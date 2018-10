HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

SERGIO GUAJARDO: ESCUPIÓ TEPOCATAS Y VÍBORAS

El pasado viernes, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu estuvo en Tamaulipas, más concretamente en Ciudad Victoria, para tomar protesta a la nueva dirigente del tricolor en Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, quien sustituyó a Sergio Guajardo Maldonado, de quien los priístas se quejan de que en su “administración” no hizo nada.

Es la primera vez que un dirigente nacional priísta viene a Tamaulipas a convivir con su militancia, después de la escandalosa derrota del 2016, cuando ese partido perdió la gubernatura de Tamaulipas, tras 86 años del ejercicio del poder en la entidad, a manos del panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Tras la elección de 2016, Enrique Ochoa Reza vino a Tamaulipas, pero como invitado al último Informe de Gobierno del malquerido, social y políticamente hablando, Egidio Torre Cantú, pero nunca vino a atender a su militancia, la que “haiga sido como haiga sido” le ofreció al PRI poco más de 496 mil votos, lo que, traducido a prerrogativas, o sea dinero, les permitió “operar” en las elecciones del 2018 y dicen que a Guajardo le permitió vivir muy bien. A Ochoa Reza nunca le interesó el PRI más que incrementar su numerosa flotilla de taxis o su generosa liquidación como Director de la Comisión Federal de Electricidad.

A mí, en lo personal, me sorprendió Sergio Guajardo Maldonado con todo lo que dijo durante su discurso frente a Ruiz Massieu. De su boca salieron víboras prietas, tepocatas, alimañas, cototipias y pitotorgas y toda una especie de fauna que en mi vida había escuchado. Y si, Guajardo le dijo al Gobierno Estatal todo lo que a lo largo de su mandato o no tuvo el valor o no tuvo interés o no tuvo los elementos para decirlo. Es decir, Guajardo a lo largo de su “encargo como dirigente del PRI” nunca ejerció como oposición, ni como oposición ofensiva y chambona y mucho menos como una oposición responsable”. Guajardo pasó de noche y a caballo por el PRI. Nunca se comprometió, nunca quiso al partido y sólo esperaba que del cielo le cayera la pluri para 2019, lo que evidentemente ya no pasará. Y me parece que ese desafortunado discurso fue el punto final de una gris, casi negra, gestión al frente del PRI.

Así se va Guajardo Maldonado, por la puerta de atrás. Con una sonora derrota en donde Tamaulipas no ayudo el pasado primero de julio a mantener para el tricolor la presidencia de la república, y en donde, junto con el “coordinador” de la campaña de José Antonio Meade Kuribreña en el estado, Edgar Melhem Salinas, no estuvieron a la altura del compromiso y mandaron al tercer lugar al ex secretario de Hacienda con sólo 179,052 sufragios. También, bajo la batuta de Guajardo Maldonado se perdió la única curul que tenían en la Cámara de Senadores y, circunstancialmente perdió la hoy presidenta del PRI Tamaulipeco la posibilidad de ser senadora, junto al mantense Alejandro Guevara Cobos, alcanzando con trabajos el tercer lugar en votación.

No se hable de diputaciones federales, en donde de tener prácticamente el control de la bancada federal, bajo también la coordinación de Edgar Melhem Salinas, el PRI se quedó sin un solo legislador federal. Los de mayoría, de tenerlos todos, todos los perdió Guajardo.

Y en las presidencias municipales mejor ni hablar. El PRI mordió el polvo en las alcaldías de Tampico, Ciudad Victoria, Río Bravo y Matamoros, por los excesos de los gobernantes quienes sintieron que los ayuntamientos y sus recursos eran un patrimonio personal y eterno. Por ello perdieron Magdalena Peraza Guerra, quien hasta las claves del Internet se llevó; Oscar Almaraz Smer, quien hoy vive en el exilio en Baja California, Jesús de la Garza Díaz del Guante quien permitió que sus hijos hicieran barbaridad y media con los recursos ciudadanos; y Juan Diego Guajardo Anzalduas. Fue la elección de 2018, sin duda, un ejercicio terrible para el PRI.

En fin, que el saldo del PRI que recibió Yahleel del partido no es nada para pegar de brincos y presumirlo. Es más, la dirigencia es una responsabilidad que se ve más que en chino que Yahleel saque adelante y se pueden prever resultados terribles en la elección del próximo año 2019.