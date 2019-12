LETRAS PROHIBIDAS

¿Será Melhem resucitador del PRI?

Clemente Zapata M.

Llama PRI la atención/

de propios y de extraños,/

buscan revertir los daños/

y hasta la resurrección…

Labor parece titánica/

incluso casi imposible/

Melhem está disponible/

ya veremos su mecánica…

Prestar atención a lo que pasa en El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tamaulipeco no tiene desperdicio y por el contrario resulta interesante saber si revive o no.

Ya sabemos que el registro de ÉDGAR MELHEM SALINAS fue de mero trámite. Se hizo para “cuidar las formas”, pues en el fondo se puede decir que “ya manda” en el PRI tamaulipeco.

La sonrisa de MELHEM llamó la atención de propios y extraños en su registro. Puede ser una muestra de optimismo, que tanta falta les hace a los miembros de su partido, o de nerviosismo.

¿A qué se enfrenta el exdiputado federal? Nada menos que a una titánica labor de reconstruir, pedazo a pedazo, un PRI desunido, desacreditado, vapuleado, humillado y en bancarrota.

Lógicamente que ni MELHEM, ni tampoco quienes formarán parte del Comité Directivo Estatal, lo podrán hacer solos. Por ello requerirá hacer un “pase de lista” para ver con qué cuadros cuenta.

No hay que pasar por alto que muchos grandes exactivos del PRI (y sus grupúsculos), ahora cobran en la nómina del PAN-Gobierno, o “esperan turno” en Movimiento de Regeneración Nacional, o ya cobran en el Gobierno federal.

El PRI no contará, en Tamaulipas, con el apoyo del Gobierno del Estado; tampoco contará con el apoyo del Gobierno federal y menos tendrá recurso de las alcaldías.

Los únicos que pueden aportar pesos y centavos (y eso está por verse) son los pocos regidores que tienen en las presidencias municipales así como los diputados del Congreso local.

A pesar que MELHEM llegó a un partido con bolsillos rotos, tiene dos factores a favor: el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional, de lo contrario no hubiera llegado por dedazo, y “tiempo” (entre comillas).

El PRI de MELHEM se enfrentará a dos fuerzas poderosas en la entidad: al PAN, del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y Morena, de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

No es cosa fácil enfrentarse a dos entes políticos importantes en Tamaulipas y más cuando llegas a dirigir un partido apenas con una pala, una carretilla y un puñado de “fans” para remover escombros.

Por si fuera poco, el tricolor tamaulipeco se enfrenta también a un descrédito “gracias” a los yerros que cometieron los cuadros que llegaron a puestos importantes.

Algunos están presos, otros perseguidos, pero todos ligados a las siglas del tricolor y eso simplemente no se puede pasar por alto. Será otro reto recuperar la confianza del electorado y rápido.

Gente consultada, afín al tricolor, tiene la confianza de que se sacudirán la modorra y el polvo que existe en los 43 comités municipales. Están “ilusionados”, me dicen…

¿Qué sigue para el PRI tamaulipeco…? La historia sólo la podrán escribir EDGAR MELHEM SALINAS y sus compañeros de partido, por lo que estaremos atentos a su proceso de reconstrucción… Pendientes…

ÁGORA

ESCUCHAR MÚSICA ES y ha sido un bálsamo para las almas atormentadas, para “condimentar” el ejercicio, para armonizar las reuniones o simple pasatiempo… La música también es una nave que nos puede transportar, con un poco de imaginación, a tiempos buenos, malos, tormentosos o halagüeños… No necesita ser un melómano, es decir aquella persona que siente entusiasmo y pasión por la música, para que una melodía le sacuda cada fibra de su ser. Tampoco un experto, para decir cuál es la “buena o mala” música… Si la música pone a trabajar su mente, enciende su imaginación, sacude su ser, mejora su estado de ánimo y lo hace mejor persona es una “buena” música; si hace todo lo contrario absténgase de ella… Nuestra sociedad requiere de personas amantes de la música que tras escucharla saquen lo mejor de sí para todos; de lo contrario lo único que está escuchando es ruido… ¡Para la reflexión!

DEL TINTERO…

+++El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, expuso las conclusiones de las ponencias presentadas en el Foro Estatal de Consulta del Anteproyecto de Ley General de Educación, que convocó en la Capital a la comunidad académica del ámbito superior de toda la entidad.

ENTRETELONES…

2.- ME COMENTAN QUE… El secretario de Educación de Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, dio una buena noticia a todos los que hacen negocio en las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), al anunciar que a pesar del recorte presupuestal del 50 por ciento para el próximo año, esta modalidad no desaparecerá en Tamaulipas… No podemos olvidar que tras el anuncio (hace un par de semanas) de que las ETC podría desaparecer, la cara “se les cayó” a todos los que compran, preparan y sirven los alimentos en los planteles de primaria y secundaria; pues se preguntaban qué harían con tantas cacerolas, sartenes, cucharas, platos, vasos tenedores y un amplio etcétera. Prestar el servicio de alimentación en las ETC es un jugoso negocio, ya que son 800 planteles en la entidad y poco más de 150 mil alumnos, multiplíquele y sacará cuentas… ¿A poco no…?

2.- ME COMENTAN QUE… Los que andan bien contentotes son los habitantes de Nuevo Laredo, tras enterarse que su alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR está entre los 20 mejores ediles al ser evaluados por la honestidad, capacidad e integridad con que se conduce… Según la empresa “Caudae Estrategias”, el panista RIVAS CUÉLLAR ocupa el lugar 12, debido a que Nuevo Laredo es un municipio que ha mantenido un crecimiento económico importante que impacta en la calidad de vida de la población… De acuerdo a dicha empresa, es la aplicación correcta de los programas y el impulso a la educación dos de los varios factores que le dan buena calificación Alcalde neolaredense… ¡Enhorabuena!

3.- ME COMENTAN QUE… Los constructores capitalinos, en voz del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ CRUZ, han externado su molestia porque ninguna autoridad estatal o local atiende su demanda de regionalizar las obras… Piden que las obras ejecutadas en la Capital de Tamaulipas las realicen constructores locales para que así se detone la cada vez más constreñida economía… Ojalá que algún día les hagan caso y aterricen esta idea, porque hasta el momento compañías foráneas son las que se han llevado todo o casi todo en lo referente a obras (y compras)… ¡cátelaboca! ¡Así comentan!