¿SERÁN AUSTERAS LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS AL CONGRESO DEL ESTADO?

*.-¿Están “súper frías” la labores proselitistas?

*.-¿Quieren trabajar con poco dinero?

*.-¿Desean se le de publicidad gratis?

*.-¿Ningunean a los periodistas?

*.-¡¿Tendríamos que volver a ejercer el “cuarto poder”?!

Por: JUVENTINO LOO

Cd. Río Bravo, Tam.-Siempre se ha rumorado que las candidaturas a las diputaciones locales son “Frías” y cuando no van acompañadas de un candidat@ a la alcaldía, ¡Uff!, po’s peor aún.

¿Porqué?

Simple y sencillamente debido a que no hay en las mismas, mucha efervescencia política.

Los candidat@s tienden a realizan sus labores proselitistas, pero hasta ahí y al final como es obvio triunfa el que tuvo más consenso, a no ser que ya todo este “arreglado” en las cúpulas del poder y triunfe el llamado” dedazo”…

¿Lo habrá en esta ocasión que se renovará el H. Congreso del estado?

Pero eso es otra cosa y refiriéndonos a las actuales campañas políticas, que empezarán a partir del 15 de este mes de abril de 2019, hasta el momento y faltando una semana para que inicien las labores proselitistas, todo parece indicar que definitivamente serán “Frías”.

En nuestra observación, ello se debe a que quienes participarán como candidatos y candidatas de los partidos PAN, PRI, MORENA, PT, MC., PRD, y ECOLOGISTA , (PES y PANAL perdieron su registro), no se les ve mucha euforia.

Se presume que están elaborando sus estrategias, sin embargo, hasta la fecha están reflejándose como “congeladas”.

Pero veremos más adelante cuál será el desempeño de los candidatos (as) cuando inicien las campañas cada uno de ellos.

¿Son austeras las campañas?

El sistema así lo prevé, pero es porque los candidatos no quieren gastar,advierten.

Mientras tanto y avizorando lo que pudiera suceder, al menos en Río Bravo, Tamaulipas, México, que es cabecera del VIII distrito electoral y una parte del vecino municipio de Reynosa, Roxana Gómez Pérez y Ricardo Fernández Aviña, son los más fuertes contendientes para salir victoriosos el próximo 2 de junio de 2019.

Es la opinión de EL VISIONARIO…

Empero, algunos simpatizantes del partido Morenista que aunque vean que sinnúmero de situaciones están mal, aún así se vierten palabras de idolatría hacia ese instituto, como que presuntamente “Les lavaron el cerebro”.

Otros sinceramente por ser de la oposición al PAN y PRI desde que tuvieron uso de razón, siempre criticaban a esos partidos, vanagloriándose por pertenecer al PRD, PT, etc., hasta que López Obrador llegó al poder.

¡Utah! Como se “inflaron más”… cuando ya estaban “desinflados” con el PRI y PAN en el poder.

Pues bien.

En relación a ello y tenemos que decirlo como periodista, que mucha gente adelanta que las próximas elecciones a la diputación local será disputa por el PAN y MORENA.

Puede ser y en ciertos casos coincidimos, pero…

¿Porqué esa apreciación?

Quienes eso manifiestan, argumentan que MORENA va en ascenso, precisamente por estar “Arriba” López Obrador, pero no dicen más.

¿Porqué?

Sencillamente porque no hay más argumentos que anticipen para probar lo que dicen, incluso, tan, al parecer, “fanatizados” que están, indican que el congreso del estado, ya no va a estar “pintado de azul”.

Difícil que ocurra eso…

¿Tienen capacidad de convocatoria los candidatos de MORENA?

¿Quién los conoce?

Muchos de los que ahora participarán en los citados comicios probablemente piensan que aunque no se les conozca van al triunfo por la popularidad que por un, presumiblemente, 80% tiene López Obrador…

Creo que deben de acordarse de que la foto del ahora Presidente de México, ya no va en la boleta electoral.

¿Cuentan con recursos para sus campañas?

¿Quieren publicidad gratis?

¡Ta’canijo!

En todas las campañas políticas, quienes participan para un puesto de elección popular, tramitan sus convenios publicitarios…

La candidata de MORENA por Río Bravo, es Francisca Castro Armenta…

¿Quién es ella…se le conoce?

¿Qué van a hacer los candidatos de MORENA y demás partidos con las prerrogativas que les brinde el IETAM, incluyendo claro está, la menudencia económica que se les otorgará de acuerdo al número de habitantes de su distrito?

Aparte, tendrán un tope de campaña por 6 millones de pesos…

Quien se pase de ésos gastos (…) ¿Irá a la cárcel?

Ese es otro asunto, pero preguntándonos sobre la publicidad a los medios, aflora la interrogante.

¿QUIEREN NINGUNEAR A LOS PERIODISTAS?

Quienes participan por un cargo de elección popular, al iniciar sus campañas políticas, siempre empiezan con una “Rueda de Prensa” en la que se incluye un desayuno en diferente restaurante…

“Necesitamos de la Prensa”, han manifestado algunos candidatos anteriores y actualmente no es la excepción.

¿Saben esas personas lo que cuesta un espacio político en un medio de difusión?

Sí no lo saben, preguntan, pero al convencerse que por ejemplo un 1/4 de plana cuesta caro y… (sic), no lo dicen y prefieren, como reza en el argot periodístico “Dar piscachas”, “Embutes”, “Chayos”, “Dadivas”, etc.

¡Nos quieren abaratar!…

¿Porqué quieren denigrar a los periodistas??

Y luego dicen los políticos…

”T’a jodido…a’i nomás les vamos a dar un apoyo”.

¡Aijuesu!

Lo peor del caso es que nos dejamos utilizar basados en el sistema de los políticos y funcionarios y no el de nosotros los periodistas que aunque empíricos somos profesionales.

¡Y eso está mal!

¡Ojalá hiciéramos un “bloque” y así nadie nos vejaría!

Entonces vendríamos a hacer nuevamente el “cuarto poder” que aunque digamos que lo tenemos, no lo utilizamos y por eso estamos donde queremos estar a pesar de que nos quejamos.

Pero si no hablamos (…)

Eso es todo…

Y punto.

