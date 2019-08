DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA

SEGURAMENTE ESTA SEMANA CITAN A DECLARAR A ALCALDE DE MATAMOROS POR DEMANDA.

EN CUMBRE DE CAMARAS DE COMERCIO EN McALLEN PIDEN LA URGENCIA DE UNA REUION DE AMBOS PRESIDENTES; MEXICO Y E.U.

UNA VIDA SIRVIENDO A LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES; DEISA JULISSA, SE DESPIDE DE REGIDORES Y SINDICOS EL PASADO JUEVES.

Podría ser citado a declarar el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, por la demanda interpuesta por la periodista CLAUDIA VELÁZQUEZ, por difamación la próxima semana, debido a los procedimientos judiciales que se llevan a cabo en estos casos.

En días pasados la reportera fue objeto de publicaciones ofensivas de parte de una página que maneja el hijo del Director de Comunicación Social del Ayuntamiento, MIGUEL GARAY AVILA; la comunicadora hizo responsable en la demanda al alcalde, a MIGUEL GARAY TORRES y a su padre quien funge como responsable de la buena imagen de la administración.

Lo anterior debido a una serie de actos que se venían presentando desde el mes de marzo según dio a conocer CLAUDIA VELAZQUEZ, en los cuales se manejaban ofensas en su contra, solamente que la última fue demasiado fuerte y en su vida personal.

Incluso la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional continua el caso de acuerdo a la información que recabaron vía internet y de acuerdo a entrevista con la misma comunicadora a quien asesoran desde el centro el país.

Aunque la periodista no ha recibido ningún apoyo de organizaciones y asociaciones periodísticas de Matamoros y Tamaulipas, si hay a nivel nacional organizaciones que están muy atentas al seguimiento de esta violación en contra de la Libertad de Expresión.

El pasado martes las periodistas que fueron difamadas en la página Noticias Tamaulipas que administra MIGUEL GARAY TORRES, CLAUDIA VELAZQUEZ Y ARELY LOPEZ, sostuvieron una reunión con el Secretario del Ayuntamiento, a petición de un grupo de regidores de la comisión de Derechos Humanos, que encabezo la regidora VILMA GARCIA, sin embargo a casi una semana del encuentro con FEDERICO FERNANDEZ, no hay respuestas a las peticiones de las periodistas entre las cuales solicitaron una disculpa pública, así como la destitución del Jefe de Prensa, MIGUEL GARAY AVILA.

Se espera que las cosas cambien en la administración y que dejen de hacerse socarrones ante situaciones que deben mover a fin de hacer mejores las funciones que les corresponde en cada una de las áreas; el alcalde aún está a tiempo de generar un cambio que se vea reflejado en la atención a los ciudadanos.

Los enfrentamientos que se generan entre los mismos grupos en la administración podrían dejar muy val visto al alcalde incluso con situaciones de tipo legal como la que ya enfrenta con las periodistas, caso que debió ser consensado en la parte de prensa y no provocado por esta misma.

Hablando de cosas buenas en la administración, porque también hay gente muy profesional y dedicada sin distingo de partidos; porque gracias a ellos se mantiene parada la administración no por los que llegan; los empleados sindicalizados, quienes saben a la perfección lo que se debe hacer y sin embargo muchas de las veces o siempre no les dan la oportunidad porque su lugar al parecer es estar ahí muchos años hasta que les llega la jubilación.

Y esta ocasión vamos a hablar de DEISA JULISSA URBINA RODRIGUEZ, quien después de 26 años, y casi nueve administraciónes, dejo las instalaciones de la Presidencia Municipal para gozar la vida, ya que durante todo este tiempo sirvió sin distingos de color a muchos alcaldes, a muchos regidores y siempre, atenta, educada y con sentido ético.

Cuantas historias, cuantas cosas habría vivido la guapa DEISA, sin embargo todos esos secretos se los guardo, se los llevo y ahí se quedaran porque si algo la distingue es su lealtad, al trabajo y a la amistad.

Copia de su perfil sobre la despedida que publico

Hoy por fin me decidí!!!! Después de 26 años cierro mi ciclo como empleada del Municipio de Matamoros Tamaulipas 😬😬😬😬 Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje, a los Síndicos que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, toda mi agradecimiento al Sr. Jorge A. Pérez González de quien recibí la invitación de iniciar a pesar de mi edad 😬😬😬, al CP Rodolfo Simón Hernández Piña (porque la gente nunca se acaba) 😅, al Sr Alfredo Bazán Serreta que me regreso de mi transe por la biblioteca 🤣🤣🤣🤣, a mi adorado Tío Lic. José Luis González Benavides, mi queridísimo médico MVZ Luis Enrique Leal García, Lic. Juan Carlos Cisneros, Lic. Héctor Antonio Hernández Canales gracias por todo tu apoyo cuando más difícil fue mi vida 🙂😇, a la Lic. Alma Bertha García Betancourt 😘😘, a la Señorona Chula Ramírez 😇 (que hoy cumpliría años 🙁) y por supuesto a mi Sindico Mtra. Gloria Edith Sánchez Delgado 😘😘 gracias por todo!! A toooooooodos los Síndicos y Regidores que durante estos años conocí, verdes, rojos, azules, amarillos, guindos y de quienes conservo muy bonitos recuerdos y Bellas amistades!!!!

A mis compañeros y ex compañeros de área, de edificio y de municipio, que muchos se convirtieron en cómplices, confidentes, amigos, comadres, hermanos! A mi glorioso Sindicato…Fue un placer!! 😊.✌🏻😘

Hermanos Yesy, Rami, Negro, ahora agárrense, me tendrán que aguantar!!!

Con todo cariño a nuestra apreciada DEISA quien atendió a la prensa siempre con mucho profesionalismo, siempre dándonos nuestro lugar y atención, yo también te quiero amiga y te deseo lo mejor en lo que venga para tu vida, un poco de lo mucho que nos diste, y le diste a Matamoros atendiendo al público que llegaba para preguntar por algo o por alguien: que la vida te siga dando cosas bellas que es lo que mereces.

CUMBRE DE CAMARAS EN McAllen.

Los temas que se trataron en esta cumbre la cual se llevó a cabo en McAllen, Texas, ayer viernes, los representantes de las diferentes cámaras de comercio en ambos lados del país el objetivo fue analizar y proponer estrategias que alienten la inversión y buena convivencia en todas las vertientes entre México y Estados Unidos.

Dentro de los acuerdos emanados de esta reunión destacan el hacer un llamado binacional para que los presidentes AMLO Y Tremp sostengan una reunión, ya que desde que el presidente de México asumió el cargo no se ha dado un acercamiento de los presidentes acción que manda una señal negativa a los mercados puesto que marca un aparente distanciamiento entre mandatarios.

Además se acordó el buscar una equitativa redistribución de los migrantes que esperan deportados por EU en la frontera de Tamaulipas su proceso administrativo ante un juez migratorio.

Se destine mayor presupuesto a Puentes internacionales, inclusive la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, propuso el realizar un estudio conjunto para valorar el impacto económico que representa para las ciudades fronterizas la falta de personal en los cruces de ambos lados de la frontera, pidiéndose además que ambos gobiernos, la SEGOB y SRE tomen cartas para que factor migrantes no incida en afectación al intercambio económico y comercial que por estos se da.

Con la presencia del Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de la República Mexicana (CONCANACO/SERVYTUR) Arquitecto José Manuel López Campos, como invitado central se dio inicio a la cumbre binacional de Cámaras de Comercio Tamaulipas y Texas en McAllen Texas,

Fue el Vicepresidente de Zona Noreste de CONCANACO Julio César Almanza Armas, quien dio la bienvenida a los presentes, posteriormente La Alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez y el Alcalde de McAllen Jim Darling como ciudades hermanas anfitrionas agradecieron la presencia de los invitados a esta cumbre binacional.

