SERA GRIS LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS

Rubén Dueñas

No queremos ser aguafiestas pero, pero, pero, como analistas políticos advertimos desde ahora que la celebración del Grito de la Independencia y del tradicional e histórico desfile de 15 y 16 de septiembre, van a ser por primera vez –después de más 80 años– de color gris, más que nada porque ambos eventos serán sin público en el Distrito Federal al igual que en todo el país, C con algunas excepciones que quizás se lleguen a dar.

Pero el fondo del hecho inédito e insólito nos lleva a compaginar el color gris de las Fiestas Patrias de éste año, con el malestar de millones de mexicanos por el cambios de régimen, más no de gobierno, que durante su campaña advirtió durante meses Andrés Manuel López Obrador sin explicar que de ganar las elecciones del 2018 durante su gobierno del México revolucionario nos llevaría a un México socialista como dicen unos, o comunista como apuntan otros.

Como periodistas creemos que Juan Pueblo no entiende mucho de las implicaciones de un cambio de régimen, pero después de haber transcurrido ya los casi primeros dos años de su mandato, vemos que todos los mexicanos estamos empezando sentir que el gran proyecto de la CT del mandatario nacional no es lo que muchos esperaban de su gobierno.

Imposible negar la crisis económica que ha propiciado el estancamiento que sufre el país, lo mismo que el problema sanitario por la pandemia del Coronavirus o COVID-19 y la terrible inseguridad pública, problemas los tres que se han incrementado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A los que estamos en esto que no nos venga con cuentos el macuspano, queriendo hacer creer a los mexicanos que el escenario que planteamos es consecuencia de la Pandemia del COVID-19 que ha hecho estragos en todo el mundo, porque su antecesor, Enrique Peña Nieto, durante el cambio de estafeta no le entregó un México en bancarrota, como lo reconoció días después. Desde el primer año de su gobierno el país cayó en recesión, que no se le haga bolas el engrudo y vamos por el segundo año.

Por cierto el jueves 3 de septiembre la encuesta de GEA-ISA dio a conocer que el 58 por ciento de los ciudadanos mexicanos desaprueba la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo avala el 39%.

“La aprobación a la gestión del presidente López Obrador mantuvo su tendencia decreciente por cuarto trimestre consecutivo. Ha caído en total 27 puntos desde junio del 2019”, apuntan. Comparado con la popularidad de sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox al año y medio de su sexenio, el presidente López Obrador el menor nivel de los cuatro, pero lo que no sabe la empresa es que AMLO tiene otros datos, con los que se quita la barra cada vez que se ofrece.

La última que tenemos es que es que los abogados encargados de la defensa del capo de capos, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que esta preso y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, van a pedir que se elimine su condena por conspiración en USA. Vamos a ver que tanto se las puede el macus.

Que interesante e importante nos parece la opinión del presidente de la COPARMEX, Gustavo De Hoyos Walther, el que considera que será un error táctico el que los gobernadores de la Alianza Federalista dejen la CONAGO y estimó que lo mejor es que permanezcan y como AF luchen por un nuevo pacto fiscal.

Días atrás el líder de Michoacán, Silvano Aureoles, al ser entrevistado señaló altamente probable la salida de la CONAGO de los mandatarios que integran la alianza, quienes –dijo– piensan en un “Plan B” para hacer frente a la crisis económica, decisión que supuestamente tomarán hoy lunes en Chihuahua los 10 gobernadores.

Mientras tanto el presidente AMLO no deja de hacer campaña y prueba de ello es que su partido MORENA va a organizar brigadas que irán casa por casa a lo largo y ancho de todo el país, con el cuento de conseguir el mayor número de firmas y votos “para solicitar que los expresidentes de México sean enjuiciados por sus presuntos actos de corrupción”.

Definitivamente el pleito entre la Familia Calderón y el INE, por la negación del registro del México Libre como partido político, su partido, sigue casado y en pié por donativos “opacos”, por no haber sido supuestamente identificados los donadores, versión que a decir verdad en lo personal no nos convence, pero revocar el fallo nos parece que va a estar difícil aún sobre del TEPJF, porque las cosas siguen sin cambiar en México, aunque muchos dicen que si.

Por el lado del PAN ya le dijeron al presidente López Obrador que no es sano para la democracia “que usted intervenga en asuntos electorales”. Paralelamente el Partido Acción Nacional les abrió las puertas a Felipe Calderón y a su esposa, Margarita Zavala, por si desean regresar al partido, lo mismo que a sus simpatizantes. Es tiempo de unidad, remarcan.

López Obrador luego de ser declarado perdedor en las elecciones del 2006 en Ciudad Madero se autonombro “Presidente Legítimo de México” y ahora “El #Noroñas” siguiendo su ejemplo en una ceremonia que tuvo lugar de manera discreta en un salón secundario del Palacio Legislativo de San Lázaro se autoproclamó presidente legítimo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Pobres cuates, así los tiene de idiotizados.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCSH), realizó la ceremonia de graduación de egresados de las Licenciaturas de Trabajo Social, Psicología y Nutrición, en un evento celebrado de manera virtual debido a las medidas sanitarias por la Pandemia del COVID-19.

El rector de la Universidad, José Andrés Suárez Fernández, al felicitar a los graduandos, destacó el esfuerzo de los padres de familia al apoyar a sus hijos en la difícil situación que atraviesa el país por la pandemia y que impactó en las actividades escolares normales de la UAT.

“El esfuerzo de la Universidad hoy se ve en la culminación de los estudios de éstos jóvenes que iniciaron en un ambiente universitario diferente, al virtual en el que acaban su carrera, pero que nos permitió demostrar la capacidad de adaptación que tenemos como personas y como universitarios”, apuntó.

Por su parte el director de la UATASCDH, Mtro. César Humberto Carranza Aveldaño, se refirió al atípico trabajo académico actual por la pandemia del COVID-19, reconociendo el esfuerzo de los estudiantes y maestros, para terminar de la mejor manera el período escolar pasado, en un proceso que dijo, contribuyó a forjar el carácter de los futuros profesionales.

