SE PREVEE CAIDA DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS POR TRACALA.

DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

SE PREVÉ CAÍDA DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS POR TRACALA.

HAY EMPLEO EN CANADÁ; GOBIERNO DEL ESTADO APOYA A TRAVÉS DE LA SRIA. DEL TRABAJO.

EL PRI RENOVARA LA DIRIGENCIA EN LOS 43 MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS.

Donde están los regidores que cuidan los intereses del pueblo a través de funcionarios que tengan credibilidad, lo anterior ante el caso del Secretario del Ayuntamiento FEDERICO FERNÁNDEZ , quien tiene una demanda por no pagar la renta de sus oficinas desde mayo del año 2019.

El funcionario de primer nivel seguramente se escudó ante la situación que hoy ostenta de ser el brazo derecho del Presidente Municipal, MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, pero lo cierto es que debe haber alguna clausula o algo parecido en donde los funcionarios deben contar con buenos principios y valores, lo anterior muestra una falta de respeto hacia la ciudadanía ya que ni siquiera ha podido dar la cara a la rentera incluso hasta comenta gente que ni se le recibió en la misma oficina a la cual fue citada.

Este y otros son los funcionarios que administran junto con LA BORREGA la ciudad de Matamoros considerando que el mismo líder municipal lo invitara a colaborar ya que son amigos; se dice que el que ha hierro mata a hierro muere y mira que ante un caso similar que trato el funcionario ahora los papeles se le invierten.

Ante la promoción que ya se le ha dado a esta información por medios de comunicación afines al alcalde, se lee una gran hipótesis, que el Presidente Municipal matamorense ya descobijo a su amigo y que incluso puede ser despedido por esta omisión tan grande la cual finaliza por el momento en una demanda por trácala.

La caída de FEDERICO FERNANDEZ pudiera ser una realidad si incluso los regidores hicieran bien su trabajo pero como se la pasan pensando en la inmortalidad de la higuana será el alcalde quien tome la decisión: algunos que conocen al abogado lo tildan de tracalero, holgazán y sinvergüenza.

Otros cercanos a él comentan que tiene un serio vicio y que eso lo está llevando al derroche de dinero, esta enfermedad son las apuestas.

Considerando que es el primer abogado del Municipio, el cual representa los intereses de los matamorenses está quedando muy mal ante esta situación al grado de convertirse en una persona no grata para la ciudadanía.

Este caso se viene ventilando desde noviembre pasado, finalizando este inicio del 2020 con una demanda por falta de pago por renta por ocupar una oficina ubicada en las calles Primera, Abasolo y González.

Esta demanda ya se ha convertido en un tema del dominio público y el alcalde también deberá responder por las acciones de su brazo derecho el Secretario del Ayuntamiento, como sucedió con EFRAIN ENCINIA, el ex presidentito que también fue despedido por tomarse atribuciones que no le correspondían.

Lo cierto es que el abogado poco le entiende a esto de la política al igual que el mismo alcalde como para haber permitido que pasara tanto tiempo, o es que el hilo se corta por lo más delgado y es una manera de deshacerse de el sin meter mano ya que los mismos medios del ayuntamiento han sacado la nota como una gran primicia.

NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR, es un slogan que ha quedado como letra muerta, luego que en un principio dijo el alcalde iba a ser su legado y lo ejecutaría durante estos tres años.

A poco más de un año podría desfilar un tercer Secretario del Ayuntamiento si el caso llegara a deshabilitar a FEDERICO FERNANDEZ este tema por la demanda en su contra por trácala; resulta increíble lo que pasa con el poder al grado de creerse inmune luego que el funcionario pertenece a la elite del grupo de litigantes en la ciudad y además perteneciente al grupos de cultura y demás también.

Este caso no es la excepción ya en otros tiempos también dejo de pagar renta durante un tiempo en otro espacio donde era ocupado para llevar a cabo sus actividades como abogado.

Este viernes se reunió el Consejo Político del PRI, en Ciudad Victoria donde se da a conocer la agenda para la renovación de los comités municipales de los 43 municipios en Tamaulipas.

EDGAR MELHEM, es un hombre experimentado seguramente sabrá guiar por el buen camino político todos estos procesos para llegar a enlistarse con buenas propuestas para el 2021 y aunque no lo crea ya se vislumbran algunos perfiles que den la pelea al resto de los partidos.

Mientras en México se hacen garras legisladores, funcionarios, gobernadores y demás por el tema de salud mejor conocido como INSABI, en China estará construido un hospital en 10 días para atender solamente pacientes con el Coronavirus.

Así deberían atenderse los temas de salud y en su totalidad pero a aquí todo es lento como quien lo gobierno hay que reconocer que la experiencia es buena pero la energía también así que cual de las dos es mejor; porque nuestro PEJECITO tendrá experiencia pero le falta meter acelerador.

En Matamoros, MARIO LOPEZ sigue entrampado con los temas de los migrantes y de ahí no pasa y ahora con el éxodo que se espera termina el 2020 y ya nomás le quedaría hacer el papel de poner algún candidato balín para pasar su administración y terminarla.

Qué triste ver que niños aprenden a usar armas a los ocho años porque a los doce ya deberán estar listos para servir como autodefensas en sus comunidades porque el gobierno no genera seguridad para el país.

Aunque otros que conocen los pueblos de aquellos lugares de Chiapas, dicen que los habitantes que viven en esas tierras las cuidan porque la amapola se da mucho y es buen ingreso de dinero. Sea lo que sea el caso es que no se están haciendo las cosas bien y cada día los niños crecen sin valores ni por su propia vida menos por los del país, así que pronto tendremos generaciones que como les vamos a llamar!!!.

El Gobierno de Tamaulipas puso a disposición de los buscadores de empleo, oportunidades para trabajar de manera legal y segura en el extranjero, en específico en provincias de Canadá.

A través del Mecanismo de Movilidad Laboral, que opera la Secretaría del Trabajo, diversas empresas han solicitado a profesionistas para desempeñarse como: Técnico en producción porcina, gerente hortícola, trabajador agrícola, inspector de calidad, inspector penetrante fluorescente, maquinista tornero en Control Numérico por Computadora y programador CNC.

MIGUEL ANGEL VILLARREAL ONGAY, titular de la dependencia, dio a conocer que se trata de empresas ubicadas en provincias como Winnipeg, Columbia Británica y Quebec, quienes ofrecen sueltos atractivos, los cuales van desde los más de 35 mil a los más de 62 mil pesos.

“El Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, facilita la vinculación y colocación de tamaulipecos, que buscan experiencias laborales fuera de su lugar de origen, y dada su profesión o experiencias, pueden alcanzar una mejor remuneración económica y calidad de vida”.

El funcionario declaró que el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, durante el ejercicio 2019, logró postular a más de 70 personas en diversos giros, como el de alimentos, horticultura o manufactura entre otros, y a la fecha se tiene a trabajadores que solo esperan el día y hora para iniciar sus labores.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com