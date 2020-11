PUNTO DE VISTA….!

Por Guadalupe E. González

SERVIR A REYNOSA, MI PROPÓSITO: GERARDO PEÑA

X.-“NO SOMOS DIPUTADOS DE CURUL O ESCRITORIO, SOMOS DIPUTADOS DE CAMPO”

LUEGO DE realizar intensos recorridos por las colonias Lucio Blanco y Voluntad y trabajo, el Diputado-Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas Gerardo Peña Flores enfático dijo: “mi propósito es servir a Reynosa” y por este motivo, he venido obrando por hacer llegar ayuda alimentaria a las familias de esta pujante comunidad, “mi querido pueblo, al que me debo” y por el cual, desde la principal trinchera legislativa del estado, “seguiré apoyando a las amas de casa, a los jefes de hogar, a los niños y jóvenes y a la comunidad reynosense en general, porque el ideal de un servidor, dijo, “es aportar mi granito de arena como diputado” y por eso, “aquí me seguirán viendo”.

PRECISÓ Peña Flores que, cuando se tiene el sano y sincero deseo de servir, sin más propósito que hacer el bien a la gente, esto se confirma en los hechos y por ello, las familias de Reynosa, pueden tener la certeza que, “no cesaremos en seguir ejerciendo esta clase de acciones”, para ser sus francos gestores y por esta razón, “continuaré en plan tenaz y perseverante”, llevando todos los beneficios posibles a las familias de las más de 500 colonias populares de Reynosa.

HAY QUE señalar que, el Diputado Gerardo Peña, al visitar las colonias Lucio Blanco y Voluntad y Trabajo, “lo hizo casa por casa”, por su firme convicción de saludar a la gente y escucharlas, además de recoger las más apremiantes demandas que aquejan a las familias de Reynosa, detalle con el cual, el Diputado Peña Flores, deja muy en claro “su franco compromiso de trabajo” para servir al contexto ciudadano reynosense.

SUBRAYANDO el entrevistado que, “los Diputados no solo nos debemos dedicar a legislar, sino también “a ejercer la valiosa tarea de gestión” y por ello, dijo, pueden tener la certeza que, “un servidor irá a tocar puertas donde sea necesario”, con tal de lograr lo que a mi querido pueblo, Reynosa, le haga falta, apuntando que, los legisladores del PAN, “tenemos el firme ideal de trabajar para servir”, porque “no somos diputados de curul o escritorio”, somos diputados de campo” y por este fundamental motivo, les reitero que, “así como hoy anduve casa por casa” visitando a las familias de estas colonias, “lo seguiré haciendo y aquí me verán”, recalcó.

EN OTRA PARTE de sus menaje el líder de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas Diputado Gerardo Peña Flores, expresó que, “hoy en tiempo de pandemia” por lo del COVID 19, hemos hecho llegar ayuda alimentaria a familias de cientos de colonias, “para contribuir a mitigar el gasto del hogar”, por la crisis económica derivada del grave problema de salud que hemos venido padeciendo y por ello, no cesaré en continuar realizando los diarios recorridos “casa por casa” porque solo de esta forma, es como podemos seguir estando cerca de la gente, porque la finalidad de un servidor, es no dejar las cosas a la deriva, sino atender con empeño y cariño a la población que es la que nos debemos y por esta razón, “continuaré atendiendo a las familias de Reynosa”.

CON ESTAS acciones, el Diputado-Presidente del Congreso de Tamaulipas Gerardo Peña dijo que, el propósito “es coadyuvar a la seguridad alimentaria” de las amas de casa y jefes de hogar, a través de la entrega de diversos artículos de la canasta básica, porque esto, “permite, mejorar las condiciones de economía en los hogares”. Y más ahora que, “nos encontramos en medio de la contingencia sanitaria, aludiendo el entrevistado que, “seguiremos a carta cabal”, aportando todo nuestro esfuerzo y más, en los recorridos “casa por casa”, porque eso, naturalmente, nos da la oportunidad de estar al tanto de las más elementales demandas ciudadanas.

EN ESTOS recorridos por las zonas vulnerables de Reynosa, el Presidente de la LXIV Legislatura del Congreso de Tamaulipas Gerardo Peña, tajante certero y sin más preámbulos dijo: “no bajaremos la guardia” en cuanto a seguir atendiendo a las familias de todos los estratos sociales, pero más en favor de las que menos tienen y tampoco “bajaremos la guardia”, ante las medidas sanitarias que han recomendado las autoridades del sector salud, para evitar la propagación del Covid 19.

ALUDIENDO finalmente el líder del Congreso que, “por su propósito de servir a Reynosa”, a los colonos les hemos regalado pintura y lámparas con las que se han iluminado canchas deportivas y áreas verdes, resolviendo a la vez, muy diversos planteamientos hechos por la población, cuyas familias, por este motivo, le han hecho patente “su agradecimiento por el firme y solidario apoyo que él, les ha tributado a través del trabajo fecundo y creador que en bien de Reynosa, lleva con claro ahínco el Diputado Gerardo Peña Flores.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]