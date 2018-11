AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Se mueve el tablero político estatal

Los perfilados para las diputaciones

Noemy y su destacado equipo de trabajo

Actualmente, el Partido Acción Nacional mantiene el control absoluto en el Congreso local. Lo ganó en 2016, cuando los vientos de cambio de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA lograron sacar al PRI del poder local.

El año próximo habrá elecciones para renovar el Congreso local, por lo que al menos al interior del partido en el poder, hombres y mujeres ya se placean y se dejan querer por sus seguidores por si acaso el partido les da la oportunidad de contender por un Distrito Local.

El próximo mes de diciembre será clave para el movimiento de fichas en el tablero político estatal. Se habla de algunos cambios en Secretarías de Estado, algunos funcionarios se tienen que ir por incompetentes, pero otros, se irán en busca de una candidatura por el PAN para contender por una diputación. Y es que el Jefe Político de los azules, no quiere perder el control de su Congreso.

De tal modo, que no solamente en el PAN sino también en el PRI y en MORENA empiezan a moverse las piezas. Y en el ajedrez político un jugador puede prepararse para ganar si anticipa tres o más jugadas del opositor.

En cada una de las cabeceras distritales locales, los perfilados para las próximas candidaturas panistas empiezan a moverse. Lo vemos en la frontera, centro y sur de la entidad.

Pareciera que el PAN tendrá fácil la próxima elección, pero no es así, pues por un lado, muchos de sus diputados locales no cumplieron con sus promesas de campaña, y ya no regresaron a los municipios donde pidieron el voto.

La batalla electoral próxima se dará entre el PAN, PRI y MORENA, con el agregado de que los dos últimos partidos podrían realizar acuerdos y alianzas, pues en el caso de la organización política del tabasqueño y próximo presidente de nuestro país, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR carece realmente de talentos y de perfiles de gran impacto y presencia.

En estos momentos, en MORENA la caballada está muy pero muy flaca, por lo que tendrán que recurrir de nueva cuenta a la postulación de candidatos externos venidos del Partido Revolucionario Institucional a fin de estar en condiciones de darle la batalla a la poderosa estructura del PAN comandada por dos jefes.

De hecho serán estos dos jefes políticos del PAN, quienes decidan las próximas candidaturas, y quienes tengan la responsabilidad de hacer ganar a su partido. Sus nombres usted ya los conoce.

En la pasada elección federal, se les dio la oportunidad a otros poderosos personajes de operar a favor del partido en el poder, tanto en la frontera como en el sur, pero sólo en municipios del centro de la entidad, se dieron resultados importantes.

Y no son precisamente los dirigentes locales del PAN quienes garantizan el triunfo electoral sino más bien, la responsabilidad cae en los alcaldes, de ahí, a que los traigan cortitos y dando resultados.

De cualquier forma, es necesaria la renovación de algunos comités municipales del PAN como también lo es en el PRI, y en algunos casos, en MORENA, donde se carece de representantes en algunos de los Distritos locales.

En el caso del Distrito local 17, que tiene como cabecera el Mante, pero que también es conformado por González, el actual diputado local es CLEMENTE GÓMEZ JIMÉNEZ.

La fuerza del PAN en estos dos municipios obedece al trabajo realizado por los alcaldes, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS y GUILLERMO VERLAGE BERRY.

Por MORENA, se manejan los nombres de JUAN RAFAEL “EL CACHO” OSORIO GARZA, PEDRO CASTILLO RÍOZ y MARIO ALBERTO OBREGÓN como posibles cartas a la diputación local.

Por el PRI, suenan los nombres de JULIO PORTALES MARTÍNEZ, JOEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ y ALMA RITA MORALES y le paramos de contar, pues la caballada también está flaquísima en estos momentos.

Por el PAN, figuran los nombres del ex alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, ELOY MARTÍNEZ, NOÉ RAMOS, CHEYLA FRIDA PALACIOS, CORAL FENTANES MAYORGA y SONIA MAYORGA.

DEL ARCHIVERO…

Para el Distrito local 16, que tiene como cabecera el vecino municipio de Xicoténcatl, es fácil predecir a quién quieren como su candidata a la diputación local una buena mayoría de panistas. Muy probablemente será MARIELA LÓPEZ SOSA ex presidenta municipal de Xicoténcatl, quien actualmente se desempeña como titular del Registro Civil en el Estado, y sigue siendo una mujer de todas las confianzas del Secretario General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.

MARIELA, quien es muy conocida en la mayoría de los municipios que conforman el Distrito 16, trae muy buen ímpetu y está bien relacionada con el panismo en el poder.

Su hoja de servicio público ha girado hasta ahora sobre el gran trabajo que se hizo en Xicoténcatl, donde también VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS y NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ han contribuido en el crecimiento y desarrollo de ese municipio cañero muy sonado en la entidad.

Si la candidatura del PAN por el Distrito 16, se da por equidad de género, no hay duda que doña MARIELA será la candidata. En algunos medios de comunicación y en redes sociales ya se han dado pronunciamientos a su favor.

Tiene trabajo partidista y carrera eficiente dentro del quehacer público. Pero además tiene también el visto bueno de quien manda en el PAN tamaulipeco. No hay que perderla de vista.

En MORENA no se vislumbra hasta ahora nombre alguno que podría darle la batalla al PAN en esta región cañera. Muy seguramente recurrirá a las alianzas con el PRI.

Por cierto, suena el nombre del ex alcalde PEDRO JAVIER MUÑIZ CAMACHO como candidato tricolor a la diputación local, quien sería impulsado por la CNC.

Cabe señalar, que en este Distrito 16, el Dr. PEDRO LUIS RAMÍREZ PERALES como diputado local panista dejó muy malos recuerdos lo mismo que en el Mante, al igual que su esposa BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ.

Pero aún y con todos esos errores, el PAN en esta región cañera de Tamaulipas parece no tener problema para ganar la próxima elección local. Ya abundaremos más adelante sobre los prospectos y circunstancias políticas del panismo en municipios de la frontera y sur de la entidad.

Por lo pronto, la última jugada y la más importante siempre será la del ciudadano. El elector tendrá en sus manos, en la próxima jornada electoral, el avance del PAN en su tablero político.

En cambio, el municipio de Xicoténcatl como cabecera del Distrito 16, jugará un papel fundamental en la próxima elección.

Es un municipio en ejemplo nacional y estatal sobre temas de desarrollo y de progreso. Sus últimos alcaldes han gestionado y bajado recursos y programas para realizar obra pública, para mejorar y avanzar en alumbrado, en agua potable, en electrificación, en mejores caminos y vialidades, pero sobre todo en temas como en la salud y en la educación.

La actual presidenta municipal realiza intensas jornadas de trabajo y Xicoténcatl no para en cuanto a desarrollo se refiere.

Lo más importante es que se ha rodeado de un equipo de trabajo que tiene experiencia en temas financieros y administrativos que saben dar resultados.

Son gente fiel y leal a quienes se han dedicado a mejorar la calidad de vida de las familias de este municipio.

En Tesorería municipal repite el contador público FIDENCIO ELOY SEGURA QUIROZ, quien tiene amplia experiencia en cuestiones financieras y administrativas.

Pero lo más importante es que a pesar de que a causa de problemas de salud que lo han obligado a retirarse del cargo, no deja su responsabilidad, pues sabe de la importancia de hacer equipo con la alcaldesa NOEMY y dar resultados a favor de las familias, lo mismo en la Secretaría del Ayuntamiento a cargo de la licenciada, YOLOXOCHITL LÓPEZ AVILES, con amplia experiencia en cuestiones administrativas y quien dentro de la pasada administración municipal que encabezó VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS se destacó por dar excelentes resultados.

Existen más hombres y mujeres que en el DIF y en el Ayuntamiento de Xicoténcatl se caracterizan por su destacado trabajo en favor de las familias de Xicoténcatl, donde han sabido interpretar fielmente la política de trabajo de su alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ. Sin duda un buen equipo de trabajo.

