LAS AGENDAS

¡Se va Xico! Lo incorporan a la Secretaría de Salud

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Busca Mario Delgado aliados en Tamaulipas para llegar al CEN de MORENA. La “prueba de fuego” para Morena es hoy mantenerse a nivel nacional como una fuerza política independiente del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, por lo cual, el renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional será fundamental para la supervivencia y por ello, el diputado federal, Mario Delgado Carrillo estará en Reynosa esta semana para sumar aliados a su proyecto.

La división al interior del partido político que llevó a López Obrador a la presidencia de la república no es un desconocido, sin embargo, el liderazgo por la Presidencia del CEN de MORENA aumenta más las diferencias entre los grupos políticos y seguidores de quienes buscan esta posición, debido a que no solo está en “juego” el reposicionamiento político en los Estados, sino del mismo Congreso de la Unión y porque no decirlo, la continuidad en la carrera presidencial para el partido.

Delgado Carrillo recorre los estados del país en busca de captar seguidores y sumarlos a su proyecto, por lo que ha sido objeto de fuertes acusaciones de su misma bancada, como el mal uso de recursos públicos para actividades de legislativas, utilizándolos para fines personales en la promoción de su persona para llegar al CEN de MORENA, entre las evidencias pesa una amplia campaña publicitaria en espectaculares y medios de comunicación, como si se tratara de una campaña para un puesto de elección popular; al respecto el diputado federal ha dicho que todo ello proviene de sus amigos, a los cuales les ha pedido mesura.

Por lo pronto, aquí en Tamaulipas seguramente lo acompañarán quienes están “apuntados” para alcaldías, diputaciones y hasta en la fila por la sucesión gubernamental. Vaya que hay interés por el CEN, ya hay 13 aspirantes oficialmente que cumplen requisitos para encabezar a MORENA.

Agenda de medios: Sacan a Xico de la Presidencia, va a una subsecretaría para entretenerse. Que dijo mi mamá que ¡siempre si! Y que por fin el alcalde Xicoténcatl González Uresti se convenció que no puede con el “´paquetote” que se aventó al querer administrar la capital de Victoria y terminó aventando la toalla y que dentro de las negociaciones que hizo para dejar la Presidencia municipal de Victoria pues fue permanecer en la nómina pública, por lo que ocupará una subsecretaria en la Secretaría de Salud.

El “trueque” es bueno, porque finalmente esperemos esté donde menos daño pueda causar, y aunque la vara queda súper abajo, lamentablemente quien lo sustituya no solo tendrá que recoger los pedazos que quedan de esta bella ciudad, sino que en un tiempo maratónico tendrá que buscar las mejores estrategias para generar un cambio, ya que desde este momento ya se habla del “voto de castigo” para el Partido Acción Nacional, en la capital del Estado. No obstante Xico “amenaza”, advierte y no descarta ir por otro puesto de elección popular.

Agenda ciudadana: Aumentan casos de Dengue, se asoma temerosamente influenza. A pesar que los contagios por Covid 19, están lejos del control, en diferentes ciudades de Tamaulipas aumentan los casos por Dengue y es que las lluvias más recientes han venido a cumplir la retrasada campaña de abatización en las principales ciudades urbanas y rurales, mientras que también se reportan los primeros problemas de influenza.

Ciudad Victoria se convirtió en el epicentro de la pandemia con más casos de Covid, mientras que en la mayor parte del estado los contagios permanecen estacionados, pero está muy lejos del triunfalismo que pregonan muchas figuras de la política. El problema social cada vez se complica debido a que no hay dinero para inyectarle a las campañas de descacharrización de patios, mucho menos para dispersar el abate para disminuir los zancudos que propician el dengue, zica y chicongunya; un panorama de salud social cada vez de mal en peor.

