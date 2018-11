T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SI AMLO NO CUMPLE, PERDERÁ LA CONFIANZA DEL PUEBLO

SI ANDRÉS MANUEL López Obrador, “no cumple las promesas hechas en campaña al pueblo mexicano”, SE LE PERDERÁ LA CONFIANZA”, de eso no tengamos la menor duda, porque el contexto nacional ciudadano, harto de los grados extremísimos de corrupción e impunidad, consumados en los pasados gobiernos, decidió “votar por un cambio verdadero” como él mismo, lo expresara en sus actos de proselitismo, cuyo tema, por obviedad, fue lo que generó confianza de la sociedad nacional hacia su persona.

PERO “si AMLO, repito, incumple sus promesas”, téngase la certeza que, “sus bonos empezarán a derrumbarse estrepitosamente”, PERO SI CUMPLE, con lo de “reducir los altos costos en las gasolinas, el diesel, la luz” y bajar también el IVA en la frontera al 8 % y el ISR al 20%, eso naturalmente, fortalecería más su figura política en toda la geografía nacional, detalle que, en el primer trimestre del nuevo gobierno estaremos viendo, respecto a “SI LÓPEZ OBARDOR, habló en serio, o ha sido o será uno más de los mitómanos que, por ganar el voto y llegar al poder público de México, “engañó a las familias”, por lo que, esperamos que, sus promesas se hagan realidad o bien hayan sido falacias como las expresadas por los ex presidentes mexicanos.

REZA EL ADAGIO que, “del plato a la boca se cae la sopa” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque al paso de los años, hemos visto a tantísimos políticos petulantes y gandayas que, dijeron “harían papeles preponderantes” en la Presidencia de la República para bien de las familias y acabar por ejemplo, “con la pobreza extrema y eso no ha sucedido”, potenciales presidentes que, ya estando en el trono nacional, “se olvidaron de sus promesas” y se fueron “por la fácil” haciendo dinero a raudales, convirtiéndose en “archi-millonarios, obviamente con el dinero ajeno, cuyo esquema no es nada nuevo, ni decirles esto, “es estar descubriendo el hilo negro”, porque esto, está a la vista de todo mundo.

EN REDES SOCIALES, el aún Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado su sano propósito de convertir en realidades sus exposiciones de campaña, además de generar inversiones nacionales y extranjeras, para fortalecer la mini, pequeña y mediana empresa y a través de estas, tributar miles o millones de empleos, como también proporcionar millones de becas para alumnos desde primaria hasta universitarios, incluso aumentar el salario mínimo al doble y a los pensionados en general, brindarles la ayuda económica que merecen, por los muchos años de trabajo desarrollados en su vida, sin olvidar que, “los programas de los adultos mayores, serán mucho más fortalecidos y por ende, todo esto se escucha formidablemente, pero como “del dicho al hecho hay mucho trecho”, el tiempo es el que para esto, “os habrá de darnos la razón en una u en otra cosa”.

LO SUCEDIDO en México, gracias a los malos gobiernos, eso ya no tiene remedio, porque tenemos un país en llamas, por la galopante inseguridad, además de la falta de muchas cosas que, “dijeron harían y no se hicieron”, motivo por el cual, vemos con tristeza que México, lejos de avanzar, “sigue caminando como los cangrejos”, todo eso gracias a los desórdenes financieros, consumados por “felones delincuentes de cuello blanco”, cuyos saqueos criminales hasta hoy en día, han sido incesantes, motivo por el cual, desde un punto de vista de equilibrio político, considero súper acertado que, a los ex Presidentes Echeverría, Salinas, Fox, Calderón, Zedillo y a Enrique Peña Nieto, “se les despoje no solo de sus pensiones”, sino de los bienes muebles e inmuebles, como lujosos edificios y suntuosas residencias adquiridas con dinero del pueblo, en México y el extranjero, lo que vemos difícil se cumpla, pero bueno “hay que darle el privilegio de la duda” a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

AHORA BIEN, lo que ya viene generando dudas, sobre el cumplimiento de AMLO en torno a las promesas de campaña, es que mismos Senadores de MORENA, que son de su equipo político, han vaticinado que, “lo de reducir el IVA, ISR y la baja en los costos por litros de los combustibles, incluyendo la energía eléctrica, “NO VA A SER POSIBLE”, hasta quien sabe qué fecha y pueden tener razón y, no lo dicen por “HACER QUEDAR MAL A SU JEFE POLÍTICO”, sino porque el precio de los carburantes, esta establecido en los mercados internacionales, pero eso ya lo sabía López Obrador y pese a ello, “se aventuró diciendo que bajaría el monto de la gasolina”, por lo que, de no poder cumplir sus promesas “esto sería el primer round político en contra de AMLO” y la población se lo estaría echando en cara, cuya cuestión habremos de verla en el corto lapso.

SIN EMBARGO, el pueblo mexicano en general quiere ver que, Andrés Manuel López Obrador, sea un ejemplar Presidente de la República, que obre por cambiar a México y que, “él si lo mueva en serio” para bien de las familias de todo el país, y “no moverlo” como lo aduce aun en medios publicitarios el petulante de ENRIQUE PEÑA NIETO, el que, “lejos de tener vergüenza”, porque ha venido haciendo un papel indigno, sigue jactándose que, “tiene a México como un país de primer mundo”, pero eso, solo existe en su mente enfermiza, morbosa y mezquina, porque este solo pensó en el bien propio y no el bien colectivo, pues “los hechos, lamentablemente, es lo que demuestran”.

Y SI HOY el Presidente electo de México, quien en unos días más asume al mando del país, repito, empieza “a hacerse de la vista gorda”, mostrarse indiferente y olvidadizo, tengan la certeza que, “entonces iremos hacia un peor abismo político y financiero”, aunque esperamos, esto no vaya ser así, porque entonces “estaríamos saliendo de Guatemala, para entrar a guate-peor”, digo esto, porque en política, todo es posible y, porque al paso del tiempo lo que hemos visto, “han sido puras tragedias gubernamentales” y por “ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS, como reza la canción”, pero en este sexenio que viene con AMLO, se espera lo mejor, porque él mismo dijo que MORENA y él, “son la Esperanza de México” y esto sobre la marcha iremos viéndolo, porque sépase y entiéndase que, en los hechos se enmarcan realidades y no olvídenos que, “LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL AIRE”. Y eso la verdad no se vale.

Y HABREMOS de ver que hará AMLO “con caciques potenciales” como CARLOS ROMERO DESCHAMPS líder nacional de los petroleros.

FINALMENTE, veremos también si el nuevo Gobierno Federal, “consultará al pueblo de México, para meter a la cárcel a los ex Presidentes y para bajar los precios de las gasolinas”, por lo que todo esto, se antoja mega súper interesante. Y por esto y más, pronto estaremos dándoles detalles a fondo, sobre lo que en la política nacional, vaya sucediendo.

Por hoy es todo y hasta mañana.

