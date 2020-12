Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Senado contra Congreso

Aunque el Congreso de Tamaulipas aprobó que se modificara la cantidad de Magistrados del Tribunal Electoral de la entidad, para que, una vez concluida el mes pasad la labor de dos de ellos, María Concepción Reyes Reyes y Edy Izaguirre Treviño, ya no fueran cinco, sino tres, como quiera la lista de quienes hicieron llegar sus papales al INE y al Senado de la República fueron muchos y muy conocidos.

Es hasta podría decirse que se pusieron de acuerdo para ser mucho y de esa forma evitar represalias, dado que, su postulación sonó a indisciplina respecto a la decisión del Congreso del Estado para bajar de cinco a tres la cantidad de Magistrados que deben despachar en el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

El Senado de la República, si voltear a ver la determinación del Congreso del Estado, concluyó el proceso de designación de los dos consejeros que sustituirían a los que cumplieron con su encargo y fue así como los finalistas fueron el abogado Edgar Iván Arroyo Villarreal y el Mtro René Osiris Sánchez Rivas, ambos con experiencia en asuntos electorales, porque han trabajado en instancias de esa naturaleza.

Por aquello de que el Senado y el INE mantuvieran vivo el proceso par la designación de los Magistrados sustitutos, le entraron el propio Edy Izaguirre Treviño que concluyó su chamba y por tanto buscaba la reasignación, también Juana Laura Hurtado Torres, Eduardo Leos Villasana, Luis Moreno Severa López y Noé Sáenz Solís.

Algunos conocidos como Gerardo Terán Cantú, quien fuera Delegado de la SEP y funcionario de primer nivel en la Secretaría de Educación estatal en forma reciente, Luis Alberto Saleh Perales, quien está dentro del Tribunal Electoral en calidad de Secretario y que no deja de soñar con que, algún día será Magistrado.

El Mtro José Francisco Salazar Arteaga, que fue relevado hace apenas unos meses de la Secretaría Ejecutiva del IETAM por que el Magistrado presidente Juan José Ramos Charré, aceptó que llegar a ese cargo un tamaulipeco avecindado en Nuevo León que, aunque con carrera de ingeniería, por muchos años se ha dedicado a tareas de carácter electoral, Juan de Dios Álvarez Ortiz.

También les dieron las gracias por participar a Raúl Morales Cadena quien fuera Procurador y ha pasado por los Tribunales normales, aunque alguna vez lo tuvo en sus terrenos, porque antes de que la sede se cambiara al ex edificio del Congreso del Estado, operó en un edificio de su propiedad ubicado por la calle Cinco de Mayo o 16, al norte de la ciudad, allá en la época en la que, uno de los Magistrados fue el abogado Alejandro Etienne Llano.

Además presentaron sus cartas credenciales para ser Magistrados y no llegaron, Miguel Enrique Martínez Leal, Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, Hugo Víctor de León Alonso, Jesús Eduardo Hernández Anguiano, Jorge Alejandro Durham Infante y Elizabeth Delgado Hernández.

Otros más conocidos por su relación actual y reciente con el IETAM o las actividades electorales de la entidad fueron la abogada Tania Gisela Contreras López, el Mtro Oscar Becerra Trejo, la Mtra María de los Ángeles Quintero Rentería, Raúl Robles Caballero y Frida Denisse Gómez Puga.

A otros que les dijeron no en el Senado de la República, fueron a los abogados Andrés González Galván, hijo del exalcalde de Madero, José Guadalupe González y Pablo César Figueroa Cortés.

Todos los aspirantes fueron entrevistados en las instancias de designación y al final de cuentas el Senado dijo que serán Magistrados, Arroyo Villarreal, que se desempeñaba como abogado en el IETAM y el Mtro Sánchez Rivas, quien hace unos meses llegó a la titularidad de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales y en la que, deberán de designar lo antes posible a una personas, porque en medio del proceso electoral en que se encuentra Tamaulipas, mínimo todos los espacios relacionados con las elecciones, tienen que estar ocupados.

Puede suceder y por tanto debe quedar asentado, que los dos Magistrados Electorales nuevos, puedan tomar posesión de sus cargos, pero, dejarlo a partir del primero de enero, ya que, en el Decreto aprobado por el Congreso del Estado para modificar la Legislación y que solo haya tres en lugar de cinco Magistrados Electorales, está bien claro que, en caso de que el Senado de la República designe las dos personas que sustituyan a Reyes Reyes e Izaguirre Treviño, solo podrán estar hasta el último día de diciembre de 2020.

Pensar que haya moneda en el aire, sería decir algo simple, pero, es mucho más que eso, el Congreso del Estado contra el Senado de la República o viceversa.

Los otros

Por cierto, en asuntos del mismo Senado de la República, el Legislador Américo Villarreal Anaya, preside desde esta semana la Comisión de Salud, porque el Senador Miguel Ángel Narro Quintero se fue a buscar la nominación del partido Movimiento de Regeneración Nacional como candidato a Gobernador del Estado de Nayarit. Ante ello, esa Comisión de Salud, podría generar en un tiempo corto dos candidaturas a gobernadores, ya que, el tamaulipeco que fue funcionario de salud, pretende ser postulado también por ese mismo partido para contender en la elección del 2022 de la entidad.

Hay un reporte en el sentido de que, la encomienda que le fue asignada desde el comité nacional del partido por el que ganó la Senaduría en el 2018, la habrá de realizar otra persona, de tal manera que eso le permite estar de nuevo en el desarrollo de una agenda personas relativa al cien por ciento con Tamaulipas y su proyecto personal a mediano plazo.

Por otro lado, algo sucedió con la representación del partido de nueva creación Fuerza Social por México cuyo membrete en la entidad se supone adquirió a buen precio el empresario de la rama educativa, Francisco Chavira Martínez, porque no entregaron la plataforma electoral el día 10 de diciembre pasad como lo establece la Ley y a partir de ello se dejó en claro que podría no intervenir en el proceso de elecciones local.

Hace apenas unos días el experredistas, ex independiente y ex aspirante a regeneracionista había designado a una de sus incondicionales para que manejara el partido, sin embargo, es probable que las cuentas no salieron, porque la primera actividad apegada a la Ley debieron de elaborar como producto de un análisis profundo de aquello que quisieran como bandera de campaña.

Los que cumplieron fuero nueve partidos políticos, el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Regeneración Nacional, Encuentro Solidario y Redes Sociales progresistas.

De entre ellos deberán salir las coaliciones que también están permitidas por la legislación electoral y deben de quedar registradas antes del dos de enero venidero. Las versiones que circulan, son en que, la mayoría de los partidos irán solos, pero, todavía quedan unos días para definir quienes le entran con quienes.