PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Se placean panistas

Nuevamente Tamaulipas se prepara para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión estará en la fronteriza ciudad de Reynosa, donde se estará reuniendo con empresarios y funcionarios del gobierno estatal.

La visita está programada para el próximo 26 de enero, pero los detalles de la agenda se darán a conocer el 17 de enero, según lo ha informado el delegado federal José Ramón Gómez, mejor conocido como JR.

Entre los temas a abordar estaría la salud y la seguridad.

En el ámbito político quien estuvo en Matamoros fue el senador Ismael Garcia Cabeza de Vaca quien estuvo acompañado por el líder estatal del PAN Luis Cantu, mejor conocido como El Cachorro, así como los diputados Ivett Bermea, Héctor Escobar y Francisco Garza de Coss.

Con la excusa de conocer la problemática que aqueja a los representantes del sector comercial y productivo de Matamoros, el senador se anda placeando, aprovechando la ocasión para criticar a la Cuarta Transformación y aunque diga el líder estatal del PAN El Cachorro que no hay adelantados, pues tal parece que si los hay.

Previo al encuentro con el sector productivo el senador sostuvo un encuentro con los medios de comunicación.

Se cumplió un año en Matamoros del paro de maquiladoras, que dejara millonarias perdidas y obreros desempleados, el fantasma amenazaba con merodear nuevamente, por lo que tanto sindicatos como representantes de maquiladoras se pusieron las pilas y han llevado por buenos términos las negociaciones, que ya llevan un considerable avance, pero en esta ocasión el sindicato de Juan Villafuerte de ha visto muy precavido para evitar que aquellas voces, que buscan a toda costa nuevamente paralizar a la industria maquiladora para sacar provecho de la situación como el año pasado.

Pero al parecer los obreros aprendieron la lección y esta ocasión hicieron oídos sordos a los cantos de las sirenas, que por mas que convocaron a una marcha obrera, el pasado fin de semana pocos, muy pocos fueron los que acudieron y marcharon del centro comercial ubicado en la Pedro Cárdenas y Periférico a la plaza Principal, la convocatoria no superaba ni los 400 asistentes, para enojo de quienes se creyeron dioses que hasta asentaron sus reales en esta ciudad fronteriza.

Por lo pronto Juan Villafuerte y el SJOIIM guardaran silencio en lo que concluyen las negociaciones, para dar a conocer las buenas nuevas.

Siguiendo por los rumbos de Matamoros

Otros que andan muy contentos con el aviso del alcalde Mario López son los integrantes del Heroico cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, dado a que por fin les hará justicia la Revolución y este 2020 será rehabilitados sus instalaciones, además de que podrán contar con más equipo, esto hablando de la estación central ubicada en la Colonia San Francisco y en las cuatro subestaciones de bomberos, que no recibían un cariñito desde el 2006.

Según el edil se compraran 18 unidades entre pipas de aguas, motobombas ambulancias y unidades de auxilio rápido, lo que servirán para brindar un servicio más eficiente para la ciudadanía que requiera del auxilio.

Pero además de estas obras se realizan otras por parte de la Junta de Aguas y el Gobierno del Estado para abastecer de agua al poblado El Mezquital, y de paso beneficiar a las colonias y ejidos ubicados al ser de la ciudad, para lo que se realizan los trabajos de mejoramiento de la red de suministro de agua potable, que está supervisando el gerente Guillermo Lash.

Y debido a que el actual gobierno municipal encabezado por Xicoténcatl González no les cumplió con el pago de las facturas, es que los integrantes de la Canaco Victoria ya acordaron no fiarle ni un producto más, y es vaya chasco que se llevaron al creer que siendo proveedores del ayuntamiento ya la tenían hecha, pues se encontraron con la amarga experiencia que eso no es así y ya tienen meses arrastrando esas facturas, que no han podido ser cubiertas por la administración municipal.

Pero lo peor del caso es que el alcalde se hace como que le habla la virgen cuando le abordan el tema, lo que tiene grandemente desilusionados a los comerciantes locales, ya que de perdido les dieran una fecha aproximada o un abonito a la deuda, pero ni eso, lo que ya les ha causado varias afectaciones a su economía, por lo que ya le están buscando por otro lado, pero eso si de esta decisión ya se la dieron a conocer al gobierno del estado, otro que también los tenia con facturas pendientes, pero según comentaron los propios interesados ya les pusieron fecha para regularizar su situación, después de meses de espera.

En cuanto al adeudo del municipio con proveedores solo hay incertidumbre.