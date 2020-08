T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SENADORA, RETA Y ACUSA AL GOBIERNO FEDERAL”.

X.-DIJO QUE, EL PRESIDENTE, “NO CUIDA SALUD DE LOS MEXICANOS”

X.-INSABI, ES DEFICIENTE Y PLAGADO DE IRREGULARIDADES, SEÑALA

CON GRAN VALOR moral y político, la senadora integrante del Grupo Parlamentario del PAN, Martha Cecilia Márquez, sin tapujos, ni cortapisas y, en pleno escenario, donde dicen que, “La Patria es Primero”, la valiente representante popular, “retó al Gobierno Federal” encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para que, el Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera, asista al senado y explique “en que beneficia el INSABI, al pueblo de México”. Porque a su juicio, “fue un craso error, haber desaparecido el Seguro Popular”. Y por ello, mostró el slogan “MORENA, MATA EL DERECHO A LA SALUD”

POR ESTE lacerante motivo, la Senadora Márquez, sentenció que: “En México no tenemos Presidente”, Senador Monreal, ¡nos falta Presidente!, para luego insistir: Senador Monreal, Mancera, Navarro Narro y Peche, “los más capaces del Senado”, ¿no quieren ser Presidentes? …

Y LES paso los daños:

“EN MÉXICO, lamentó la Senadora Márquez, “tenemos un Presidente que, no está cuidando la salud de los mexicanos”. Salud, consagrada el artículo 4to de la Constitución. Y quien además, en el sector salud “tiene a gentes que no reúnen los requisitos, ni el perfil”. Pero eso no es todo, porque además, tenemos un Presidente que, “importa medicamentos sin el cuidado sanitario”, esto es muy delicado, porque debe quedar muy claro que, “con la salud no se juega”, porque hacer eso, es tanto como atentar contra la salud de los mexicanos, remarcó tajante la claridosa Senadora albiazul.

Y SIN MIRAMIENTO alguno, la denunciante parlamentaria, en plan candente pero centrada, le sorrajo: “tenemos un Presidente que desvía recursos a pedazos” hacia la Presidencia de la República, porque él, maneja el presupuesto a su antojo, porque incluso, “no transparenta, ninguna de las acciones de su gobierno”. Señalando al Ejecutivo Federal, de violar los derechos humanos, como dijo, lo hizo en la mañanera, al referirse al tema de Ingrid Escamilla, violando sus derechos, él no debió haber hecho eso, por respeto a alguien, “a quien laceraron con tanta violencia”.

ENSEGUIDA la Senadora Márquez, en su álgida, pero muy turbulenta exposición en la máxima trinchera del Senado, recordó que el articulo 8avo de la Constitución, señala que “el Presidente, solo puede ser acusado “por traición a la patria” y “delitos del orden común”. Para luego soltar la interrogante: ¿No es traición a la patria, todo esto que él hizo?. Y ¿no es traición a la patria, tratar así a todos los mexicanos?. Y muy en especial ¿a los enfermos de cáncer?.

ALUDIENDO que, “el Art. 86 de la misma carta magna dice que, “es renunciable que califique, por causa grave al Congreso de la Unión”. Y por ello dijo: nosotros podemos analizar “la renuncia del Presidente”. Y como el art. 89, soslaya que, “en caso de falta absoluta del Presidente”, el Congreso pude nombrar a una o un interino. Y por ello, correspondería asumir el cargo a la Secretaria de Gobierno. Así que por favor “Olga Sánchez Cordero, asuma la Presidencia”, pero que “CUIDE LA SALUD DE LOS MEXICANOS”.

EN OTRA parte de su participación en la máxima tribuna, La Senadora panista acusó que, “desde que el INSABI entró en vigor, ha sido un programa deficiente y lo peor, plagado de irregularidades, todo ello, subrayó, “en perjuicio de la salud de miles de pacientes del país”; aludiendo enseguida que, quienes han denunciado “el alza de cuotas” a los servicios de salud, como son “el internamiento y los procedimientos quirúrgicos” y la falta ya permanente de medicamentos e insumos básicos, esto, “es altamente preocupante”.

ADEMÁS, agregó la indignada Senadora de Acción Nacional Martha Cecilia Márquez que, algo mucho peor, nos está pasando a los mexicanos en este nuevo gobierno, refiriéndose a “la falta de tratamientos, para enfermedades catastróficas, como lo son “el cáncer infantil, el de mama, próstata y cérvico uterino”, cuya grave situación, dijo, se viene dando desde el año pasado 2019, pero eso, parece tampoco importarle el Presidente y, vaya que esa posición es muy lamentable, sentenció.

EL GOBIERNO, “no puede jugar con la vida de los mexicanos”, lo hemos dicho antes y lo reiteramos ahora que: “FUE UN GRAVE ERROR DESAPARECER EL SEGURO POPULAR”, diciéndoles la Senadora Márquez, carguen con ello Senadores. Y por ello, le digo que el día que votaron a favor del INSABI, “sobre sus espaldas, quedarán las muertes de los niños con cáncer” y “las muertes de cada familia en México”, porque no se pusieron a pensar que, “miles de mexicanos no cuentan con los recursos necesarios, para pagar tratamientos tan caros como los cánceres infantil, cérvico uterino, de mama y de próstata, recalcó.

NIÑO DE 4 AÑOS, VÍCTIMA DEL DESORDEN EN LOS SERVICIOS DE SALUD

POSTERIORMENTE, la integrante del Grupo Parlamentario del PAN Martha Cecilia Márquez, dijo que, “el desorden en los servicio de salud”, en su punto de vista, es la consecuencia de la improvisación, en la decisiones que con ligereza, toma este gobierno. Evidenciando el caso del niño FERNANDO de 4 años, de quien dijo padece retinoblastoma bi-lateral, niño al que no le han dado “las quimio terapias” y para compensar el problema de salud del infante, “le hicieron una radio terapia” y saben que: “le quemaron su ojo” y está por perder la vista. Esto es real, “no es Fake-News”, afirmó candente e indignada la senadora quien dijo; “a ver compañeros Senadores, Monreal, Narro, Pace, Mancera y Navarro que, ¿pueden ustedes decirnos sobre este tipo de problemas de salud?, en donde “como gobierno andamos mal”, estos casos son ciertos, y “no son inventos de la oposición”, remató la denunciante.

RECORDÓ la valiente senadora Márquez que, en el caso específico de OAXACA, “las dosis para tratar el cáncer, de niños no son suficientes”. Y saben que pasa, “les aplican la mitad de los tratamientos”, eso aunque no lo dijo la soñadora, “es un acto meramente criminal e indignante”. Y en VERACRUZ, hay testimonios de personas de la zona de la Alta Montaña que, “han tenido que vender sus propiedades” para poder pagar los tratamientos de sus hijos con cáncer, eso moralmente, es un acto inconcebible e imperdonable.

POR ELLO, hay que señalar que, tras la exposición de la Senadora Márquez, en la Tribuna de la Cámara Alta, dijo que, ante este escenario, con el fin de avanzar y proponer, seria importarle darle la oportunidad al Secretario de Hacienda y Crédito Público ARTURO HERRERA, para que venga, responda y explique “porque no hay la justa disposición financiera, para brindar óptimos servicios de salud a los niños y a todos los mexicanos, eso sería un punto de acuerdo maravilloso que establecer aquí en el senado, pero veremos si el titular de la hacienda Pública Federal, considere básico y esencial, dar un buen paso adelante en este sentido, para que se obre por ayudar realmente ¿con buenos servicio de salud a todos los mexicanos”.

PARA CONCLUIR, la Senadora Martha Cecilia Márquez, repito, del Grupo Parlamentario panista, dijo que, “EL RETO AL GOBIERNO FEDERAL”, es que nos diga ¿QUÉ ES EL INSABI?. Y respondan ¿en que se basaron para DESAPARECER EL SEGURO POPULAR?. Y aunque ni los Senadores de Morena, ni el Secretario de Hacienda, responderán, al llamado u exhorto de la Senadora Márquez del PAN, dijo tajante que, “sobre la espalda de los nuevos gobernantes”, QUEDARÁ LA NEGRA HISTORIA, de los pésimos servicios de salud que, ofrece el Gobierno Federal.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]