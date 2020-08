[email protected]

SI AMLO TIENE PRUEBAS AQUÍ ME TIENE, SINO QUE SE CALLE: FCH

Felipe Calderón Hinojosa tronó feo ayer lunes 10 de agosto en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que cansado de sus acusaciones, que son un juego político para distraer los graves problemas del país, el otrora presidente panista acusó que hay un persecución política en su contra y rechazó que en su sexenio se haya dado un narcoestado.

El pronunciamiento del narcoestado lo hizo el mandatario nacional ayer lunes por la mañana, lo que atribuyó a los presuntos nexos con el narcotráfico por parte de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que actualmente está preso en Estados Unidos.

“Estamos en un país de linchamiento a contentillo del presidente en las mañaneras (.) La manipulación de las instituciones con efectos de revanchismo político, pero si creen que con eso me van a amilanar están totalmente equivocados”, dijo el ex presidente panista.

“Aquí me tiene, sigo viviendo en México, a sus órdenes. Que no se espere a las consultas. Si soy culpable, que se investigue. Y si no tiene pruebas, que se calle (.) Es una revancha, una persecución política”.

En respuesta a la calificación sin un proceso legal de por medio, Calderón Hinojosa dijo que hoy no hay quien combata al crímen, contrario a lo que sucedió en su sexenio.

“Yo no soy el presidente que saluda a la mamá del Chapo y libera a su hijo”, reviró en entrevista con Joaquín López Dóriga, el ex presidente de México Felipe Calderón a AMLO, quien acusó esta mañana que en el sexenio calderonista hubo un narcoestado porque mandaba la delincuencia organizada.

“No hay gobierno, los delincuentes avanzan….hay un proceso de dejarlos hacer, dejarlos pasar. No veo que esté ocurriendo un combate al narcotráfico, como ocurrió en mi gobierno “que no hubo fallas, errores…”, remarcó.

Calderón Hinojosa denunció que sin proceso legal la consulta que promueve López Obrador está fuera de la ley, “es como el Nerón en el coliseo donde sin juicio echan las fieras a la oposición”, apuntó.

Por último acusó a López Obrador de buscar desviar la atención sobre los 52 mil muertos que el país ha contabilizado hasta ayer a consecuencia de la pandemia del COVID- 19 y criticó que el mandatario quiera censurar a los medios que dan cuenta diaria de las cifras oficiales de víctimas.

“Aquí lo único lamentable es que México tenga un presidente que pretenda censurar a los medios por decir la verdad con las cifras del propio gobierno”, escribió FCH en su cuenta Twitter.

Cuando todo parecía caminar sobre ruedas en el CEN del PRI, con la llegada de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional de éste instituto político, de repente se derrumbó el sueño del priísmo nacional, ya que el buen “Alito”, como le llaman sus amigos, ya que durante su encargo hubo algunos acuerdos que modifican los estatutos de Partido Revolucionario Institucional con los que centraliza el poder en el CEN y resta facultades a los consejos políticos de los estados, para influir en la definición de la totalidad de las candidaturas a cargos de elección popular.

“Alito está concentrando las decisiones”, “se otorgan poderes supremos al líder nacional”, “se busca imponer candidatos y alianzas”, “se erigió en el gran autócrata”, “pone el PRI al servicio de la 4T”, fueron algunas de las aseveraciones que han hecho algunas personas tras la aprobación en el CPN del PRI, de la reforma y adición a 41 artículos de los estatutos.

Sin embargo Moreno Cárdenas dice que esas personas se equivocan, eso no es lo busca la decisión colegiada de los sectores que no solo ha tomado el Consejo Político Nacional del PRI, sino también los Consejos Políticos Estatales. Por cierto la primera que puso el dedo en la llaga fue la senadora del tricolor Dulce María Sauri Riancho.

En Nuevo Laredo el Municipio va a aplicar una multa de 434.40 pesos a aquellas personas que se encuentren en vialidades, plazas, parques y establecimientos sin usar el cubrebocas. En el caso de que la persona vaya dentro de un vehículo no procede la sanción al ser considerada la unidad una propiedad privada.

Creemos que es muy atinada la decisión de la bancada del Movimiento Ciudadano en el Cabildo de Ciudad Victoria; van a investigar “el despilfarro” de recursos que supuestamente se realiza en el Ayuntamiento capitalino en presuntas empresas “factureras”, reveló el regidor Gerardo Valdez Tovar.

Además de estar considerado como el peor alcalde de todo el país, sería lo único que la faltaría a don Xicoténcatl González Uresti.

En Morena sigue el circo, maroma y teatro, ya que después de varios meses de andar de las greñas por la dirigencia nacional del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es fecha y hora que aún no logran ponerse de acuerdo y sigue latente el show time. Pero a estas alturas a AMLO el partido le importa un pito.

De buena fuente nos enteramos que con la finalidad de reforzar los temas relacionados a la sustentabilidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través del Comité para el Desarrollo Sustentable iniciará el programa “ConectadODS”, un esfuerzo en materia de comunicación y divulgación de la ciencia, que pretende llegar a la población en general con temas amenos, pero también de conciencia social.

Al presentar el proyecto de manera virtual, la Dra. Yolanda Mendoza Cavazos, Secretaria Ejecutiva del Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, dijo que éste proyecto es parte del trabajo que la Universidad ha realizado en materia sustentable en sus distintas vertientes.

Dijo que “ConectadODS” se transmitirá cada jueves por medio de los canales oficiales de éste organismo universitario en un espacio abierto a la participación de los investigadores, docentes, especialistas y personal administrativo.

Señaló que el programa abordará temas específicos de ciencia, tecnología, desarrollo sustentable y temas que pueden ser de interés para la sociedad en su conjunto.

