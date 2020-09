[email protected]

SEGUNDO INFORME: LOS SALDOS PENDIENTES SON MUCHOS MAS

Al hacer una somera evaluación de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, que entregara hoy en la Cámara de Diputados, el presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos Walther, en video conferencia dijo que si bien hay que reconocer que es bueno que su gobierno atienda la ruta de la globalización y que se tenga el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, los saldos pendientes son muchos más.

Categórico el líder empresarial admitió que el segundo informe de gobierno indudablemente lleva a reconocer su apuesta a la globalización, pero dijo que también pone en evidencia la falta de políticas adecuadas para atender la crisis sanitaria y económica que vive el país. Dio por seguro que el segundo informe tendrá “pronunciamientos más políticos”, porque eso va más con el estilo presidencial.

Dijo que es evidente que “donde tenemos los mayores saldos en cuentas por pagar a la población, tienen que ver con la pérdida del empleo, con la falta de políticas públicas adecuadas para atender la pandemia, en la dimensión de salud y también en la dimensión de sus implicaciones económicas, apuntó el presidente de COPARMEX.

Luego se fue al grano y expuso que los programas sociales que aplica el gobierno federal terminaron con las reservas de única vez que existían y es necesario poner freno a ello para no causar desequilibrios fiscales.

Aceptó coincidir con la apreciación del titular de la SHCP. “Este gobierno ha gastado de más en los programas sociales, se ha acabado las reservas de única vez que existían, prácticamente de todos los fondos que se fueron conformando en las tres administraciones….”en ese tipo de gasto recurrente es necesario ponerse un freno para no incurrir en un desequilibrio del flujo de las finanzas públicas”, dijo.

Finalmente consideró que lo que el gobierno debiera hacer es atender el desempleo y proteger a la actividad productiva mediante programas específicos para atender la crisis sanitaria y económica que propició el COVID-19, en ese caso se puede contratar la deuda.

Sentimos como analistas políticos que todos los astros ya estaban alineados para que la ex gobernadora de Yucatán, ex senadora, ex diputada federal y ex presidente nacional del PRI, Dulce María Sauri Riancho, asumiera el cargo de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero alguien rompió el acuerdo y simplemente no alcanzó la mayoría calificada requerida.

En lo personal creemos que le tuvieron miedo a la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, por su basta experiencia que tiene en éstas lides y y el carácter que ha demostrado en el desempeño de todos los cargos que ha ocupado a lo largo de sus carrera política. Fuera del PRI no hay otra Dulce María Sauri Riancho.

Así las cosas la presidenta saliente, la panista Laura Rojas, dio a conocer ayer mismo que su Mesa Directiva permanecerá hasta el próximo 5 de septiembre y de antemano citó a sesión del Congreso, ya que se recibirá el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ni siquiera la dejaron llegar con todo y que Sauri Riancho llevaba en la planilla como vicepresidentes a Dolores Padierna de MORENA, Javier Azuara (PAN) y Sara Rocha, del PRI.

El “noroñas” andaba llora que llora por los rincones, asegurando que le robaron la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero soñador al fín, dijo “yo soy el presidente de la Cámara de Diputados en el corazón de México”. Como el presidente legítimo de México. Se destrampó gacho y le salió su verdadero “yo”.

Por su parte el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, saludó la expresión a favor de la legalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador que hizo ésta mañana y agradeció a los coordinadores por mandar un mensaje a los mexicanos de civilidad y capacidad política.

Tal como los creeímos desde el día 6 de agosto en que atacó duramente al gobierno de la bendita Cuarta Transformación, además de vertir enérgicas críticas al proyecto del mandatario nacional, ayer rodó la cabeza de Víctor Toledano, que venía ocupando el cargo de titular de la SEMARNAT, el que ahora va a ocupar María Luisa Albores, la que a la vez deja la Secretaría de Bienestar.

El pasado 5 de agosto circuló en redes sociales un audio de Toledo, en el que arremete contra el gobierno de la CT y contra los intereses que tienen los integrantes del gabinete presidencial e incluso, los del presidente AMLO, no van acorde con los seis ejes trazados por la SEMARNAT.

Pero Toledo, un hombre de basta experiencia, ni se asustó ni amilanó, por lo que dijo y sacó al aire, sabedor de que ya estaba fuera del equipo presentó sin más trámite su renuncia, supuestamente la estaban estudiando, pero al parecer también ofendió a jefe de la oficina presidencial, Romo, de apellido y se lo acabó.

Al que ahora vemos caminando rumbo al cadalso es al titular de Hacienda, Arturo Herrera, del que creemos que ayer se fue de la boca y habló demás sobre de la difícil situación que atraviesa el país, lo que creemos que para el mandatario nacional es imperdonable. Pero gente capaz como Arturo Herrera no abunda y creemos que para darle tronco la va a tener que pensar dos veces.

Por cierto la Facultad de Música y Artes de Tampico “Mtro. Manuel Barroso Ramírez” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el seminario “Diálogo entre Pares”, en colaboración con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

El seminario web desarrollado en dos ocasiones por medio de la plataforma Microsoft Teams, permitió a los profesores de la UAT generar un intercambio de ideas y experiencias con docentes de la Facultad de Música de la UNICACH, en temas de la impartición de cátedra, los nuevos retos ante la pandemia y el conocimiento y utilización de nuevas herramientas pedagógicas.

Dentro de los temas están : Los efectos de la pandemia, Desafíos psico-socio-tecnopedagógicos, Reinversión de medios digitales, Generación de contenidos virtuales para la cátedra de instrumentos, Alternativas de entrevistas y conciertos en línea.

Los académicos compartiéron también los temas : Herramientas tecnológicas de producción musical, El nuevo camino de intercambio, Dirección online de ensambles corales, Nuevas oportunidades en la pandemia, Optimización de recursos tecnológicos y Hallazgo de la impartición de cátedra instrumental a distancia. Y vamos por más.

