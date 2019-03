SENADOR JOSE NARRO PRESIDIRA FORO AGRARIO

CLARO Y DIRECTO

ESTE VIERNES EN PUNTO DE LAS 10 DE LA MAÑANA SE LLEVARÁ ACABO LA CELEBRACIÓN DEL FORO AGRARIO “POR UNA NUEVA REGLAMENTACIÓN AGRARIA EN MÉXICO” el lugar de reunión será el teatro Juárez, de cientos de productores agrícolas, han sido invitados a esta importante reunión, y que será presidida por el Senador de la República DR. JOSE NARRO CESPEDES Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de la República y que además es el Dirigente Nacional del CNPA” COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA.

ESTA REUNIÓN AGRARISTA TRATARA LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY AGRARIA, dentro de esta se encuentra, el código agrario social, el papel de la mujer en la ley agraria, la propiedad social, el cooperativismo en los tiempos del cambio, esta iniciativa de ley es del PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA EL SENADOR, DR. JOSE NARRO CESPEDES.

SEGÚN INFORMACIÓN DEL ORGANIZADOR DEL EVENTO, MVZ. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ SE TIENE CONTEMPLADO UNA GRAN CONCURRENCIA DE DELEGACIONES DE AGRICULTORES DE TODO EL ESTADO, así como cooperativistas, citricultores, pequeños propietarios e ejidatarios, dentro de los trabajos de este foro habrá mesas de dialogo e información de reglas de operación de los programas agropecuarios que la presidencia de la república pondrá en marcha en todo el país en apoyo del campo mexicano.

EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS, MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VACA Y LA DELEGADA DE LA CRUZ ROJA EN EL ESTADO, VIRGINIA TOGNO MURGUÍA, PUSIERON EN MARCHA LA COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA EN EL AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN VICTORIA.

LA META A SUPERAR EN ESTA COLECTA ES DESPUNTAR LA ANTERIOR QUE FUE DE MÁS DE 6 MILLONES 200 MIL PESOS EN EL 2018, y que con el apoyo del gobierno estatal y el sistema DIF se tratara de rebasar esta vez, así lo manifestó el mandatario estatal.

EL GOBERNADOR GARCIA CABEZA DE VACA INVITO A LOS EMPRESARIOS, SECTORES PRODUCTIVOS Y COLABORADORES de la administración estatal a que apoyen a la cruz roja a través de los donativos.

“HAY UNA EXPRESIÓN QUE CABE MUY BIEN EN ESTE DÍA TAN IMPORTANTE PARA TAMAULIPAS Y PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA Y QUE TIENE QUE VER CON LA COLECTA: NADIE ES TAN RICO COMO PARA NO NECESITAR A LA CRUZ ROJA Y NADIE ES TAN POBRE COMO PARA NO PODER DAR UN PESO A ESTA COLECTA. POR ESO ME DA MUCHO GUSTO ESTAR AQUÍ en un reconocimiento hacia el trabajo que hace la cruz roja mexicana y especialmente la delegación Tamaulipas”, manifestó el mandatario.

ESTE JUEVES EN VILLA PROGRESO SE CELEBRÓ EL TRADICIONAL DIA DEL TURISTA QUE SE ORGANIZA CADA AÑO CON UN EVENTO CULTURAL AL CUAL ASISTIERON ALREDEDOR DE 10 MIL CIUDADANOS DE ESTADOS UNIDOS Y DE CANADA a este espacio que organizo el ayuntamiento de rio bravo, ahí el alcalde CARLOS ULIVARRI Y LOS MAYORES GERARDO ALANIS, SERGIO CORONADO Y HENRY HINOJOSA JUNTO CON EL SECRETARIO DE TURISMO FERNANDO OLIVERA, refrendaron lazos de amistad y se comprometieron a seguir cooperando en beneficio de los comerciantes de ambas fronteras.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS SUSCRIBIÓ UN CONVENIO CON LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, sobre la generación de la firma electrónica de funcionarios y de personal que participa en los procesos financieros y administrativos, por la UAT EL RECTOR JOSE SUAREZ FERNANDEZ Y EL CONTRALOR GUBERNAMENTAL, MARIO SORIA LANDERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.

LA CEREMONIA FUE REALIZADA EN EL EDIFICIO CENTRO DEL GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CAMPUS VICTORIA, el contralor SORIA LANDERO destacó la importancia que representa este acuerdo en el que la UAT se integra a los nuevos procesos que fortalecen la transparencia y rendición de cuentas.

“ESTE CONVENIO VIENE A PROPORCIONAR UNA FACILIDAD A LOS USUARIOS DE LA FIRMA ELECTRÓNICA PARA HACER MÁS EXPEDITOS LOS TRÁMITES GENERALES. los convenios inclusive ahora van a poder ser de manera electrónica y todos los actos que se puedan realizar y que formalmente se hacían en papel”, explicó el funcionario.

EL PRESIDENTE DE NUEVO LAREDO ENRIQUE RIVAS CUELLAR Y 19 ALCALDES DEL PAÍS, SE REUNIERON CON LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, OLGA SANCHEZ CORDERO, a quienes le plantearon los cambios que se han dado en las reglas de los rubros federales como ramo 33 y sus reglas de operación.

ENTRE LOS TEMAS QUE TRATO EL ALCALDE RIVAS CUELLAR CON SANCHEZ CORDERO FUE EL TEMA DE LOS MIGRANTES y la coordinación que se debe de tener sobre las contingencias de migración, abordo también el edil la importancia que tiene para el país Nuevo Laredo en el comercio exterior de carga a Estados Unidos.

EL ALCALDE EXPRESO QUE FUE POSITIVA LA REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y QUE DEBERÁN de reunirse más seguido para estar atentos y dar soluciones a los planteamientos que cada municipio expone.

ENRIQUE RIVAS EXTERNO QUE COMUNICAR AL GOBIERNO FEDERAL EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ES IMPORTANTE para estar todos en el mismo canal y así generar mejores condiciones de beneficio para la población de Nuevo Laredo.

