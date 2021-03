AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Si Colosio viviera

Hambre y sed de justicia

El PAN y sus candidatos

Lily por Mariela en el Distrito 16

Desarrollo constante en Ocampo

A 27 años de su asesinato nunca sabremos si LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA hubiese cambiado a México. A pesar de los llamados gobiernos del cambio y de la transformación. Aquí todo sigue igual o peor de acuerdo a esta frase tan polémica que desató un día como hoy, en marzo de 1994 la ira de don CARLOS SALINAS DE GORTARI, así como de su hermano «incómodo», RAÚL, pronunciada por el extinto político sonorense en plena campaña política.

Y muy seguramente, COLOSIO ha de estar mejor en dónde se encuentre, puesto que si viviera, se volvería a morir, pero de pena por la situación tan lamentable en la que se encuentra el partido de sus amores, pero también por ver las injusticias, abusos, impunidad y corrupción que sigue prevaleciendo en el gobierno a pesar del arribo de un partido de izquierda y de un supuesto político, de origen tabasqueño que prometió hasta lo que no, por tal de lograr el poder, pero quien verdaderamente ha resultado un fiasco. Y cómo no, si también proviene del viejo PRI.

Con otros datos en sus manos, el actual Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dice que México hoy está mejor que nunca, aunque la realidad sea otra.

Pero algo característico del mandatario es que es alérgico a dar marcha atrás en sus decisiones. Parece sostener la idea de que cualquier cambio de rumbo o de estrategia es una señal de debilidad y una claudicación que será aprovechada por esos adversarios suyos a los que llama conservadores. No vemos ese cambio que tanto anheló COLOSIO. Esa es una realidad.

Y cuanto al PRI, en la actualidad sigue siendo víctima de su soberbia política. Sus líderes se creen invencibles; no valoran el poder y carisma de los candidatos adversarios ni el trabajo y peso de su propia militancia.

Si bien, los priistas, han aprendido de sus errores (lo cual no creo) y tienen la posibilidad en este próximo proceso electoral de junio de recuperar espacios perdidos en procesos pasados como sucedió con Coahuila e Hidalgo, lo cual ciertamente les dio oxígeno hay algunos signos de arrogancia que los lleva, como se diría en el refranero popular, a vestirse con la piel del oso que aún no han matado.

Los tricolores se han puesto piedritas en el zapato. Los políticos voraces se sirvieron con la pala más grande un chorro de candidaturas para familiares y amigos. Designaron candidatos chifi chafas a casi todos los cargos de elección popular en juego, incluidas las planillas de síndicos y regidores que ha dejado insatisfechos a miles de militantes, repitiéndose con ello- la historia del divisionismo a pesar de que las campañas están por arrancar.

Pero en fin, suponemos que si COLOSIO no hubiera muerto se habría aplazado en nuestro país la transición política que se dio desde el 2000 y luego en 2006, toda vez que el sonorense habría empujado a mejores candidatos, en lugar de los entonces derrotados: FRANCISCO LABASTIDA OCHOA y ROBERTO MADRAZO PINTADO.

Si COLOSIO no hubiera muerto, el país no habría pasado por varios periodos tan largos de violencia con tantos miles de asesinatos ni tampoco se habrían aprobado leyes tan nefatas con PEÑA NIETO ni con AMLO.

Si COLOSIO viviera hoy seguiría muy activo dentro del sistema político mexicano, pero operado de manera discreta y sin los protagonismos de algunos expresidentes como CARLOS SALINAS DE GORTARI, FELIPE CALDERÓN y ENRIQUE PEÑA NIETO

Si LUIS DONALDO COLOSIO MUERRIETA no hubiese sido asesinado de forma tan cruel por un sistema corrupto que hasta en la actualidad está plagado de cómplices y de aliados de todos los colores el país no fuera el mismo, quizá sería mucho mejor, aunque resulta imposible saberlo hoy en día cabalidad tras largos 27 años de ausencia en este mundo terrenal. ¿Cuándo volveremos a tener un COLOSIO de verdad?. Tendremos que conformarnos con payasos de la política con perdón de los verdaderos payasos que se ganan los sagrados alimentos día con día a pesar de adversidades, pandemias, crisis económica, falta de oportunidades, corrupción, injusticia, pobreza e impunidad. Ese el México que sigue vigente. Bueno y si a usted no le da coraje eso, pues deje y le digo que a RICARDO “RIQUÍN CANAYIN” ANAYA sí, por eso se anda apareciendo en todos los memes de las redes sociales.

DEL ARCHIVERO…

La maquinaria electoral del Partido Acción Nacional (PAN) en el Mante, Tamaulipas ya está lista para las siguientes elecciones, vacunada y adoctrinada.

El llamado ejército azul va con todo y por encima de sus principales competidores, pues anunciaron que para este próximo 27 de marzo al filo de las 17:00 horas, el Arquitecto, NOÉ RAMOS FERRETIZ habrá de registrarse como candidato a la presidencia municipal de El Mante ante el Coseno Municipal Electoral.

Con varios años en el poder local, el Partido Acción Nacional aspira a sentarse nuevamente en la silla presidencial, postulando a su mejor carta: NOÉ RAMOS, quien es arropado y cobijado por jóvenes, mujeres, adultos mayores, gente del campo y de las colonias de la urbe cañera, además de contar con el respaldo de comerciantes, empresarios y líderes políticos que conocen y saben de trayectoria como ejemplar servidor público.

Por cierto, nos comentan que posterior a ese registro, el Ingeniero, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS también se registrará ante el Instituto Nacional Electoral como candidato a la diputación federal por el VI Distrito Electoral.

Muy posiblemente, ese mismo día también se registre el Dr. JUAN JOSÉ GARCÍA ZAMUDIO se registre ante el Consejo Distrital Electoral como candidato a diputado federal por el Distrito 17 Mante- González. Son la poderosa fórmula que harán que el PAN siga en el poder, tanto en las alcaldías locales de Mante y la región así como la diputación federal y las diputaciones locales.

El Dr. ZAMUDIO acompañó este martes a la precandidata del PAN a la alcaldía de González, GABY VERLAGE por comunidades de la llamada ruta río, donde fueron invitados a diversas reuniones de trabajo con familias de San Antonio Rayón, López Rayón, Ruiz Cortines, entre otras.

En el caso de GABY VERLAGE, quien también se encuentra lista para registrarse como candidata a la alcaldía de González, donde actualmente se desempeña como presidente su primo MEMO VERLAGE, sobra decir que según encuestas se coloca muy por encima de otros aspirantes que buscan la silla presidencial por MORENA y por el PRI.

Cabe señalar que la participación de una mujer como candidata a la alcaldía de González, postulada por Acción Nacional será histórica. Es la primera vez que el PAN postula al sexo femenino en este municipio. De hecho en el camino se quedaron otras dadas que también anhelaban esa candidatura: INÉS DUARTE RUIZ y VERÓNICA RAMÍREZ DE ESCOBAR.

Otro personaje que también se encamina a buen paso y con mucha seguridad, es FRANK YUSSEF DE LEÓN ÁVILA, quien se registrará el martes 30 de marzo al filo de las 17:00 horas ante el Consejo Municipal Electoral.

FRANK, una vez ya registrado como candidato del PAN a la alcaldía de Gómez Farías va camino seguro a esa silla municipal.

El C.P. MELCHOR BUDARTH BÁEZ, se registrará de igual manera como candidato del PAN a la alcaldía de Ocampo, Tamaulipas, donde actualmente dicho partido político ostenta el poder con el alcalde Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE, quien ha hecho una muy buena chamba al frente de la comuna.

El registro del Rey MELCHOR se efectuará el día 27 de este me al filo de las 12:00 horas ante el Consejo Municipal Electoral que ubica en el ejido Ocampo del llamado vergel tamaulipeco. Y no se hagan bolas, BUDARTH BÁEZ será el próximo alcalde.

LILY ÁLVAREZ LARA, será la candidata del PAN a la diputación local por el Distrito local XVI que tiene como cabecera al municipio de Xicoténcatl.

Antes, la figura política que andaba en movimiento por esa región era MARIELA LÓPEZ SOSA, quien sería postulada a esa diputación local, donde ya vimos que hubo cambio. La ex alcaldesa de Xicoténcatl, nos comentan va en la lista de candidatos pluris a la diputación. Su curul lo tiene seguro y sin gastar tanta lana.

Ya por último, para concluir con esta columna, tenemos que en Ocampo, el alcalde, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE, acompañado por algunos colaboradores del Ayuntamiento como el tesorero, ALFREDO BUDARTH GUERRERO realiza supervisión de algunas obras y pone en marcha otras más que son de gran beneficio para las familias del vergel tamaulipeco.

Entre las acciones que se desarrollan en Ocampo, destacan la rehabilitación de vialidades, construcción de puentes y pavimentación de calles, además de promoción turística, entre otras.

El alcalde ÁVALOS PUENTE dio inició además a los trabajos de rehabilitación del pozo en el ejido Chamal Viejo, obra que consiste en la ampliación del mismo pozo y que tiene como finalidad captar más agua que pueda beneficiar de esa y de otras comunidades aledañas. [email protected]

