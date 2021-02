Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Se mantienen las clases virtuales

De manera inmediato el asunto se prendió. Comenzaron las conjeturas y de la agenda de los medios pasó a la cotidianidad de los ciudadanos, quienes comenzaron a ver los pros y los contras de un cambio obligado por la situación que al parecer mejoraría, aunque no es decisión de una sola personas, muchos son aquellos que deben intervenir para que e tome la mejor decisión, aquella que asegure resultados y en todo momento evite riesgos.

Prendió, porque los padres de familia tienen mucho interés en que los alumnos estén de nuevo en clases presenciales y los dueños de las escuelas particulares que lidera en el país Alfredo Villar Jiménez sueltan la versión para movilizar a las autoridades y que estas actúen en consecuencia, en el entendido de que, la intensión generar rumores y hasta dónde los responsables de la educación el país y las entidad se ganchen.

Desde luego a los empresarios no les salió la jugada, porque de inmediato hubo reacción de quienes forman parte del Comité Estatal de Seguridad en Salud, para firmar que no está previsto que los alumnos vayan de nuevo a las aulas, en tanto, las instituciones de educación media superior comunicaron a estudiantes, padres de familia, maestros y a la sociedad que no está contemplado el retorno a los alumnos a las aulas, en razón de las medidas requeridas para dar la batalla a la pandemia de COVID-19.

El secretario de Educación, Mario Gómez Monroy anunció hizo ver que tuvo comunicación con directivos de universidades y escuelas educación media superior para establecer la mecánica que usarían, para que los muchachos vayan de nuevo a las escuelas, de forma especial para la instrucción que tiene que ver con actividades prácticas de esas que se llevan a cabo en talleres o laboratorios.

El gusto le duró muy poco al secretario Gómez Monroy, porque las instituciones de educación superior elaboraron y publicaron sendos comunicados oficiales en los cuales señalaron que el semestre continuará en la modalidad virtual a través de las plataformas de la internet que fueron habilitadas y para las que se prepararon maestros y alumnos, le duró muy poco, porque la doctora Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud en la entidad aseveró que no habrá clases en las aulas, porque las condiciones sanitarias por la epidemia son de riesgo y es mejor mantener las acciones preventivas.

Total, así como el asunto prendió, comenzó a desvanecerse, dado que, padres de familia y alumnos, saben que las decisiones del Comité Estatal de Seguridad en Salud son las que valen y las que dan forma al modelo de vigilancia epidemiológica que se mantiene en la entidad y que, de alguna manera concuerda con el de la Federación.

La diferencia de que aquí, el trabajo coordinado con quienes se dedican a ver que se cumplan Leyes, normas y acuerdos, así como, de los municipios el trabajo preventivo está potencializado de forma que arroja resultados positivos, porque en el contexto nacional, Tamaulipas se encuentra en semáforo amarillo, a un paso del verde que, ese sí podría dar la pauta para la apertura de las escuelas públicas y privadas.

Además el avance del ciclo escolar es ya notorio y aunque marzo será de actividades al cien por cien, el mes siguiente están previstas las vacaciones del período de Semana Santa, para que los alumnos estén de nuevo en clases virtuales después del mediados de ese más, para completar luego las semanas programadas de actividades con la salvedad de los días inhábiles contenidos en mayo, como son el primero, el cinco, el 15 y el 23, este último por ser el Día del Estudiante, fecha para la cual, las clases habrán terminado y solo restará la presentación de los exámenes semestrales.

Así de rápido avanza el ciclo escolar en medio de la pandemia de COVID-19 y quizá la intensión de estar nuevo en las aulas deba de dejarse para el ciclo escolar que viene en el caso de la educación básica o en semestre que sigue en la media superior y superior. La generación que termina este junio, será igual que las dos anteriores del COVID-19, bajo la premisa de que, no por ello, los alumnos no aprendieron aquello que dicen los planes de educación para que logren ser profesionistas exitosos en el futuro inmediato y mediato.

Los otros.

Que el campo mexicano está de luto, porque en la Cámara de Diputados, aprobó modificaciones la Legislación con las que se deja en total desamparo, fue, según dijeron muchos de los que estuvieron en contra de las modificaciones, el tiro de gracia porque le quitaron el 40 por ciento del presupuesto a la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural que tiene a su cargo el ingeniero Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

Además, con la modificación a la Ley de la Administración Pública para eliminar la Financiera Rural, porque se eliminó el Fideicomiso mediante el cual cumplía sus compromisos con los productores agrícolas y ganaderos.

El campo cada vez será más improductivo, algo ilógico en todos los sentidos, si se toma en cuenta que la demanda de productos alimenticios es mayor, por tanto, el abismo entre la demanda y la producción se agrandará para favorecer a la importación de productos de muchas naciones del mundo, eso sí, a precios dos o tres veces mayores que sí se produjeran en el país.

Es como si lanzarán dardos y pegaron en las pares vitales del campo mexicano, porque así como las modificaciones a la legislación, al menos, los productores de Tamaulipas debieron de enfrenar la ingratitud de CONAGUA que no logró garantizar el agua requerida en las zonas de cultivo del norte para la producción de maíz y sorgo, así que, la oferta decrecerá y la economía que generan en los municipios la ganadería y la agricultura se tornará critica.

Por otro lado y en situaciones agradables, el Consejo de Administración de la COMAPA de Victoria, designó al licenciado Gustavo Rivera Rodríguez como encargado de nuevo del organismo operador, con ganas de que, mínimo lo lleve en unas cuantas semanas al estatus en que lo dejó cuándo fue relevado para que llegarán personas que nunca encontraron la forma de coordinar todo para que en la capital de Tamaulipas haya agua todos los días, en todas las colonias y en todo momento.

El desafío es grande y el profesionista deberá aplicare al cien, no le hace que luego puedan acusarle de que llega allí para hacer trabajo político, en el entendido de que, si el agua no falla, valdrá la pena el esfuerzo que se lleve a cabo.

Rivera Rodríguez, rindió protesta como gerente de la COMAPA ante la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, situación que ocurrió luego de que el reynosense Román Castillo Airola presentara su renuncia al cargo por motivos que a muchos no quedaron bien claros.

