, es aspirante suplente a Diputado por Morena y fue integrante de la CNOP, un pilar del PRI. En valle hermoso Eliphalet Gómez Lozano, en 2018 fue Candidato del PRI a Presidente Municipal por Valle Hermoso, (y perdió) y ahora es Candidato de Morena a Diputado, allá por su pueblo.

PERO ESO no es todo, porque JOSÉ OMAR KU ORTIZ, en 2011, trabajó para COMAPA Reynosa, gracias al PRI. Y ahora éste, por su peculiaridad de traidor, como lo señalan sus ex compañeros tricolores, es candidato suplente de Morena a Diputado. Y de JUAN TRIANA MÁRQUEZ, diremos que éste en 2011-2013, en el gobierno del corruptisimo ex alcalde Everardo Villarreal Salinas, gracias al PRI fue Director de Evaluación y Seguimiento y hoy es Candidato plurinominal suplente por MORENA.

INCLUSO JOSE LUIS GODINA Rosales, en el PRI fue coordinador del movimiento territorial urbano y hoy, es candidato a Diputado por Morena en el VI Distrito en Reynosa. José Luis Ornelas Aguilar en las filas del PRI, allá en Tampico en el Gobierno de la polémica ex alcaldesa Magdalena Peraza Guerra fue director de Desarrollo Económico y Turismo en 2011. Y ahora es candidato de Morena a Diputado por el Distrito XXI. En Villa de Casas Nora Hilda de los Reyes Vázquez, fue candidata del PRI a alcaldesa y hoy es abanderada a Diputada por Morena en el Distrito XIV.

FABIAN DE LA Garza Adame en Reynosa por el PRI, fue gerente de facturación de Comapa y ahora es candidato por Morena en el IV Distrito. De Emanuel Ledesma Camacho, les diremos que este fue Director Jurídico allá en Altamira y hoy está convertido en candidato de Morena por el XVIII Distrito en el municipio de San Fernando. ¿Cómo la ven?. Igualmente CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ fíjense bien, fue activista del PRI en la campaña a Gobernador del priista derrotado BALTAZAR HINOJOSA OCHOA y ahora, este tricolor, es candidato a Diputado por Morena en el Distrito XII en Matamoros.

Y SI HABLAMOS de Rosalinda Villarreal Pequeño, esta, en el PRI, fue Coordinadora de Relaciones Públicas en 2007 y hoy es candidata a Diputada por Morena, en el V Distrito aquí en Reynosa. Y de Francisca “Paquita” Castro Armenta, ella en Río Bravo, Tamaulipas “fue capacitadora electoral por el PRI” e incluso fue también líder de una organización denominada COPACI en 2009, en el mismo tricolor y hoy es candidata de Morena a Diputada por el VIII Distrito.

CON LO ANTERIOR, queda una vez más corroborado que, los del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), bajo el cruel engaño y la clara traición al contexto ciudadano, repito, intentan a toda costa dominar políticamente en Tamaulipas, pero para desgracia de los hoy integrantes del PRI-MOR. Los electores, están plenamente convencidos que los MORENOS, son los mismos del PRI, “obvios enemigos de los pueblos del Estado”, los que afortunadamente, están identificados y, “con el dedo bien puesto en la llaga”. Y por esta razón, los del PRI, vestidos de MORENA, con toda certeza, “no serán favorecidos con el voto”, como estos lo desean. Porque ya no podrán engañar de nuevo a la sociedad tamaulipeca. Y sino “pal baile vamos”.

PARA CONCLUIR le diré que, “los votantes”, ya no volverán a caer en el vil engaño político, como sucedido el pasado 2018, al favorecer el pueblo con su voto al Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque este nuevo sexenio, “ha venido dejando a millones de familias humildes sin el apoyo de PROSPERA”, sin importarle a este régimen, “DEJAR SIN COMER A ESA GENTE POBRE”, todo porque AMLO, “les cortó de tajo y de manera artera”, el referido beneficio económico a la gente que menos tienen. Cuya burda decisión, al Presidente López Obrador, ya le ha creado un claro desgaste político y social, porque éste, prometió muchas cosas desde el primer día de su gobierno y una gran parte de sus promesas, no las ha cumplido.

CON EL CESE DE ROJAS, SE LE CAYÓ EL CANTÓN AL SENADOR RICARDO MONREAL.

LA NOTICIA que ayer de última hora “corrió como fuego en reguero de pólvora”, fue nada menos la destitución e inhabilitación “del perro pantorrillero” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, a quien la líder nacional de Morena YEIDCKOL POLEVNSKY, junto a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por la serie de violaciones a los estatutos del partido, “le aplicaron la grúa” a este sujeto de baja caterva moral, quien atendiendo instrucciones políticas del repudiado Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, aquí Tamaulipas y en otros estados del país, se atribuían facultades partidistas, para hacer candentes declaraciones contra los gobiernos estatales, desprestigiando así al partido Morena, cuyo detalle fue evaluado y tras el análisis de la mala actuación de Alejando Rojas, se le cesó de manera contundente al sujeto de marras.

PERO ESTO NO para aquí, porque con la inhabilitación de Rojas Díaz Durán, en Morena, a quien sin temor a equivocarme “SE LE CAYÓ EL CANTÓN” trepidantemente, fue al irrespetuoso Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, porque éste aborazado político ex gobernador de Zacatecas, como ya lo he comentado en este espacio, “venía preparando terreno, haciendo campaña”, para con tiempo ganarle la partida al Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por el obvio interés de Monreal, de ser él, el siguiente el candidato de Morena a Presidente de México, cuyo error, ha puesto al Senador Monreal, “EN LA ANTESALA DE LOS ACUSADOS Y TRAIDORES”. Y a quien incluso el Ejecutivo Federal, por obviedad en el futuro, “tendrá que vigilar muy de cerca” para que, Monreal Ávila, ya no vuelva a intentar “pasarse de listo”, como lo hacía utilizando a Alejandro Rojas.

AQUÍ LO insensato es que, El Senador de Morena ex priista y ex perredista Ricardo Monreal, era quien “tras bambalinas”, venía orquestando todos “los tejes manejes” en Morena, al grado de haberse agenciado, presuntamente, varios millones de pesos por “la escandalosa venta de candidaturas” a Diputados Locales, cuyos espacios políticos, recayeron en varios ex priistas corruptos plenamente identificaos, cuyos nombres, sin lugar a dudas, en corto lapso serán dados a conocer a la luz pública y por cuyo motivo, a Monreal, al igual que a su pupilo Rojas, “se le abrirá un juicio político en Morena” porque este señor, no está exento de ser objeto de la acción legal partidista y fíjense bien podría Ricardo Monreal, “perder sus derechos como militante en Morena” y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx