T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SENADOR MONREAL SIGUE ATACANDO A TAMAULIPAS”

X.-UTILIZA “AL PERRO PANTORILLERO”, PARA ATACAR AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS.

TAL PARECE que el Senador Ricardo Monreal Ávila, “tras bambalinas” mantiene su firme interés de “seguir atacando a Tamaulipas”, creando polvorines políticos sin sustento, en contra del Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a través de su fracasado operador político, el ya reconocido “perro pantorrillero Alejandro Rojas, quien motivado por “su patrón Monreal”, no cesa, en su propósito, de lanzar acusaciones en las redes sociales, contra el mandatario tamaulipeco, argumentando temas muy trillados, como el también trillado “espinoso caso de Monreal”, por los escándalos del hoy influyente Senador de la 4-T cuando éste, fungió como Gobernador de Zacatecas y luego como jefe delegacional en Cuauhtémoc en el 2017, habiendo dejado “una gran estela de trapacerías” en ambos espacios públicos, los que sin lugar a dudas, “irán saliendo a la luz pública”.

REZA EL ADAGIO que, “con la vara que midas, serás medido” y precisamente en este tenor, es en el que se encuentra el Senador Ricardo Monreal, pero no solo hay eso de por medio, porque de todos es conocido que el Jefe Parlamentario de Morena, en donde dicen que, “LA PATRIA ES PRIMERO”, aun en contra de lo que éste diga, no está descartado de los escándalos, generados por familiares y por gente cercana a él, cuyas personas, se han visto involucrados en delicados temas judiciales, sobre los que, el mismo Monreal, “ya se ha declarado ajeno a tales ilícitos”, pero con todo y eso, el Senador por su posición en la 4-T, “ya es blanco político”, porque hay versiones comprometedoras que, “lo señalan, como quien llegado el momento”, le dará la guerra, al propio presidente de la República, será cierto o no, pero eso es lo que, se ha venido vaticinando de manera incisiva, allá en la ciudad de los palacios.

CABE SEÑALAR que entre “los escollos y recovecos” que, han generado la emblemática mancha de corrupción, en la que, presumiblemente, se ha visto inmerso el Senador Monreal, “no se descarta”, porque en el tiempo menos pensado, “los pecadillos ocultos”, sin lugar a dudas, serán, parte esencial de la acción legal que, contra del Jefe Parlamentario de Morena se instrumente. Y si el Senador Monreal que, es de los que, “tiran la pierda y esconde la mano”, aun con decirse ajeno a los actos ilegales de amigos y parientes, “el influyente político de la 4-T”, no está descartado, ni ajeno a ser llamado al banquillo de los acusados, porque incluso, ni su investidura política, lo salvaría de “los escándalos en los que, podría verse envuelto nuevamente” como le sucedió en el 2017.

Y SI SE UBICA al Senador Ricardo Monreal Ávila, “como el instigador” de la propaganda generada por su empleado Alejandro Rojas, contra el Gobierno de Tamaulipas, es porque nadie olvida que, fue el Jefe Parlamentario de Morena en el Senado, quien al principio del Gobierno de la 4-T, vino a Tamaulipas en plan altanero y con carácter amenazante, a lanzar acusaciones, sin sustento, contra el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y como en aquella ocasión “el tiro le salió por la culata”, a Monreal, decidió no regresar a esta entidad y, no le quedó más que enviar a “su carga maletas” (el senador suplente) identificado con el mote “del perro pantorrillero, para que este continúe la férrea confrontación que proyecta el Senador Ricardo Monreal contra el Ejecutivo Estatal, eso ha sido muy evidente.

AQUÍ LO interesante es que, si el Senador Ricardo Monreal, “se siente libre de pecado”, estará obligado a demostrarlo, porque hay quienes aluden que, “en su peregrinar político”, ha dejado una larga estela de pendientes legales, como sucedió cuando fue gobernador de Zacatecas. Y lo mismo ocurrió cuando fue titular de la Delegación Cuauhtémoc, cuyas situaciones judiciales, son de muy alta envergadura legal y política. Y como “los pecadillos del pasado, nunca se borran”, hay quienes allá en Zacatecas, señalan que estos pendientes, “podrían detonar” en cualquier momento, lo que de suceder, al Senador Monreal, “se le vendría abajo su añorado proyecto” de poder llegar al principal escaño político en Palacio nacional, aunque él, por obviedad lo niegue.

Y SI ALEJANDRO Rojas, por su ineficiencia, “no ha logrado” consolidar la encomienda de su patrón Ricardo Monreal, es porque “el pantorrillero”, como operador político, “sigue demostrando ser un lastre”, porque incluso, las acusaciones que hace contra el mandatario tamaulipeco, han generado hilaridad (risa) entre la gente, porque han sido muchas veces las que, este sujeto de baja calidad moral, ha regresado a Tamaulipas a confrontar con el Gobernador del Estado, “envolviéndose en una burbuja” en Pantorrillero, porque solo algunos tucos, son los que le hacen caso, pero de ahí en fuera, la gente ignora a este ineficaz operador político, el que desesperado, continúa sin saber qué hacer, porque “le está quedando mal” al Jefe parlamentario de Morena en el senado de la República.

PARA FINALIZAR, será importante saber, cual es la causa por la que, el Senador Monreal Ávila, mantiene su muy obsesión, “para seguir lanzando embestidas políticas y judiciales” contra el Gobernador de Tamaulipas García Cabeza de Vaca, cuya postura, sin temor a equivocarme, harba de emerger o fluir, porque recuérdese que, “en política nada pude quedarse oculto” y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]