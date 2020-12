T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SENADOR MONREAL, QUIERE HACER GOBERNADOR A SU CARNAL….!

X.-CON MARCADO CINISMO, RICARDO REGAÑA Y EXIGE A DAVID, SE ALISTE, PORQUE ÉL, “ES EL CANDIDATO A GOBERNADOR POR ZACATECAS”, ACASO: ¿ESO NO ES CORRUPCIÓN?

MUY A PESAR de que, en MORENA, se mofan diciendo “no comulgar con el amiguismo, cuatachismo, compadrazgo y nepotismo”, eso al Senador Ricardo Monreal Ávila, le es ambiguo, ecuánime e indiferente o sea que, “los buenos propósitos del Partido” del Presiente AMLO, del que, “Monreal, ahora anda colgado”, se los pasa “por el arco del triunfo”, porque el muy insensato, oportunista y ventajoso influyente Senador, “quiere que su ranchero hermano” DAVID MONREAL ÁVILA , deje el rancho y se vaya a Zacatecas, “para que le entre con todo al esquema político” porque, según Ricardo, ya tiene arreglado “que su carnal sea el abanderado de Morena, al Gobierno de Zacatecas”. Porque al Senador no le conviene perder Zacatecas. Y “él sabrá porqué”

EN UN AUDIO Ricardo Monreal, le dice a su hermano: OYE DAVID, “yo estoy peor que todos”, no te localizó, o sea como si yo fuera el candidato, yo estoy más preocupado que tú, “a ti te vale, te vas a dormir temprano”, estas aislado, no estás al frente de nada, es un desgaste todo David, yo no sé qué pasa, ya te renunció la candidata Guadalupe, como va irse también Carlos Armón. Y David le responde: “yo no estoy tomando esas decisiones”, no, pues tómalas David o dime, ¿quién la va a tomar?, Saúl o quién las va a tomar, “pues tu eres el candidato David”. Con esto, se confirma la corrupción del Moreno Senador de la República.

Y AGREGA, no te localizan David, “ya cámbiate a Zacatecas, tu eres candidato a gobernador”, ayer por no ir a Tepechitlan, “ya se te cayó una candidata”. Y David le responde a Ricardo: “por eso, pero yo no hice eso”, ¿pero quién lo hizo?, sino fuiste tú a la reunión que estaba convocada ayer, le recalca Monreal Ricardo a David. Y abunda: yo nunca dejaba de ir a ninguna reunión, aunque fueran dos gentes, no puedes dejar de ir a las citas que ya tiendes comprometidas.

ENSEGUIDA le señala, “te estuve buscando toda la noche, no pude encontrarte David” o sea no tengo necesidad, estoy peor yo, que si fuera candidato. Y por eso, no sé si ya hayas dimensionado el tema, Lolo ya se bajó, ya va irse, “los maestros no están incluidos en Guadalupe, y ya se van a ir”, o sea, “estamos excluyendo a todos”, ¡nombre David, estas en la comodidad total!, yo creo que no estás dimensionando el nivel del tema, te lo digo deberás, con toda seriedad. No sé, “Tienes todos los elementos para ganar y no te veo con ganas de ganar”, le sostiene.

LUEGO LE enmarca el Senador Ricardo Monreal a su carnal: “te están soltando todo David”, entiéndeme, ayer querían renunciar otros, hasta eso, todo se requiere de atención, apapacho, ya deja todo lo que traes, ahora dile a Arteaga, vente ya, Oso vente a ver que hacemos, ayúdenme, es tan difícil apapachar, esa es la política David. Está generándose y “carcomiéndose abajo la estructura de Morena”, se está generado un mal ambiente. Y le recrimina, todo “por falta de atención tuya”, por falta de apapacho, nadie se resiste a una atención política.

CON ESTA exposición del Senador Ricardo Monreal a su carnal David Monreal Ávila, “en un audio que anda en redes sociales” queda claro que, que “este perverso e influyente actor” del Gobierno de la Cuarta Transformación”, busca asegurar espacios públicos futuros y por eso regaña y exige a su hermano David, a que éste sea más responsable y tome con seriedad las decisiones políticas del Partido Morena. Confirmándose de esta manera, la instrumentación de “las viejas prácticas políticas internas del PRI”.

LO ANTERIOR, en mi punto de vista, me parece insólito y deshonesto que Ricardo Monreal Ávila, “pregone no comulgar con la corrupción, ni la impunidad, porque lo que hace el oportunista y gandalla Senador de Morena, es exactamente lo que tanto critica, cuyas prácticas ilegales, sin tenor a equivocarme, “él las hizo cuando era militante y actor del PRI”, ¿eso lo podrá negar?. Y seguramente, hizo lo mismo cuando fue candidato a Gobernador por Zacatecas, bajo las siglas del PRD y por eso ahora, obra en el mismo sentido, “al imponer a su hermano David como el candidato a Gobernador por Morena”. Él así lo dice y lo corrobora en el audio, que medio mundo en redes sociales ya lo ha escuchado. Y por ello, hay que peguntarle al cínico político Senador Ricardo Monreal ¿Acaso eso que haces, con tu hermano David, no es corrupción?

POR ESTE MOTIVO, hay que decirle a Monreal y a los Morenos que, “no deben lanzar la piedra y esconder la mano”, ni lanzar agua o tierra al aire porque les cae encima. Decimos esto, porque de nada sirve que en Morena, digan ser honestos, y que están del lado del pueblo y que quieren mucho a la gente, porque eso es mentira, como Ricardo Monreal lo soslaya en el audio: “hay que darles el apapacho y atenciones, porque así es la política, le subraya.

PERO MORENOS, como este presunto bandidazo de Morenal Ávila, son una gama de sinvergüenzas, con caretas de decentes y aun así, esta clase perversos políticos, consuman la osadía de “decirle a la gente que, “en el Gobierno de la 4-T, no se comulga con la corrupción”, pero eso que este señor Monreal hace, ¡es corrupción!. Y si la gente de todo el territorio nacional, ya está viendo el actuar de los presuntos delincuentes políticos “con charola de Morena”, por supuesto que tendrán que tomar las mejores decisiones en los eventos electorales futuros, porque “si los pueblos andan huyendo de los corruptos”, sin lugar a dudas tendrán que ver con realismo lo que en Morena sucede, porque el Senador Ricardo Monreal ha corroborado en redes, imponer como candidato a Gobernador por Zacatecas a su hermano David Monreal Ávila, y por eso repito, esto que Monreal hace, repito, ¿acaso es corrupción?.

