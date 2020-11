CORRESPONDENCIA

Se recupera Victoria…

Por José Luis Castillo

La suma de los diferentes sectores de la sociedad, los empresarios, las autoridades y los medios de comunicación, además del impulso al trabajo que contra el tiempo imprime la alcaldesa Pilar Gómez, le permite a ciudad Victoria recuperarse y salir del estado crítico y desastroso en el que se encontraba.

La llegada de nuevos funcionarios, su experiencia y la visión integral que cada uno de ellos tiene permite avanzar en bien de Victoria, la suma de voluntades, darle a cada quien el espacio y la atención que le corresponde, tiene mucho que ver en el oficio político y de una administración municipal, eso les guste o no a muchos detractores, lo ha entendido bien Pilar Gómez y sus nuevos funcionarios.

No es casualidad ver a la alcaldesa de Victoria en los medios de comunicación, ahí se ve el trabajo fino de Eric Valdez, en el área de comunicación, que de una manera discreta, con su nuevo equipo de trabajo al estilo de Noé F, Rodríguez, hace lo que debe, relación, imagen, difusión, acuerdos y acciones del Municipio, y la alcaldesa, en los espacios informativos completamente en vivo demuestra su intereses de estar y hacer bien las cosas y eso nos da gusto, porque nos beneficia a todos.

Moisés Orozco, Cesar Saavedra, Rafael Salazar, Claudio Díaz Castañón, Javier Antonio Mota Vázquez, Isaac Ignacio Cervantes Nava, Arturo Vela, María Eugenia Prieto, además de Eric Valdez, son algunos de los nuevos protagonistas que se han sumado a las acciones del municipio y donde hay que decirlo, ya se ve los resultados, tienen oficio político, ¿Qué les costaba?

Por lo pronto, ya se ve la reacción de la capital a estas acciones, Victoria ésta en recuperación, la recolección de basura después de la renta de camiones, está a un 98 por ciento, “la idea es ir recogiendo y componiendo las unidades que dejaron casi inservibles”, dice Pilar, mientras que en el área de alumbrado se realizan en promedio 400 reparaciones mensuales que consiste en cambios de lámparas, rehabilitación de redes y sustitución de cableado, tan sólo del 1 al 16 de octubre se rehabilitaron 354 luminarias, en varias colonias y sectores de la ciudad.

La autoridad Municipal está cumpliendo con su compromiso y las obligaciones que tiene refiere la alcaldesa, “tenemos como municipio enfocando el presupuesto de egresos a darle seguimiento al programa de bacheo, la rehabilitación de tramos de vialidades que a la fecha suman 196, el tema de recolección de basura y 98 por ciento cubierto, sin dejar pasar, el tema de salud y recolección de 50 toneladas de cacharros para prevenir enfermedades como el dengue, además de las últimas obras de reparación de líneas de agua potable en la zona centro para eliminar fugas y así poder sectorizar el servicio a otras zonas de la ciudad para garantizar el abasto del vital líquido”, bien por Victoria, su autoridad y los victorenses, hay que decirlo.

Dos.-Los puentes internacionales siguen cerrados al turismo, por lo pronto hasta el 21 de noviembre en el caso del cruce de mexicanos y no hay noticias sobre una reapertura por cuestiones de la pandemia causada por el COVID-19, dice el alcalde de Nuevo Laredo Enrique Rivas Cuellar.

Rivas, esta alerta ante la llegada del fin de año, con ello el riesgo de contagios de este tipo de enfermedad, tendrá que ver la parte de la medicina y prevención en coordinación e las autoridades de salud, aunque dentro del plan e trabajo ya estima la instalación de módulos de apoyo a los paisanos.

Por lo pronto se habla de que el Programa Paisano Invierno 2020, estará vigente del 7 de diciembre al 8 de enero del 2021, y ofrecerán servicios mecánicos y médicos, además de información general, sin dejar pasar la seguridad.

El presidente Municipal lo reconoce, se colocarán en algún punto del Boulevard “Colosio”, porque se quiere blindar esa ruta, en donde se registran asaltos, principalmente en la salida del puente II, y por parte del Gobierno estatal, Francisco García Cabeza de Vaca ha dispuesto la vigilancia a través de un helicóptero en tanto los paisanos se incorporan a la carretera nacional.

TRES.-Para salir, mi pasión por escribir, me impulsa a estructurar estas líneas, hoy en esta difícil etapa me da la oportunidad de canalizar mis pensamientos y no ser presa de la incertidumbre, la angustia y el stress que la recuperación al terrible COVID-19 conlleva. Por eso lo haré, aun con las limitaciones de salud que enfrento, pero con el corazón en la mano.

