EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

SE PELEAN EL PARTIDO

1.-Que buen relajo se traen en el PRD Tamaulipas ya que se presentaron dos grupos en el IETAM a registrar la plataforma electoral de este partido.

Por un lado, el que se dice presidente del PRD Estatal Alfonso Trejo Campos, ungido como tal a partir del mes de septiembre anterior.

Y los enviados del CEN del PRD Brasil Berlanga, delegado nacional del PRD y David Armando Valenzuela, delegado financiero.

Estos dos grupos se están peleando las cenizas del perredismo en esta entidad y creo que confunden a la militancia de ese partido (si es que la tienen) y a la misma ciudadanía en general.

¿Por qué se pelean tanto la presidencia de los partidos políticos? ¿será porque es un gran negocio dirigir un partido político? Hay que recordar que estas organizaciones se mantienen con dinero público… millones de pesos.

2.-Y ya que andamos en los patios del Partido de la Revolución Democrática, les digo que el PRD de Alfonso Trejo Campos, anuncia que no van en coalición en las elecciones locales del 2019.

Además, señaló que mediante un Consejo Estatal Electivo a celebrarse el siguiente 27 de enero en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, habrán de seleccionar a los candidatos.

La decisión de realizar el Consejo Estatal Electivo en el municipio de Hidalgo fue tomada porque los 120 consejeros estatales lo propusieron.

Y es que dijeron que es un punto intermedio en la geografía estatal y que siempre les ha ido bien en Hidalgo, Tamaulipas.

3.-Por cierto, hay que decir que el lunes de la pasada semana una caravana de ciudadanos provenientes del municipio de Hidalgo y municipios aledaños llegaron hasta la capital estatal.

Una veintena de vehículos desfilaron frente a las instalaciones del complejo de seguridad pública de Tamaulipas en Ciudad Victoria manifestando su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y pidiendo la liberación del alcalde electo priísta de San Carlos.

Gritaban consignas a favor de Kiko López que está detenido desde el período de campañas electorales 2018 en Tamaulipas.

El señor Francisco “Kiko” López Villafranca fue candidato del PRI en los pasados comicios para alcaldes y ganó estando preso en el penal de Victoria.

Hoy los habitantes de la zona centro del estado, principalmente de Hidalgo, Villagrán, Mainero y San Carlos piden su liberación, aunque el PRI Tamaulipas no lo defiende a pesar de que fue su candidato.

4.-Por cierto, desde el edificio del PRI Estatal dicen que el hermano de Yahleel Abdala Carmona, que es presunto publicista, no tiene metidas las manos en el Comité Directivo Estatal.

Aunque acepta que dos personas que estaban empleados en la empresa de José Manuel Abdala Carmona entraron de inmediato a la nómina del PRI Tamaulipas, una vez que Yahleel Abdala Carmona se entronizó en ese partido.

Es decir, José Manuel y su hermana Yahleel metieron dos empleados al área de comunicación social del PRI Estatal, pero no vayan a creer que el hermano de oro mete las manos, no, sólo fueron a dos sus empleados. ¿O cómo llegaron esos dos empleados al PRI Tamaulipas? ¿Llegaron y tocaron la puerta y metieron una solicitud amarilla printaform?

Por cierto, el hermano de la presidenta le hizo su campaña para senadora y ella perdió en las urnas. Ahora muchos se preguntan quién va a hacer los spots de los candidatos del PRI. ¿Cuáles empresas?

En el 2019 el PRI Tamaulipas deberá transparentar los gastos de propaganda y en qué empresas y en qué lugar de Tamaulipas o de la república se maquilarán los spots.

Pero bueno el hermano no mete las manos en el PRI Estatal, pero hay dos personas que eran sus empleados en la empresa de publicidad y ahora están en comunicación social de ese partido. Normal ¿no?

5.-Que alguien le diga a Xicoténcatl González Uresti que cuando se dirija a los ciudadanos del municipio de Victoria en video especial, que lo haga para anunciar cosas de su gobierno.

Lo de la eliminación de la tenencia vehicular en Tamaulipas es una buena decisión del gobierno estatal que fue anunciada por el propio jefe del ejecutivo estatal en video especial. Hasta ahí muy bien.

Pero el alcalde de la capital de Tamaulipas hace su video y anuncia que la eliminación de la tenencia vehicular en este estado es algo positivo. ¡Eso ya lo sabíamos! Porque ya nos lo habían anunciado desde palacio estatal.

Honestamente pensé que el alcalde Xicoténcatl González iba a anunciar un gran programa agresivo de pavimentación en la ciudad, regalar el impuesto predial 2019 a los ciudadanos, prometer que ya no iba a bailar, decir que su hija Tannya Alexandra González ya había encontrado trabajo lejos de Ciudad Victoria y que ya no tomaría decisiones de gobierno municipal porque ella no fue electa en las urnas, etc.

Pero no, habló de la tenencia vehicular, tema que no es de su gobierno municipal. Desde luego que puede abordar ese asunto, pero no en un video especial dirigiéndose a la ciudadanía, por favor.

MAQUIAVELITO

…Olvidémonos un poquito de la Cuarta Transformación de AMLO y atendamos a la Primera resurrección de Juan Gabriel que está levantando más expectativas.

Ya se espera con muchas ansias el “Tour Resurrección” del Divo de Juárez que arrancará el próximo 15 de diciembre, según Joaquín Muñoz, ex representante de Juanga.

