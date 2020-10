David Ed Castellanos Terán

@dect1608

¿Será qué…?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará en el norte del país este fin de semana. Coahuila y Tamaulipas, las entidades que indica la agenda del Comandante Supremo; muy cerca de Trump, pero lejos de tocarlo.

Será precisamente el domingo 25, cuando se trasladará a Nuevo Laredo, el pico territorial más norteño de Tamaulipas, un municipio que parece una isla de asfalto, la ciudad mexicana donde la Secretaría de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional, no entran por los superpoderes ciudadanos que repelen a las Fuerzas Armadas.

El presidente visitará entonces la isla de asfalto tamaulipeca, para recorrer algunas obras que se construyen con inversión federal y de la mano del municipio y del estado.

Precisamente en ese territorio, el de Tamaulipas, el favorito de los narcotraficantes para el trasiego de las drogas desde Sudamérica, se inauguró en Reynosa el Complejo de Seguridad Pública, el primero de 4 que se construyen, y que serán distribuidos en zona frontera, centro y costa con una inversión total de 963 millones de pesos.

El estado gobernado por el comandante Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de ser el top 3 de entidades más peligrosas del país, en la actualidad según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupa el lugar 25, habiendo superado su sangrienta crisis de inseguridad y delitos de alto impacto; resultados que grita a todo viento el mandatario estatal pues dice que esto no es producto de la casualidad sino del trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y políticas públicas implementadas para recuperar la confianza en base a resultados.

Aún existen ecos de que en el sur del estado como en otras regiones del país, algunos malechores siguen con el cobro de piso, robo de automóviles y desapariciones, sin embargo, Cabeza de Vaca, no se raja y durante la inauguración del Complejo de Seguridad Pública, en Reynosa, la polvorosa, dice que velará por la seguridad de las familias tamaulipecas, incluso, por la paz y seguridad de los vecinos del norte (Estados Unidos).

¡Anda agrandado el gobernador! Pues no fue todo, ante la presencia de diversas autoridades norteamericanas que estuvieron en Reynosa para atestiguar esta inversión “sin precedentes” en materia de seguridad. García Cabeza de Vaca, dijo que su mensaje va para aquellos que a veces no entienden que en Tamaulipas y en su Gobierno no habrá tregua contra los violentos.

A los cuatro vientos, el gobernador rebelde de Tamaulipas se comprometió a aplicar todo el rigor de la Ley y utilizar todos los elementos al alcance para restablecer la paz, el orden y el Estado de Derecho, sabiendo y presumiendo que su gobierno tiene el apoyo, respaldo y colaboración de los vecinos y socios comerciales.

La Cónsul General de los Estados Unidos en Matamoros, Yolanda Parra, a nombre de su Gobierno, hizo un reconocimiento por la inversión sin precedentes que el Gobierno de Tamaulipas ha realizado en materia de seguridad pública.

«En nombre del Gobierno de los Estados Unidos, quiero felicitarlo como Gobernador y a su equipo de trabajo, por este gran complejo tan moderno y por la inversión que el Estado de Tamaulipas ha hecho. Este es un indicio a primera vista de su compromiso en materia de seguridad».

¡Ay nanita! Los Bush comían del mismo plato que Yarrington; a Cienfuegos, resulta que le bajaban un coco, y uno que otro mensaje de Blckberry… hoy a Cabeza de Vaca, los gringos le ponen un Oxxo y aplauden como focas en parque acuático… ¿Será qué?

[email protected]