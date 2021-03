RELOJ POLITICO

SEMANA DECISIVA PARA REYNOSA DEL 14 AL 20.

RINDEN PROTESTA REGIDORES SUPLENTES

A los partidos políticos no les queda mucho tiempo para la definición de sus candidatos, tienen hasta antes que termine este mes para el registro ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM)|.

El partido Movimiento de Regeneración nacional MORENA, es el único que falta y aun no tiene los nombres de quienes abanderaran la lucha electoral en las urnas del 6 de junio.

Nos referimos a Tamaulipas para conocer los nombres de los candidatos a alcaldes, diputados federales, locales, síndicos y regidores para que sean registrados ante el IETAM y estar listos para iniciar campañas a partir de los primeros días de abril.

Mientras, la coalición MORENA PT no tiene definido los nombres de los candidatos los rumores en los cafés y mentideros políticos están a la orden del día y, una de las más fuertes que anda de boca en boca es sobre el posicionamiento del ex presidente del DIF CARLOS PEÑA ORTIZ, con una aceptación de casi 12 puntos arriba del candidato del PAN y un 20 por encima del PRI, aun cuando no se ha confirmado si va por la candidatura, si por morena o cual otro partido el caso que flotan en el aire una serie de comentarios en pros y contras como es natural en vísperas de la contienda electoral en puerta.

Se habla que, CARLOS ORTIZ PEÑA, ira como candidato externo y hasta se ha publicado en redes una gráfica en barras que atribuye en un posicionamiento de 35 puntos, frente a 24 del Pan y 11.7 del PRI. La grafica no contenía el nombre del presunto candidato de Morena por lo que no se sabe por cual partido va.

Pero el rumor correr fuerte al grado tal que todos piensan que va por morena pero sin ser confirmado o desmentido por nadie.

Por eso señalamos al inicio que el fin de semana entrante será decisivo para conocer sobre los nombres de las candidaturas, el plazo vence el 31 de este mes.

En lo que corresponde a los nombres de los militantes de morena que son mencionados con más posibilidades para ser candidatos son, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, MARCELO OLAN y HUMBERTO PRIETO, que no tienen mancha política de los cuales se seleccionara el mejor posicionado electoralmente.

Se está hablando de féminas pero quedan descartadas ya que la candidatura a la alcaldía corresponde a varón de acuerdo a la paridad de género de la coalición MORENA PT.

En otra orden de ideas, en política lo más inesperado puede pasar y esto viene a colación a lo que puede suceder después que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, rinda el V informe de gobierno de su administración en el caso del desafuero que hay en su contra por el gobierno federal y su previsible desenlace con el voto mayoritario de los diputados federales de Morena, será el principio del desgarrador descalabro a los candidatos del PAN.

Dígase o no la enorme descarga mediática que ya desacredita al gobernante y descalifican al ejecutivo estatal y la pregunta esta en el aire cual será el destino inmediato de darse el desafuero que sigue en la cámaras de diputados esperando que llegue la fecha para dar el fallo final.

Todo ello hay que agregar sobre los candidatos designados por acción nacional que algunos de ellos ya están muy vistos y desgastados que seran fácil derrota de sus rivales opositores.

En otra tema, la alcaldesa MAKI ORTIZ, presidio ayer la sesión ordinaria de cabildo virtual y solo con presencia física de los nuevos integrantes del cuerpo edilicio que suple a los titulares.

La presidente municipal tomo la protesta a 9 regidores suplentes que toman posesión en forma interina, PASTOR IGNACIO LOZANO HIGA, 5º regidor, ARMANDO MICHEL CASTILLO, 10º regidor, CINTIA MICHEL RAMOS, 12º regidora, HUGO CESAR OLVERA GARCIA, 19º regidor.

También rindieron protesta MAIRA ROSALINDA DELGADO MARTINEZ 16º regidora, VICENTE ALEJANDRO GONZALEZ, 21º regidor, MARTHA RUBIO MONCAYO 4º regidora, MIRIAM GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ 14º regidora y RAMIRO GARZA TREVIÑO, 17º regidor.

Cambio de tema, en los sorpresivos cambios que se pueden dar en los partidos puede ser los cambios de candidatos antes que sean registrados y dentro de los rumores propios en tiempos electorales se habla que en el PRI habrá cambio de candidato.

Ante el fracaso del candidato BENITO SAENZ, quien desde que fue nombrado no levanta un ápice podría darse el cambio de caballo a mitad del rio.

Primero se haba que una mujer MAYRA DEL ANGEL, pero el rumor cobro fuerza que el ideal sería OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ, considerado como candidato de peso político y ahora que el ejecutivo estatal está enfrentando el proceso de desafuero de parte del gobierno federal, el ex alcalde priista puede regresar y calarse como el candidato.

Como la ve usted estimado lector esto pondría al PRI en la pelea electoral.

Pronto se conocerá si es verdad el rumor o simplemente quedara en eso.

Ultima hora, este día el aspirante a precandidato a la presidencia municipal por Morena ARMANDO JAVIER ZERTUCHE, hará importante pronunciamiento.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

