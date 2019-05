Se llegó la hora- ¿azules o guindas?

AGENDA POLÍTICA

Ciertamente, la crítica más común al actual proceso electoral que culmina este próximo domingo 2 de junio es que se vio desangelado, sin gran impacto en los ciudadanos, en tanto que algunos candidatos (no todos)- le apostaron más al escándalo, a los pleitos dentro y fuera de los partidos políticos que representan, así como a la calumnia y guerra sucia que con ideologías y propuestas.

La queja ciudadana contra los partidos políticos y candidatos se llenó de acusaciones, pero también de decepción, pues en el caso de MORENA prefirieron darle candidaturas a vividores y oportunistas que a verdaderos luchadores sociales y políticos que desde hace tiempo se venían partiendo la mandarina en gajos a favor del ahora presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su Cuarta Transformación o Transformación de Cuarta.

MORENA, se convirtió en un resumidero de ex priístas, situación que les ha venido afectado fuertemente, pues los cargos van desde los más altos niveles del Gobierno Federal hasta subsecretarios, directores o bien, algunos “súper delegados”, situación que obviamente una buena mayoría de ciudadanos no vieron con buenos ojos porque esperaban otra cosa de ese partido político y no la presentación de más de lo mismo.

Y es que el reto o principal objetivo de MORENA en Tamaulipas ha sido la de desplazar al PAN, que actualmente gobierna la entidad, además de tener el control absoluto del Congreso Local y la mayoría de las alcaldías locales, valiéndose de alianzas perversas con ex priístas que han colaborado con los ex gobernadores corruptos MANUEL CAVAZOS LERMA, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Muchos de los viejos cuadros que militaron en el PRI sirven a intereses personales del súper delegado en la entidad JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL así como al tibio Senador, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA y al Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ “EL GUASÓN”. Todos con serias aspiraciones a gobernar Tamaulipas.

Los amigos de AMLO, y los corruptos ex priístas, incluso han intentado capitalizar a favor de los candidatos de MORENA a las 22 diputaciones locales la entrega de programas sociales por parte del Gobierno federal a personas en edad de votar en plena época preelectoral.

Brigadas de militantes y simpatizantes de Morena anduvieron recorriendo colonias y comunidades inscribiendo en padrones de programas sociales a personas en edad de votar, así como también a los llamados “ninis” y estudiantes, pero en algunos casos hubo fallas, pues aparte de que no se dieron los apoyos, el Gobierno Federal no destinó los salarios para los brigadistas.

En el Mante, servidores de la nación denunciaron supuestos malos manejos de PEDRO CASTILLO RÍOS, Enlace del Gobierno Federal en esta región, quienes se quejaron de no haber recibido sueldo algunos por el tiempo en que han llevado a cabo los registros de supuestos beneficiarios de la Cuarta Transformación.

En el sur y en el norte de la entidad, también se han dado algunas denuncias ciudadanas en el sentido de que operadores de MORENA les condicionan la entrega de los apoyos federales a cambio del voto a favor de los candidatos de su partido para las diputaciones locales en juego.

De tal manera, que MORENA pretende imponer una aplanadora en base a la entrega de programas sociales y de dinero público, pero todo hace suponer que será para futuros procesos electorales, pues las más recientes encuestas indican que el PAN se llevará la mayoría de los Distritos Locales, en tanto que el PRI pudiera pelear el segundo puesto en votaciones con MORENA.

Si para los comicios de este domingo 2 de junio el PRI está en riesgo, MORENA podría sufrir la peor debacle electoral en su corta historia política.

El PAN se ve fuerte y sólido. Sus candidatos a las diputaciones locales hicieron en su gran mayoría campañas exitosas y de propuestas. Veremos si los electores valoran lo realizado desde el gobierno local y les vuelven a dar el voto para que sigan siendo mayoría en el Congreso Local, y los llamados vientos de cambio sigan hacía adelante y hasta muy posiblemente con destino a la capital del país en un futuro no tan lejano.

A propósito, este día el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR recibió a gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) para avanzar en la construcción de un Pacto Nacional contra la Corrupción e Impunidad y dialogar en torno a los proyectos de infraestructura en cada entidad federativa.

Trascendió que a la comida privada llegaron los gobernadores de Guanajuato, DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, y de Querétaro, FRANCISCO DOMÍNGUEZ.

Durante la conferencia “mañanera”, el presidente expuso que además de los gobernadores panistas se reuniría en breve y por separado con los mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Morena.

Pero por lo pronto, fueron diez gobernadores emanados del partido Acción Nacional los que aceptaron el gran acuerdo por la “concordia” –cuyo nombre aún no se define nombre-, que la semana pasada le propuso el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), FRANCISCO DOMÍNGUEZ, de Querétaro, al titular del Ejecutivo federal.

El mandatario queretano afirmó que “el gran acuerdo es la unión de los mexicanos, ayudar entre todos. Si le va bien al Presidente le va bien a México, a las 32 entidades, a los gobernadores, pero sobre todo a los mexicanos”.

Confió que en agosto o septiembre se convierta en realidad el gran acuerdo, al que se “suman”, dijo, los presidentes del Consejo Mexicano de Negocios, ANTONIO DEL VALLE, y del Consejo Coordinador Empresarial, CARLOS SALAZAR.

Aseguró que los gobernadores del PAN “estamos listos para esta gran alianza. Vamos a ver al final que nombre se le pone”.

Por cierto, a esta importante reunión también asistió el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien al término de la misma- expresó que en el encuentro con el presidente “simplemente llegamos a un acuerdo de unir esfuerzos, capacidades, talentos, recursos y voluntad política para impulsar los proyectos que nos interesa mucho a nuestras entidades”.

Y tiene mucha razón el mandatario tamaulipeco cuando habla sobre la importancia de unir esfuerzos y voluntad política entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a fin de que a los tamaulipecos nos vaya bien durante los próximos años.

Porque una cosa es la política, un proceso electoral, y otra muy distinta es la de gobernar, ya que lo anterior es una responsabilidad de trabajar por todos y no para unos cuantos.

Si realmente, el presidente AMLO tiene interés de que a los tamaulipecos les vaya bien, pues seguramente que lo demostrará con acciones precisas y concretas una vez que pase el proceso electoral local.

Cuando como candidato presidencial AMLO visitó El Mante, Tampico, Reynosa, Ocampo, Victoria y muchas otras ciudades del estado, hizo el compromiso de trabajar por el desarrollo de Tamaulipas si llegaba a la presidencia. Ahora ya está ahí, lleva seis meses en el cargo y ya es hora de que se ve el interés que tiene de que a los tamaulipecos nos vaya bien.

Con ENRIQUE PEÑA NIETO como presidente a EGIDIO TORRE CANTÚ como gobernador de Tamaulipas no le fue nada bien, y eso que son del mismo partido político.

Lo que sucede, es que PEÑA NIETO nunca le perdonó ni a EGIDIO, ni al PRI y ni a los tamaulipecos el no haber votado por él, en el 2012. El castigo vino después junto con el desprecio.

En asuntos educativos, tenemos que ante cientos de alumnos de escuelas de preescolar, primarias y secundarias de Tampico, Madero y Altamira, el Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ presidió la entrega de libros a escuelas beneficiadas del programa “Jugando con Causa 2019”, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el Centro Universitario Sur (CUS).

En las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de Tampico, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ dio la bienvenida a los alumnos y sus profesores que participaron en esta convocatoria de la UAT, acompañado por el Jefe de Librerías Educal, CARLOS DUARTE RIVERA.

En la edición de este año en “Jugando con Causa”, con la participación de directivos, maestros y estudiantes de las facultades del CUS, se organizaron torneos deportivos para las escuelas de nivel básico, comprometidos en apoyarles con material didáctico y de lectura para contribuir en su desarrollo educativo.

Con ese objetivo, el Rector encabezó la entrega de alrededor de 1 300 libros y material didáctico en beneficio de 17 planteles educativos de la zona conurbada, acompañado también por el Secretario de Administración, Víctor Hugo Guerra García y el Secretario de Finanzas de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos.

Y el apunte final también en educación es para destacar los nombramientos que hizo el Secretario de Educación en Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, por instrucciones del Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, designando al Profesor, JOSÉ CARLOS BALBOA ANAYA como Director de Secundarias, y como jefa del Departamento de Secundarias Generales a la Profesora, MA. CONSUELO LÓPEZ GARCÍA y al Profesor, JOSÉ ANTONIO BARRIENTOS, como Jefe del Departamento de Secundarias Técnicas, de la Secretaria de Educación. Sin duda un merecido reconocimiento al trabajo de muchos años de estos grandes maestros.

