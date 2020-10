Punto de vista….!

Por Guadalupe E. González

SENADORES Y DIPUTADOS, “SE ARRASTRAN COMO GUSANOS”…

QUE TRISTE y deplorable papel, es el que vienen desempeñando Senadores y Diputados Federales de Morena, una gran mayoría de estos de origen priista (PRI), los que sin pena alguna, “se arrastran como gusanos”, para que los tomen en cuenta o bien volteen a verlos para la elección del 2021, cuya apreciación política del genuino militante tricolor Roberto González Barba, es un tema complejo e interesante, como lo soslaya el señor Roberto, por la forma tan ruin en la que, han venido cayendo esos “políticos sabandijas”, como el priista porteño lo explica y sostiene, porque a pesar de ser subajados, ultrajados e incluso ofendidos, “con tal de seguir percibiendo un salario y demás canonjías”, están a la orden del emperador, cuya cuestión es altamente lamentable.

EL PUNTO de vista de González Barba, me parece sensato, porque, sujetos de baja calaña, han llegado a espacios públicos, validos de las siglas de Morena, y otros más que andan tras una curul en el Sendo o en el Congreso de la Unión, a los que, “no les importa arrastrarse”, cual vil alimañas, aunque los humillen, con tal de “no quedarse fuera del escaño político que detentan”, dejando entrever su mercenaria mentalidad, porque solo les importa el espacio público, “para verse favorecidos, junto a sus familias”, sin que les interese que el país se esté yendo “al despeñadero” como en su época de líder y candidato presidencial, lo decía el hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuando se refería a su hoy antecesor Enrique Peña Nieto.

GONZÁLEZ BARBA, califica de arrimados a los hoy “morenos-tricolores, esos que se fueron del PRI por así convenir a sus intereses económicos, principalmente. Citando entre ellos a Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, los que terminaron formando al hoy débil Partido de la Revolución Democrática, partido por el que, también pasó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y del cual fue líder nacional perredista y por ese mismo partido, también fue Jefe de Gobierno del hoy desaparecido Distrito Federal, contemplándose que “Morena, sigue careciendo de una sólida estructura política”, por lo que a mi juicio, los Morenos solos, difícilmente volverían a ganar una elección como la del 2018, “dónde hubo muchos ganadores por el efecto AMLO” y no por el raiting político de los llamados “satélites del PRI”. Y tiene razón.

LO INCONCEBIBLE es “ver a muchos legisladores de Morena (ex prisitas) que se sienten más morenistas que los verdaderos fundadores”, lo que para don Roberto González Barba, eso es un craso error. Porque fíjense bien que, si Morena tiene al PRI, “como un organismo político corrupto”, es inexplicable que, hoy los ex priistas, anden nuevamente buscando que los hagan candidatos de MORENA, para nuevos cargos de elección popular del próximo año 2021. Por ello, les sorraja y sostiene a sus ex compañeros que, “ANDAN ARRASTRÁNDOSE COMO GUSANOS”.

LUEGO ABUNDA que, por esta razón los “hoy Senadores de pacotilla”, como Américo Villarreal Anaya y Lupita Covarrubias, aparte del Diputado Federal Erasmo González Robledo de Madero y Altamira, Olga Sosa Ruiz de Tampico, de Reynosa Armando Zertuche Zuani, Olga Juliana Elizondo, Héctor Joel Villegas “el calabazo” de Río Bravo y Adriana Lozano Rodríguez de Matamoros y otros que, se dicen morenos, “andan buscando candidaturas” para ir por Presidencias Municipales, “a pesar de ser unos serviles y agachones”, porque en la cruda realidad, “en nada le han servido a sus representados”. Y si a estos malos personajes, los llega a asignar Morena como sus abanderados a alcaldías “serán PAN comido” y si no pal baile vamos, como lo dicen en el argot político mexicano.

Y TAN MALOS SON los referidos Senadores de la República Américo y Lupita y los señalados Diputados Federales que, se andan arrastrando “como gusanos” y por eso “en sus respectivas cámaras”, APROBARON criminalmente “la desaparición de todos los Fideicomisos, a través de los cuales por ejemplo, se atendían problemas de salud como el cáncer en mujeres y niños, pero estos “sumisos legisladores” atendieron el, llamado de quien manda en el Gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. Y aprobaron la tan grave, cancelación de los referidos fideicomisos.

Y HACER hincapié en este lamentable desorden gubernamental que, “está llevando al país hacia la vía de la desgracia social”, decirles, no es porque tengamos alguna consigna de criticar, por criticar, sino porque estamos viendo que mucha gente y algunos sectores productivos a los que, “el Gobierno de AMLO, prometió servir”, los está dejando a la deriva y obrar en tal sentido, eso, en mi punto de vista, es no tener responsabilidad social, porque “no atender a niños, ni madres de familia, con padecimiento de cáncer “eso es no tener conciencia, ni pensar con sentido humano”.

SALVO la mejor opinión de la gente que nos hace el favor de leer este espacio.

POR ELLO, les comento finalmente que, la actuación de los Diputados y Senadores ex priistas hoy disfrazados de Morenos, será para atender “las oficiosas decisiones” del Gobierno de México, el que para desgracia de la gente, “ha definido no atender” problemas de cáncer a niños y madres de familia, y los “agachones legisladores” Morenos ex del PRI, tendrán que hacer lo que les ordene el Grupo Parlamentario de Morena y NO DEFENDERÁN “el agravio que el Gobierno de la 4-T”, ha consumado contra familias humildes del país o bien ¿usted qué opina?

