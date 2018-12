T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SI AMLO RECORTA PRESUPUESTOS A ESTADOS, AFECTARÍA EL DESARROLLO SOCIAL.

Y… “SI LOS DE ARRIBA, APRIERTAN A LOS DE ABAJO”, ESTOS, “HARÁN LO MISMO CON LOS DE ARRIBA”…CON LA LEY EN LA MANO…..

SI EL PRESIDENTE de la República Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, recorta en grado superlativo “el presupuesto de egresos a los Estados”, esto en mi muy particular punto de vista, representaría “una amenaza y quebranto al progreso y el desarrollo social de las entidades”, motivo por el cual, los integrantes de la CONAGO, habrán de hacer valer sus derechos ante la Federación, porque esa medida, “más que tema de austeridad”, significa “una venganza política” contra los gobernadores que no comulgaron con AMLO en la pasada campaña electoral y eso, “la verdad, no se vale. Y además, este repentino proceder, es extraño, porque el propio Ejecutivo Federal, públicamente ha dicho que, “él no comulga con la venganza”, porque “eso no es su fuerte”, pero lo que vemos, “en el actuar de su gobierno” lleva consigo el rasgo y reflejo de la venganza política.

HOY, TANTO ANDRÉS MANUEL como los Gobernadores, tienen compromisos con las familias de sus estados y por esta razón, también tienen obligaciones y responsabilidades, por lo que, a mi juicio, los temibles recortes presupuestales ejercidos por la Federación a las entidades, “ESO VA EN CONTRA DEL EJERCICIO DE OBRA PÚBLICA”, como la obra carretera, tan necesaria en Tamaulipas, por citar un ejemplo, y eso, entre otras cosas, es estar también en contra de la generación de empleo para las familias que demandan espacios laborales, detalle por el cual esta postura, “ya viene propiciando un clima de marcada indignación e inconformidad de la sociedad, hacía LÓPEZ OBRADOR, porque el mandatario, debe entender, razonar y por supuesto comprender, que los residentes de Tamaulipas como los de otros estados el país, “también son mexicanos” y votaron por él, y eso (AMLO), tiene que verlo y analizarlo muy bien y no obrar con ligereza, como lo ha venido haciendo. ¿o no?.

POR LO QUE, a mi juicio, los estrategas del nuevo Gobierno Federal, que decidieron “la ejecución de recortes al presupuesto de egresos de los Estados”, tal vez lo hicieron “con el hígado” y “no con el sentido humano”, porque si ellos, tienen la mentalidad de estar en contra de la corrupción y la impunidad, que bueno, y si su propósito es cuidar la lana de los mexicanos, eso me parece maravilloso. Pero entonces: Todo mundo “nos preguntamos”: Porque AMLO y su gabinete de asesores, ¿NO OBRAN contra la gran gavilla de saqueadores encabezados por ENRIQUE PEÑA NIETO?. Pues actuar en tal sentido, sin duda, sería más sensato que, reducirle los recursos a los Estados, porque eso, repito y reitero, es estar en contra de los ciudadanos que, con su voto, le dieron a López Obrador la oportunidad de ser el Presidente de México.

LOS RECORTES a los presupuestos de egresos en las entidades, “SON UN ACTO CRIMINAL, MÁS QUE AUSTERO”, porque obrar en tal sentido, se disminuirían los apoyos en materia de infraestructura hidráulica, como carretera y también se afectarían los programas prioritarios como, repito, la generación de empleos e incluso la inversión para obras de bienestar social, incluyéndose “la distribución del agua”. Y si se trata de hacer hincapié, en “la tan llevada y traída austeridad”, creo que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “DEBE EMPEZAR POR LIMPIAR LA CASA” y, barrer la basura de arriba hacia abajo como “en las escaleras”, como el mismo lo expresaba andando en campaña. Y debe por tanto, obrar primero por no permitir los altos cobros por salarios y prerrogativas que, ya tienen asignados los Diputados Federales y Senadores, cuya cuestión nadie la ignora en el país. Y por ello, nos preguntamos: entonces ¿cuál austeridad?.

AHORA BIEN el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, denunció haber recibido el país con una deuda “al doble”, porque su antecesor Enrique Peña Nieto, recibió la Presidencia con un pendiente de “poco más de 5 billones de dólares”. Y PEÑA, se la entregó a AMLO, con deuda superior a los 10 billones de dólares. Entonces lo prudente sería que, el nuevo mandatario mexicano, “LEJOS DE OBRAR POR AFECTAR A FAMILIAS DE LOS ESTADOS”, como cruelmente lo viene haciendo, reduciéndoles “los presupuestos de egresos”, debería ver la forma de recuperar los millones de pesos y dólares que se agenciaron “los funcionarios” del gabinete federal pasado, los que se fueron “bien cuajados” y ejemplo palpable de ello, es el caso concreto del líder petrolero, “protegido de los pasados gobiernos” CARLOS ROMERO DESCHAMPS, pero no solo actuar contra este líder charro, sino que actúe también contra la gran gama de “delincuentes de cuello blanco”, QUE EL MISMO AMLO, CONOCE, porque el durante su labor de proselitismo, hasta explicaba, con lujo de detalles “como y de qué forma estos, se robaban el dinero de los mexicanos”.

POR LO PRONTO, los gobernadores integrantes de la CONAGO, ya están solicitando una entrevista con el Secretario de Hacienda del país CARLOS URZUA, para que éste, obviamente, explique los criterios aplicados, respecto a “los recortes de los presupuestos de egresos” de cada una de las entidades, en las que ha impactado, tales reducciones millonarias. Y lo que creo, no ha visto, ni analizado la Federación, es que, “si se trata de transparencia” en el manejo de los recursos federales y estatales, entonces los gobernadores, de acuerdo a la ley, “exigirán claridad en los ingresos que por conceptos federales”, la SHCP cobra en cada una de las entidades y, por consiguiente, pedirán al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que “SE OBRE CON CORDURA”, es decir en un marco de justicia, para que cada estado reciba lo que bien merece y se hagan a un lado, “las actitudes vengativas” que es lo que parece, viene consumando el nuevo Gobierno Federal.

EN MI OPINIÓN, finalmente, les diré que la actitud adoptada por la Federación, es una actitud de “MERO DAÑO IRREVERSIBLE” A LAS FAMILIAS DE LOS ESTADOS. Y eso, en un marco de conciencia, “no debe hacerse o consumarse” tan criminalmente, como se viene ejerciendo. Pues debe Recordarse también que, los Gobiernos Federales, “nunca informan o dan cuenta a los gobiernos estatales, de cuanto realmente, se ingresa por rubros federales en sus estados”. Y eso por obviedad, habrán de exigirlo, en el marco legal, los integrantes de la CONAGO, de cuya cuestión, no tengo la menor duda, porque “SI ARRIBA APRIETAN A LOS DE ABAJO”, en el mismo entorno, LOS DE ABAJO, “con la ley en la mano”, TAMBIÉN “APRETARAN A LOS ARRIBA” y sino “pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx