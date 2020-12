David Ed Castellanos Terán

¡Sha se viene la 14, y las otras en cascada!

En exclusiva Emilio Azcárraga y Santiago Baños saben lo que se traen entre manos. Lo evidente es que el americanismo ya necesitaba un fichaje bomba como la llegada de Santiago Solari.

Con un paso sólido como director técnico en las inferiores del Real Madrid, el “indiecito”, vaticina el inicio de una nueva faceta para las Águilas del América, es decir, el comienzo de un proyecto ahora sí, a largo plazo, desde el banquillo hasta el terreno de juego; incluso podríamos estar hablando de campeonatos consecutivos si se logra lo planeado.

Según el estudio de mercado de la empresa Huawei, el mejor equipo del fútbol mexicano son las Águilas del América; por eso son el principal patrocinador de los azulcremas, y la empresa que más paga a un equipo de la liga mexicana.

Comento lo anterior porque Solari, no viene solo como un director técnico con tino para lidiar con chavales, tampoco por el “manejo de vestidor” o su gran experiencia con equipos profesionales. Santiago Solari, trae experiencia en el área de marketing y eso también cuenta; más cuando la crisis en patrocinios podría agudizarse en México y el mundo. Con esto no quiero decir que va a ser el auditor del área de mercadotecnia del América, pero podría ser el embajador de nuevas marcas para el club y para el deporte mexicano.

Durante muchos años los anti americanistas han señalado que el América es una fuga económica para su dueño, que no hay ganancias, que ya no venden las águilas y por eso el subibaja en la calidad deportiva; es normal, el americanista está acostumbrado a vivir en boca y ante la mirada de todos, eso se paga por irle al equipo con más campeonatos, sí, es correcto, el más polémico. Pero también el que va siempre un paso adelante de los demás y con el tridente Azcárraga, Baños y Solari, el club va a volar muy alto. Guarde este texto, me atrevo a decirle que se va a despegar del resto en el número de campeonatos.

Las Águilas del América, con la llegada de Santiago Solari, y la forma en cómo manejaron su inclusión al plantel de Coapa, el equipo de los amores de don Emilio Azcárraga Jean, volvió hacer brillar al americanismo que ya estaba urgido de un asunto mediático como éste… ya era hora, ya era justo y necesario.

Éxito a los americanistas.

