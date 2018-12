PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Seguidores de Gattas desafían a MORENA

< Madruga burocracia federal en espera de JR

< FGCV da respuesta integral a discapacitados

1.- Ahí tiene Usted que lo debió ser un festejo de los “morenista” por el acceso de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, se convirtió en un intercambio de dimes y diretes luego de la incursión del grupo comandado por Eduardo Gattas con una marcha que a todas luces promovía un interés particular. Lo menos que dijo José Antonio Leal Doria, Presidente del Consejo Estatal de Morena, en esa ocasión, es que “este no es un acto de oportunismo, en Morena no hay espacios para políticos fantoches”.

Y la reacción de los seguidores de Gattás no se hizo esperar: “¡¡¡ El pueblo pone, el pueblo quita!!! Una respuesta desafiante, desde luego muy desafortunada, que no beneficia en anda al susodicho, por el contrario lo perjudica porque, ¿a quién puso el pueblo?, pues al señor Presidente y ¿es para él la advertencia?

Con esto pueden concluir las aspiraciones del expriista que traicionó al Tricolor en la campaña a diputado local, cuando pidió al electorado voto cruzado y finalmente perdió.

Después Gattás fue candidato de MORENA a la presidencia municipal de Victoria en los comicios de 2018, en los que nuevamente resultó perdedor. Esta participación dentro del proyecto de AMLO quizá le hace sentir que merece un puesto federal en una de las delegaciones que sobrevivan del recorte que precisamente este lunes debió ponerse en marcha. Ese es el origen del conflicto donde incluso hubo golpes en un acto de confrontación con Enrique Yáñez y cuyo desenlace no parece favorecerlo.

2.- Estos hechos ocurrieron el domingo por la tarde, pero este lunes la atención de las delegaciones federales estuvo en la posible presencia del titular especial para coordinar esas dependencias, las que sobrevivan a las implacables tijeras que se operan desde el centro, pero cuya ejecución local estará a cargo de José Ramón (JR) Gómez Leal.

Por lo pronto la burocracia federal llegó puntualita a sus labores pero se quedaron esperando, no hubo la presencia de ningún portavoz de la nueva administración. Trascendió que JR operó en sus oficinas, cuyo domicilio aun es desconocido.

Lo que le puedo comentar es que JR Gómez Leal estuvo en Cd. Victoria, que incluso fue visto en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, se especula que quizá se celebró la reunión semanal rotativa del gabinete de seguridad que usualmente es presidida por el Secretario General de Gobierno y a eso se debió su presencia. En el escenario militar hubo un evento encuadrado en el servicio militar, donde los jóvenes que decidieron obtener su cuartilla mostraron las habilidades que les dio el adiestramiento, pero en ese acontecimiento no estuvo el coordinador de delegaciones federales.

3.- En otro tema le comento que con el propósito de proporcionar una respuesta integral a las necesidades básicas de personas con discapacidad en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca concretó acciones de capacitación y formación de elementos claves para aterrizar en los ayuntamientos de la entidad y en los DIF municipales una cultura de igualdad, inclusión y sobre todo de no discriminación para personas con capacidades diferentes.

En este proyecto participa la sociedad civil convocada en su oportunidad por el Gobierno del Estado y que de manera honorífica se integró al SIPRODDIS (Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derecho de las Personas con Discapacidad), cuya Secretaría Ejecutiva está enlazada con entes en cada municipio.

La instrucción del gobernador García Cabeza de Vaca es en el sentido, de proporcionar a través de cursos información sobre el marco jurídico nacional, local e incluso internacional sobre los derechos de las personas discapacitados. Ya no son simples cortesías, hay obligaciones del gobierno y de las personas, para hacer cumplir estos derechos y dar protección a quienes lo necesitan por estar limitados por una discapacidad.

Y la mejor forma de dar cumplimiento a lo establecido por la ley, es difundiendo su contenido y en esas están con la capacitación y formación de elementos que deben llegar a todos los municipios, y con ello Tamaulipas da cumplimiento a los compromisos contraídos como parte del Estado Mexicano, en los acuerdos y tratados internacionales, para la implementación del modelo social en las políticas públicas dirigidas a la atención de las personas con discapacidad.

EN CORTITO:

<<< La navidad ya está aquí y este lunes el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca encendió los árboles navideños y pistas de hielo de Reynosa y Matamoros. Acompañado de su esposa Mariana Gómez y de los alcaldes Maki Ortiz y Mario Alberto López respectivamente el mandatario encendió las luces multicolores que anuncian la alegría de estas fiestas.

<<< El rector de la UAT, Andrés Suárez Fernández también emprendió su periplo por las ciudades donde hay planteles universitarios para presidir los convivios navideños con personal sindicalizado y es el caso de Nuevo Laredo a donde arribó acompañado de su esposa, la señora Cristina Canales de Suárez. La primera autoridad universitaria llevó el mensaje de buenos deseos propios de esta temporada, pero también la invitación a emprender el año próximo con mayor tesón y entusiasmo las tareas donde desempeñan un papel muy importante en el cumplimiento de los nuevos retos de la Casa de Estudios.