T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SI MORENA TIENE MAYORÍAS: “PORQUE NO DA REVERSA AL GASOLINAZO?.

SI A PARTIR del uno de diciembre, “México tendrá un nuevo Jefe político demócrata”, todo mundo nos preguntamos: ¿Por qué esperar a que Andrés Manuel López Obrador asuma a la Presidencia de la República para que él, dé marcha atrás a los gasolinazos?, porque el nuevo Gobierno, teniendo las mayorías en el Congreso y el Senado, cuentan con las herramientas indispensables, para acabar “de un plumazo” con este grave daño que ha causado terrible impacto a la economía del pueblo mexicano, cuya cuestión creo deben analizar y definir, los legisladores de MORENA, porque eso, naturalmente, generaría una enorme satisfacción a la sociedad nacional y, al arribar AMLO al poder político de México, sin temor a equivocarme, “sería recibido con bombo y platillo”, porque derogar el IEPS y el ISR a los combustibles, el litro de las gasolinas Magna y Premium e incluso el diesel, “tendrían los costos reales y no los inflados” que, gracias los malos gobiernos pasados, hemos venido padeciendo.

PORQUE SIMPLE y llanamente, siendo candidato presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en campaña fue admirado y sigue siéndolo, porque criticó, sin cortapisas, ni tapujos, incluso hasta el cansancio el tema de “los altos costos de los combustibles”, que este gobierno que ya se va, “los disparó de manera criminal”, como también condenó con gran valentía, “lo del fracaso de las Reformas Estructurales”, en las que Enrique Peña Nieto, gastó miles de millones de pesos, para que los Diputados de la LXII Legislatura se las aprobaran y ahora que AMLO, tiene los elementos necesarios de su lado “PARA DARLE REVERSA AL GASOLINAZO”, habremos de ver si cumple o “se hace de la vista gorda”, pues eso es lo que él quería e incluso, lo subrayaba de manera reiterada.

HACER PATENTE a este interesante tema, “no es que el Presidente electo de México López Obrador, “vaya a incumplir su promesa, de acabar con los gasolinazos”, porque no debemos adelantarnos a las circunstancias, ni prejuzgar, pero si AMLO llegara a retractarse, cuya cuestión no es descartable, “en automático decepcionaría al pueblo mexicano”. Sin embargo, les diré que hasta hoy en día, continúa reflejándose que Andrés Manuel, cumplirá su palabra y por ende, no nos queda más que esperar, pero, “si hago alusión a un probable vertiginoso cambio de parecer”, es porque hemos visto “a innumerables políticos valientes” que, a la hora de la verdad, “se rajan como los meros hombres”, pero esperemos que esto no sea el caso y no suceda y nuestra presunción “se la lleve el viento”. Pero recordemos que, “en política como en el mercado hay de todo y todo es posible”.

INCLUSO RECUERDO que, al Lic. Andrés Manuel López Obrador, al andar en campaña, lo entrevisté frente al ex regidor del PRD Alfredo Ruan Padilla “sobre lo de los gasolinazos” en la plaza Lic. Benito Juárez de Río Bravo, Tamaulipas y le pregunté que, “si él llegaba a la Presidencia de la República, “no sería igual de petulante e incumplido” como Peña Nieto” y tras soltar una sonrisa, me respondió tajante que, “él sería sencillo como siempre lo ha sido” y que habría de cumplir sus promesas de campaña, como el dar marcha atrás a los mensuales gasolinazos, porque incluso subrayó que, “MÉXICO NECESITA DE UN CAMBIO VERDADERO” y comentó que, él recibiría en palacio nacional a todo ciudadano y que, “no viviría en los pinos” los que ya dijo habrá de cumplir y reiteró que a la gente del pueblo, la atendería en palacio o en cualquier calle del país, “como ya lo hizo allá rumbo a ciudad Mante, Tamaulipas, cuando se paró para saludar familias de aquella región cañera”.

AHORA BIEN, Andrés Manuel López Obrador, siempre ha criticado a “los de la Mafia del poder”, pero estos ya no tendrán cabida, ni dominio sobre el sistema de Gobierno, porque “su Gobierno, será diferente a los el PRI y PAN”. Pero repito, “si él, se negara a dar marcha atrás a los gasolinazos” que es lo que en gran parte afecta al país y a las familias de México, “ESTO SERÍA IMPERDONABLE” y generaría una marcada decepción “entre el contexto ciudadano” y por esta razón, ya todo mundo se pregunta ¿qué si él, no cumple lo que ha prometido al pueblo mexicano”, se le habría de ver precisamente, “como el nuevo jefe de la mafia del poder”.

POR LO QUE AMLO, a mi juicio, está obligado a demostrar que, “ÉL SERÁ UN GOBERNANTE CON CONCIENCIA Y NO DE CONVENIENCIA”, como lo demostró cuando fue Jefe de Gobierno del ex Distrito Federal, pero lamentablemente, “los Diputados Federales” de la LXIV Legislatura, ya empezaron a fallarle, “al no respetarle a Andrés Manuel, LO DEL TEMA DE AUSTERIDAD”, porque estos, en plan de oportunismo y agandalle, “se aprobaron 208 mil pesos mensuales” más otros beneficios que iremos dando a conocer, cuya decisión de los Congresistas, “va en contra de los ideales y propósitos de LA AUSTERIDAD PREGONADA POR AMLO”, sin haberles importado “poner por los suelos” lo expresado por el electo mandatario mexicano.

A AMLO, YA LE HA SALIDO UN PETULANTE RETADOR.

PARA CONCLUIR, les diré que, quien ha venido criticando y “retando públicamente” al Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, es nada menos que el cremoso Senador SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, un regiomontano engreído que, por ser “niño bien” y dirigente estatal del Partido Naranja (Movimiento Ciudadano) en Nuevo León, ha venido haciendo uso y gala de su cargo y sus desplantes, “AL PONERSE Públicamente AL TÚ POR TÚ” con el Presidente de la República, porque dice que si AMLO, tiene mayoría en el Senado y el Congreso, porque ¿no da reversa al gasolinazo?. Para que esperar más. Y vaya que tiene mucha razón, pero de que a este jovenzuelo de la sultana del norte, “le gusta la actuación y el protagonismo”, la verdad, no tenemos la menor duda, de tal manera que alguien de una televisora de México, ya lo viene contemplando, para contratarlo en una novela en la pantalla chica. ¿Será?. Pero en fin, veremos que habrá de suceder con lo del tema de “la reversa al gasolinazo”. Cuyo detalle, ES UN RECLAMO POPULAR EN TODO MÉXICO.

Por hoy es todo y hasta mañana.

