SI EXISTE EL COVID-19, YA SE CONTAGIO AMLO

Rubén Dueñas

No decimos que nos da gusto que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya contagiado del virus COVID-19, aunque parece que a otros si, como lo dejan ver en las benditas redes sociales. Lo que en lo personal esperamos –de ser cierta la especie– es que después de vivir la amarga experiencia en carne propia el mandatario nacional asuma con más seriedad y respeto para todos los mexicanos el problema de la pandemia del coronavirus, que en 10 meses ya ha cobrado en el país la vida de más de 150 mil personas.

La mala noticia la dio a conocer el mismo mandatario nacional a través de sus redes sociales, aseguró que se encuentra bien y con síntomas leves. Remarcó que “esta en tratamiento médico; como siempre, soy optimista y saldremos adelante todos”. Decimos que de ser cierta la especie, porque no son pocos los que ponen en tela de duda la versión el presidente, sobre de su contagio, quizá porque para muchos ya se vacunó.

Del cañón de su gobierno conocido con el mote de “las mañaneras”, que es su gran preocupación, según lo dejó ver, dijo que será la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la que lo represente en los eventos que haya agendado, además de encabezar las ruedas de prensa matutinas o sean “las mañaneras”.

“Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo hoy lunes atenderé una llamada con el presidente ruso Vladimir Putín porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V”, comentó.

Durante su ya tradicional gira del fín de semana López Obrador se reunión en Monterrey con la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Clara Luz Flores Carrales la que va por la gubernatura del estado de Nuevo León. También estuvo en Soledad de Graciano Sánchez, SLP, donde inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional. Lo acompañaron autoridades militares y de seguridad pública, así como personal diverso de las fuerzas de seguridad y servidores públicos.

La vice presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se aplicó ayer domingo la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, según informó la dirigente en las redes sociales.

La vacuna rusa le fue aplicada ayer domingo en el brazo derecho de la funcionaria en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, por el vice ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreptak, en el hospital de esa provincia.

“Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás”, agregó Fernández de Kirchner. Eso es pensar con la cabeza y no con las patas.

Del que no han dicho como siguió es del cardenal Norberto Rivera. Lo último que supimos de él es que fue hospitalizado ya que dio positivo al COVID-19, y estaba siendo debidamente atendido.

“Roguemos a Nuestra Señora de Guadalupe por todos los enfermos, particularmente por aquellos que se encuentran afectados en ésta situación de pandemia”, pidió la Arquidiócesis Primada de México.

Según el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, la conversación telefónica entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Rusia Vladimir Putín, va a ser hoy lunes a las 8.00 de la mañana, sin que oficialmente se haya dicho en donde va a ser.

La llamada con el presidente de Estados Unidos Joe Biden se llevó a cabo en la casa particular del empresario y ex jefe de la Oficina Presidencial, Alfonso Romo, el que poco tiempo atrás le entregó su renuncia por escrito al mandatario, por lo que nos parece una verdadera estupidez que el diálogo telefónico entre los dos mandatarios se haya escogido esa casa por ciero ubicada en Monterrey. Que esconden esos asuntos se debe ventilar en Palacio nacional, “o no hay la seguridad requerida para el caso”. Estamos jodidos.

Por cierto Vladimir Putín acaba de felicitar a Plácido Domino por sus 80 años cumplidos y dijo que el tenor español “es una auténtica leyenda” de los escenarios de la ópera con un talento “extraordinariamente brillante”.

“Le deseo a usted y a sus seres queridos salud, bondad y buena suerte en todas sus iniciativas”, escribe el líder ruso a Domingo en un telegrama publicado en la página web del Kremlin.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al hablar sobre la respuesta de su Administración a la crisis económica, dijo llanamente y sin tanto palabrerío, que “no podemos dejar que la gente pase hambre”.

“Debemos actuar con decisión y audacia para hacer crecer la economía de todos los estadounidenses, no solo para mañana sino para el futuro”, remarcó.

En su mensaje subrayó que aunque el paquete de ayuda “aprobado en diciembre fue un primer paso, como dije en ese momento, es solo un pago inicial. Necesitamos más acción y debemos actuar con rapidez”.

El proyecto “Historias Vivas del Panteón del Cero”, realizado por los alumnos recién egresados de la Licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), fue seleccionado en el Programa de Acciones Culturales Multilingues y Comunitario 2020 (PACMyC) por parte del Gobierno del Estado, a través de Cultura Tamaulipas y en conjunto con la Secretaría de Cultura.

El trabajo de los universitarios formados en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) del Campus Victoria, fue aprobado como un proyecto cultural que fomenta la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Al respecto el responsable del proyecto, Alberto Salvador Sánchez Carranza, explicó el desarrollo de esta propuesta, que dijo, fue elaborada junto a sus compañeros de la licenciatura, Arturo Rodríguez, Rosa Cirilo Luis y Cinthya Zamarripa Olazarán.

“Consiste en la puesta en valor del patrimonio cultural funerario del Panteón del Cero Morelos de Ciudad Victoria, mediante una planificada difusión y educación patrimonial.

