SI HUBIERA UN VIDEO… ¡PERO NO LO HAY!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Si la 4T tuviera algo contra el gobernador Cabeza de Vaca ya lo hubieran sacado como le sacaron a Pio López Obrador.

Nohemí Estrella Hernández renuncia al PAN y se va a MORENA. ¿Chapulineo para no soltar la ubre?

Olga Sánchez Cordero le tiene respeto y afecto al Gobernador Cabeza de Vaca.

Al Frente Anti AMLO no lo dejaron llegar al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Miedo o pura precaución?

Lo que tenía que pasar pasó: los gobernadores federalistas le dicen adiós a la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Este lunes, como se ha vuelto costumbre, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, encabezó la rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en la capital del estado, Ciudad Victoria. Y ahí, precisamente hoy, el mandatario tamaulipeco fue preciso al asegurar que a él “no lo van a ver en un video agarrando dinero, ni negociando con un criminal y mucho menos mandándole un mensaje a un capo a través de su madre”, a pregunta expresa sobre los ataques en su contra por parte de actores políticos de Morena y del propio Gobierno federal.

La respuesta del Gobernador García Cabeza de Vaca fue contundente: “Tuve la gran oportunidad de decírselo al mismo presidente de la República, en su reciente visita a Tamaulipas, y fui muy claro con él: le recordé un poquito de su historia, cuando los adversarios van viendo que las cosas van bien, crecen los ataques, al grado que a él trataron de meterlo a la cárcel”.

Y es que, entre otras barbaridades, aseguran que el Gobernador no puede cruzar a los Estados Unidos, cuando Tamaulipas, en la administración, precisamente de Cabeza de Vaca, entró en operación, en la historia de México, un operativo corresponsable y conjunto con 7 agencias de seguridad de Estados Unidos para el combate al crimen, operativo que fue anunciado, un 7 de junio, en McAllen, en los Estados Unidos, ceremonia encabezada por el Gobernador de Tamaulipas. Y ello -sentenció el Gobernador Cabeza de Vaca- “es lo que le incomoda, probablemente, a algunos actores del Gobierno central”. Y entonces, ¿no que Francisco García Cabeza de Vaca no puede pasar a los Estados Unidos? Mmmmmmm. Un rumor que no concuerda con la realidad, ¿no le parece?

Destacó el mandatario tamaulipeco que los ataques y las difamaciones en su contra han crecido, pero son historias que solamente los adversarios se las creen, por lo que señaló que puede hablar de los avances en materia de seguridad en su Gobierno para demostrar el trabajo que se ha realizado en Tamaulipas.

“Los resultados hablan por sí solos, somos el estado que mejor resultados ha dado en materia de seguridad, ustedes lo recuerdan, hace escasos 4 años Tamaulipas se disputaba los primeros lugares de violencia e inseguridad en el país”, expresó.

Y para los que piensan que es rollo lo expuesto por el Gobernador García Cabeza de Vaca, el reynosense subrayó que “hoy el estado ocupa el lugar número 25 a nivel nacional en índices de inseguridad, entonces que les digo a estos adversarios, algunos muy cobardes porque no dan la cara, que le pregunten al mismo secretario de Seguridad Pública, al general secretario de la Defensa qué acciones se están llevando a cabo en Tamaulipas”.

Y remató su alocución: “Lo qué si les aseguro a Ustedes y a todos los tamaulipecos, es que a mi no me van a ver en un video agarrando dinero no tampoco me van a ver en un video negociando con un criminal. Y mucho menos van a ver un video del Gobernador de Tamaulipas mandándole un mensaje a un capo a través de su madre. Eso jamás lo van a ver por parte del Gobernador de Tamaulipas”.

¿Dura? Durísima la declaración del mandatario tamaulipeco porque si es un hecho que si tuvieran “sus adversarios” un video ya lo hubieran sacado, así como le sacaron el video a Pio López Obrador. Y también son ciertos los datos que el gobernador ha presentado con respecto a la inseguridad, donde Tamaulipas hoy ocupa, con datos del Gobierno Federal, el lugar 25 y los datos de creación de empleos en los dos últimos meses, porque son datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Y yo insisto. Tamaulipas, de 2016 a 2020, en esta administración estatal, ha avanzado mucho en temas sensibles para el ciudadano de a pie. Y ese es un argumento suficiente para traspolarlo al proceso electoral 2020-2021 que recién inició. Y entonces, seguramente ese es el miedo de los adversarios del Gobernador Cabeza de Vaca, que les de el PAN una tunda a MORENA el seis de junio del próximo año.

1. De último momento, le informo que la diputada federal tamaulipeca, panista, y electa por el principio de representación proporcional, renunció a su bancada azul y se sumó a la bancada de MORENA. Hasta el momento, el motivo sólo ella lo sabe, pero seguramente en las próximas horas podremos informarle que fue lo que ocurrió, aunque panista-panistas dicen que Nohemí nunca estuvo comprometida con ese partido. ¿Buscará ser alcaldesa de Reynosa? No, por supuesto que no. Sus bonos no le dan para tanto, pero a lo mejor si buscará una diputación local o reelegirse en la federal, todo con el objetivo de no caerse de la “ubre gubernamental”. Tiempo al tiempo. Ya lo veremos. 2. Para aquellos que buscan contrapuntear a los funcionarios, buscando, claro, llevar agua a su molino, les podemos asegurar que la relación entre la Secretaria de Gobernación de la 4T, la ministra Olga Sánchez Cordero, y el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es de lo mejor. Tan es así que la secretaria felicitó al gobernador de Tamaulipas por su cumpleaños: “Deseo que celebre este día en compañía de sus seres queridos y siga sumando su trabajo al México de todas y todos”. ¿Cómo les quedó el ojo? 3. El pasado sábado, simpatizantes del movimiento Frente Nacional Anti-AMLO, FRENAA, se congregaron sobre avenida Juárez, en la Ciudad de México, e instalaron un plantón con casas de campaña, tras ser obligados por la policía de la Ciudad de México a evitar marchar hacia la plancha de la Plaza de la Constitución.

¿El objetivo? Los manifestantes piden que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, renuncie a su cargo como titular del Poder Ejecutivo Federal. Los opositores a la administración del tabasqueño -la llamada 4T- denunciaron represión porque no los dejaron avanzar hacía el Zócalo, bajo el argumento de que los accesos al Zócalo están restringidos por disposiciones sanitarias implementadas por la pandemia de coronavirus COVID-19. Y como era de esperarse, hasta el lugar de la marcha se aparecieron “ciudadanos” quienes criticaron a los asistentes. ¿El motivo? Ese fue lo de menos. El caso fue, según denuncias de los participantes en la marcha, generar un argumento de provocación.

Arturo Salcedo, integrante del movimiento Frente Nacional Anti AMLO, aseguró que el plantón mantenido frente al Palacio de Bellas Artes se podría prolongar hasta la renuncia del actual presidente de la República debido a que su plan es “imponer el socialismo en nuestro país y que todos seamos pobres”.

“Sigue con lo mismo, la diatriba. Una forma de traicionar a la patria es mentirle al ciudadano o ocultar la verdad desviándola con diatriba: “los conservadores”, “los panistas”. Este es un movimiento apartidista, completamente, pueden entrar los que quieran, pero es apartidista y es pacífico. Lo único que no queremos es que se instale un sistema socialista”, aseguró Arturo Salcedo durante la conversación.

4. Lo que se veía venir finalmente pasó. Los Gobernadores Federalistas renunciaron a la CONAGO, lo que ya estaba muy cantado desde hace algunos días. Los mandatarios de los estados enviaron una carta al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras López, Gobernador de San Luis Potosí, firmada por los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Coahuila, Miguel Riquelme; de Aguascalientes, Martín Orozco; de Colima, Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas Aispuro; y de Guanajuato, Diego Sinhue, quienes reiteraron su decisión de salir del organismo con el propósito de “construir un nuevo y efectivo espacio de encuentro democrático”.

Hay que recordar que hace algunas semanas, el gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, había declarado que la CONAGO era un “club de Tobi y sus amigos”, lo que ya permitía prever una renuncia masiva ante la falta de cumplimiento de los acuerdos que se tomaban en el seno de la Conferencia.

La misiva hecha llegar al mandatario potosino señalaba que “los gobernadores de la Alianza Federalista reconocen la voluntad y concierto que por mucho tiempo alcanzó la CONAGO y protestan su respeto y amistad a todos y cada uno de sus miembros, pero señalan impostergable fundar un diálogo distinto, novedoso y socialmente útil entre todos los integrantes del pacto federal para hacer frente a los nuevos retos de la Nación y renovar la unidad entre los mexicanos, diálogo que además de libre, plural e incluyente, sea eficaz”.

Y es que lamentablemente, no hay voluntad política del presidente de México por escuchar, por lograr acuerdos, entendimiento y consensos, ni con las diferentes fuerzas políticas del país ni con los mandatarios de los estados. Vamos, ni con los mismos gobernadores de su partido ni con sus secretarios de gabinete, donde ya existen marcadas diferencias y ya algunos decidieron abandonar el barco. Desgraciadamente, y aunque el presidente hable de libertad, de democracia, de apertura, lo que se ve es lo opuesto: un gobierno marcado por alto grado de autoritarismo y un exagerado uso de las redes sociales y los medios para hacer llegar un mensaje hueco a la sociedad mexicana, lo que está terminando por decepcionarla.

