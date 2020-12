LAS AGENDAS

Se politiza vacunación contra Covid, acusan gobernadores

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Rechaza Auditoria Estatal cuentas publicas 2018 y 2019 de Reynosa. Todo parece indicar que algo se trae la Auditoria Superior del Estado y el Congreso Estatal contra de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, pues le “atoraron” de nuevo las cuentas públicas, ahora las del 2018 y 2019, ante presuntas dudas en su presupuesto de egresos, pues según dicen que algo no les cuadra a los auditores.

Por eso dicen que “cuando la perra es brava, hasta a los de la casa desconocen”, Makí Ortíz no necesita de la oposición para que le hagan la “vida de cuadritos”, puesto que su mismo partido le ha volteado la espalda, pero no de ahorita, sino desde el primer trienio de la administración, en donde sus cuentas públicas son de las más observadas.

La panista asegura que todas las observaciones que la Auditoria Superior del Estado les ha hecho, fueron solventadas en tiempo y forma, pero aún así, siempre hay algún pretexto para rechazar en un primer intento las cuentas públicas de Reynosa. Dicen los medios de comunicación, pero ¡qué casualidad!…

Y es que la alcaldesa comentó en sus redes sociales que las mismas cuentas públicas del 2018 y 2019 fueron aprobadas por la Auditoria Federal, sin observaciones y ahora resulta que el Estado quien le viene poniendo “piedritas en el zapato”. Dicen que en política no hay casualidades, a Maki no la han podido expulsar del PAN por el simple hecho que no han podido hacerlo, pero seguramente que, a más de uno, esa posibilidad ha pasado por su cabecita loca.

Agenda de medios: Arremete Alianza Federalista contra la centralización de vacunas. Estuvieron aquí en la capital del Estado de Tamaulipas, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista y como siempre se lanzaron en contra de las estrategias diseñadas por el gobierno federal para comprar y distribuir las vacunas del Covid 19 y acusaron al Presidente de México de estar politizando la pandemia.

El anfitrión en esta reunión fue el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y estuvieron presentes los mandatarios de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Durango, Coahuila, Chihuahua, Colima y Aguascalientes, quienes arremetieron contra la centralización que ejerce Andrés López Obrador en la adquisición de las vacunas, lo cual le permite decidir a que estados les envía éste y a quienes no.

La distribución es discriminatoria, coinciden los gobernadores de este frente opositor al gobierno federal, pero además, arremetieron en contra de las políticas establecidas por López Obrador, a quien le lanzaron una sentencia: “Déjese ayudar”. No es la primera vez que los gobernadores expresan de esta manera la “cerrazón” de la administración federal.

Mientras que a nivel nacional dio inicio la capacitación del personal que aplicará las vacunas en los estados seleccionados en la primera etapa, los gobernadores aseguran desconocer cuando llegarán las vacunas a su estado, tampoco tienen información de cuántas dosis enviarán, por lo que en conjunto enviaron una carta al presidente para expresar su inconformidad.

Agenda ciudadana: Sin imitación venta de cheves y alcohol en fiestas decembrinas. Ante el rumor que se generó desde el fin de semana, que el Estado aplicaría “ley seca” durante los fines de semana siguientes y en las festividades de navidad y Año Nuevo, nuevamente se desataron “compras de pánico” en expendios y tiendas de autoservicio para garantizar la navidad “feliz” de algunas personas; ello, obligó a la secretaria de Salud en el Estado, Gloria Molina Gamboa a salir a desmentir esa versión.

Seguramente el rumor salió de las personas a las que más convenía vender indiscriminadamente el producto, sobre todo porque durante el fin de semana se ha visto más movimiento en las tiendas. La derrama económica de los aguinaldos, compensaciones y sueldos adelantados ha propiciado que las ventas se eleven, en las calles, la venta de ropa, juguetes, alimentos y productos en general está permitiendo la recuperación de empresas cuyas expectativas era pasar esta temporada y cerrar, ante el deterioro de sus finanzas provocadas por la reducción en sus horarios de cierre, bajas ventas y compromisos laborales y fiscales elevados, no obstante, hoy se ve algo de optimismo.

